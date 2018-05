Dit zijn de unieke uitdagingen van de multicloud

Tegelijk met de trend naar digitale transformatie wordt de groei van de wereldwijde markt voor publieke clouddiensten geschat op 21,4 procent in 2018 naar een totaal van 186,4 miljard dollar, ten opzichte van 153,5 miljard dollar in 2017. Dat wijst onderzoek van Gartner uit.

Infrastructuur-as-a-Service (IaaS) is het snelst groeiende marktsegment; het groeit met 35,9 procent naar 40,8 miljard dollar. Als de digitale trend groeit zullen meer organisaties overgaan van hybride naar multicloud, het gebruik van clouds van verschillende leveranciers. Omdat cloud computing gaat om schaal en volume zullen de marktleiders alleen maar nog dominanter worden en wordt het steeds moeilijker voor nieuwkomers in de markt.

Volgens Gartners inschattingen zullen de top 10 providers over drie jaar goed zijn voor bijna 70 procent van de IaaS-markt, waar dat nog 50 procent was in 2016.

Gevraagd: simpelere modellen

"De toenemende dominantie van de hyperscale IaaS-providers creëert zowel enorme kansen als uitdagingen voor eindgebruikers en andere marktpartijen", zegt Sid Nag, onderzoeksdirecteur bij Gartner. "Het geeft meer efficiëntie en kostenvoordelen, maar organisaties moeten oppassen voor IaaS-providers die sluipenderwijs grip krijgen over zowel klanten als de markt. In reactie op de multicloudtrend zullen organisaties steeds meer vragen om een simpelere manier om workloads, applicaties en data te kunnen bewegen tussen de verschillende cloudleveranciers."

Cloud computing was oorspronkelijk bedoeld om IT te versimpelen via standaardisatie, consolidatie en centralisatie. Maar tegenwoordig bewegen bedrijven zich in een meer gefragmenteerd IT-landschap waarin on-premise wordt gecombineerd met een variatie aan private en publieke cloud-leveranciers. Recent onderzoek van 451 Research in opdracht van Microsoft leverde op dat bijna een-derde van de organisaties met vier of meer publieke cloudproviders werkt.

"Meer dan ooit zoeken klanten naar één trusted advisor die trasformatiegerichte managed services en hybride implementatie kan bieden", zegt Melanie Posey van 451 Research in een blogpost van Microsoft. "Klanten zoeken naar dienstverleners die niet alleen IT transformeren, maar het hele bedrijf - om het gebouw opnieuw te bekabelen terwijl het licht aanblijft."

Grotere keuze, grotere complexiteit

Liefst 69 procent van de deelnemers aan het 451-onderzoek is van plan enig soort van multicloud-omgeving te bouwen in 2019. Maar innovatie en nieuwe tarieven maken de zaken complexer en het navigeren door het cloudlandschap uitdagender dan ooit.

Nu organisaties zich bewegen naar de multicloud, komen ze nieuwe uitdagingen tegen. Meest in het oog springend is dat IT-admins merken dat security, agility, performance en kosten moeilijk te managen zijn over de verschillende platformen heen. Wat het erger maakt is dat het vasthouden aan een consistente compliance, vertrouwelijkheid en data-segregatie meer tijd en geld vergt dan ooit.

Om die problemen te tackelen moeten bedrijven werken aan een consistent beleid in het versimpelen van het cloudlandschap, de inkoopkracht en de workloads consolideren, de data en applicaties managen en strakke security afdwingen.

Het selecteren van het juiste platform

Hoewel multicloud-omgevingen snel gestandaardiseerd worden, is het zaak je bewust te zijn dat elk platform diverse voor- en nadelen heeft. Daarom is het essentieel dat vooraf een duidelijk beleid formuleert met een beslisboom die de behoeften afzet tegen geselecteerde platformen, om zo te komen tot een snelle en probleemloze migratie.

Het bereiken van agility

Als applicaties naar de cloud gaan, hebben ze gedifferentieerde en dynamische services nodig om ze soepel draaiende te houden. Daardoor gebruiken diverse firma's agile development frameworks om de time-to-market te versnellen, door het combineren van development, quality assurance (QA) en operationele taken. Microservices en containers kunnen een groot verschil maken op dit gebied.

Netwerkperformance

Om in staat te zijn cloudresources op elk moment te kunnen draaien, migreren en te schalen betekent het dat de oplossing quality failover en performance moet bieden. De hedendaagse routing-oplossingen vereisen grote computing resources om op te schalen naar het aantal tunnels die ze in één keer in de lucht kunnen houden, wat kan leiden tot extreme kosten.

Kostenbeheersing

Sommige cloudproviders claimen kosteneffectieve virtual machines te bieden, maar voor netwerk-intensieve applicaties kan de prijs van datatransfers in en out de cloud snel omhoog schieten. Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van de hoeveelheid data die ze gebruiken en hoeveel het kost om het af te leveren in de cloud. Of het nu gaat om het te veel uitbreiden van een omgeving of het klaarzetten van high-performance storage voor niet-kritieke data, het blijft een uitdaging om de kosten effectief te managen. Capaciteitsplanning en monitoring zijn essentiële taken.

Zorgen voor security

Of het nu gaat om access management, het afweren van DoS-aanvallen, web applicatie-firewalls of encryptie: cloud computing heeft een stevige, cloudgebaseerde security nodig. Omdat cloudproviders diverse soorten gebruiksmogelijkheden bieden, met diverse aansluitopties, is er behoefte aan een consistente security, verregaande identity and access management, uitgebreide logging-mogelijkheden en een stringente controle en toezicht, en dat alles door het hele IT-landschap heen.

De wereld is voor de cloudklanten van tegenwoordig een hoorn des overvloeds van mogelijkheden en competenties - maar dat gaat gepaard met meer complexiteit. Workloads en applicaties hebben een complexe architectuur, opslag, datamanagement en netwerkvereisten - ze zijn niet simpelweg te vervangen, zoals auto-onderdelen.

Cloudplatformen helpen organisaties in hun groei en in het snel en efficiënt managen van hun wereldwijde infrastructuur, terwijl kapitaaluitgaven worden teruggebracht en de gebruikerservaring wordt verbeterd. De andere kant van het verhaal is dat als meerdere cloudplatformen om de hoek komen kijken, ze in gecombineerd gebruik nieuwe unieke uitdagingen kunnen bieden op het gebied van security, performance, agility en kosten. Service providers die deze complexiteit weten te ontwarren geven zichzelf een serieuze voorsprong op de concurrentie, want cloudklanten zitten er met smart op te wachten.