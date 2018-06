Wanneer cloud-native gaan een slecht idee is

Het is goed om cloud-native te zijn, tenminste, dat vertelt iedereen je. Het idee is dat je je applicaties herstructureert (wat betekent deels opnieuw coden) om voordeel te halen uit de native features van de host-cloud, zoals diens native API's, opslagsystemen, databasesystemen of securitysystemen, afhankelijk wat de diensten van de host-cloud te bieden hebben.

De voordelen die worden geboden van cloud-native is een betere performance, lagere operationele kosten van je applicaties, gebruiksgemak en nog veel meer voordelen omdat het cloudplatform door de tijd heen wordt verbeterd.

Maar er is een schaduwzijde aan cloud-native, en het is de moeite waard om er goed over na te denken voordat je een heleboel tijd steekt in het herstructureren van je code. Punten van overweging zijn de volgende:

Het lockin-probleem. Je kan een applicatie niet cloud-native maken zonder dat je een deel van zijn portabiliteit opgeeft. Als je een applicatie aanpast voor AWS, Google Cloud Platform of Azure, dan codeer je naar de native API's van die clouds. Door het gebruik van native API's zal het moeilijk zijn die code naar andere clouds te verhuizen, of weer intern onder te brengen, zonder opnieuw te herstructureren.

Afhankelijk van de complexiteit van de applicaties kan dat een flinke investering zijn in tijd en risicomanagement.

Native biedt niet altijd voordelen. Het gebruik van native diensten kan een voordeel zijn. Maar niet altijd. Veel IT-organisaties gebruiken native API's, maar merken in het dagelijkse gebruik daar niet zo veel voordeel van.

Je moet goed kijken welke voordelen die API's zullen leveren en als ze eenmaal in gebruik zijn moeten die voordelen blijvend worden gemeten.

Native features veranderen vaak. Het is moeilijk genoeg om een applicatie het herstructureren naar cloud-native API's om clouddiensten te kunnen aanroepen. Het wordt een stuk moeilijker als die diensten veranderen. Hoewel je API-calls statisch zijn, zijn de diensten die ze gebruiken dynamisch en de cloud-provider zal ze veranderen naar eigen behoefte. Je zal dan moeten nagaan wat er is veranderd in de applicatie en daarnaar handelen.

Het feit dat diensten veranderen is op zichzelf geen slecht punt. Maar het betekent dat je niet achterover kan leunen en in sommige gevallen zijn de kosten van het bijhouden van die veranderingen een reden om cloud-native diensten maar helemaal niet te gebruiken. Monitoring- en governance-tools voor API's zijn hierin handig, omdat ze je tijdig kunnen wijzen op veranderingen in API's of clouddiensten, zodat je tijd hebt om erop te kunnen reageren.

De verleiding van cloud-native is groot, en dat is grotendeels terecht. Maar, net zoals bij andere technologische keuzes, zijn er voor- en nadelen. Je zal je in beide moeten verdiepen voordat je aan het herstructureren gaat.