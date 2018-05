Help, het wordt crisis in de cloud!

Crisis in de cloud! De complexiteit van de cloud kan ons de das omdoen. We voegen dagelijks honderden workloads toe aan de cloud, maken nieuwe databases aan, voegen cloudgebaseerde netwerken toe en doen dat allemaal vrijwel zonder dat we on-premises resources weghalen.

Het resultaat is dat er te veel resources moeten worden gemanaged, dat er te veel heterogeniteit is ontstaan, en dus te veel complexiteit.

Maar nog niet alles is verloren. Je kan planningen maken en goede tools gebruiken om de complexiteit onder controle te houden - zowel de traditionele on-premises complexiteit als de nieuwe cloudcomplexiteit die je opbouwt. Maar, zoals het altijd gaat in IT, zal je daarvoor tijd, planning en resources moeten vrijmaken, niet alleen om het probleem aan te pakken, maar op structurele basis.

Hier wat adviezen:

Creëer een complexiteitsmanagementplan. Dat betekent dat je even een paar stapjes terug moet doen om inzicht te krijgen in je problemen voordat je er processen, technologie en een boel geld tegenaan gooit. In dit plan moet je je aanpak definiëren in het omgaan met zowel traditionele als cloudgebaseerde complexiteit, hoe systemen moeten worden gemonitord, hoe je voortaan de complexiteit minimaliseert en het gebruik van technologie als een hulpmiddel daarbij.

Selecteer de nodige tools om de complexiteit te managen. Dit is de doos van Pandora, omdat iedereen zijn eigen idee heeft over welke tools hierbij kunnen helpen. In mijn werk verzeil ik regelmatig in emotionele discussies omtrent zaken die heel erg logisch zouden moeten zijn. Je moet de tools nemen die het volgende kunnen: configuratiemanagement, devops-automatisering, hybride (cloud en on premises) monitoring- en management-tools, en cloudspecifieke tools zoals cloud service brokers (CSB) of cloud management platforms (CMP).

Stel processen in. Dat betekent de tijd nemen om uit te zoeken wat de kernprocessen zijn in het monitoren van cloud- en traditionele resources, de diensten die aan die resources hangen en de data die om die resources bestaat. Hoe voeg je resources toe en/of verwijder je die? Wie doet dat? En welke tools gebruik je?

Als je dit goed doet, heb je een zeer productieve tien volgende jaren. Als je het niet goed doet, is de kans groot dat je kopje onder gaat in je werk. Aan jou de keuze.