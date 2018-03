Pas op voor cloud-overbelasting!

De snelheid waarmee technologie verandert en de keiharde concurrentie voor marktaandeel leveren organisaties op die serieus overbelast worden, en dat wordt alleen nog maar erger als de voorspellingen voor 2018 van Kevin Casey uitkomen.

Trends als de multiple hybride cloudmodellen vergen tevens management van meerdere aanbieders, naast de uitdaging alle technologieën te integreren. Dat komt ook nog eens in een periode waarin cloudgebruik wordt opgeschaald. De drang naar groei gaat vaak ten koste aan cloudoptimalisatie, terwijl dat echt niet langer kan worden uitgesteld.

Gezien al die uitdagingen komt het te vaak voor bij IT-organisaties dat ze voornamelijk druk doende zijn om brandjes te blussen; schaarse mensen en middelen worden ingezet om onverwachte, ongeplande en urgente zaken aan te pakken.

Hoewel het niet te vermijden is dat alle organisaties een deel van hun werktijd spenderen aan het identificeren, aanpakken en oplossen van onvoorziene problemen, is het de mate van urgentie, complexiteit en druk die zelfs de beste bedrijven afleidt van het zorgen dat de belangrijke maar minder interessante taken niet worden uitgesteld.

De aanname is dan 'we het later wel inhalen' - maar 'later' is de druk nog verder opgelopen en heeft het geleid tot zelfs nog meer achterstallig onderhoud en huishoudelijk werk. En zo gaat de zichzelf versterkende vicieuze cirkel door, in een neergaande spiraal die richting omslagpunt draait.

Hoe komen organisaties in zo'n scenario terecht? En hoe kunnen ze voorkomen dat ze tot het gevaarlijke omslagpunt komen, waarna brandjes blussen niet meer kan voorkomen dat het hele bedrijf in lichterlaaie staat? En is het sowieso mogelijk om daarvan te herstellen?

Bepalen van het omslagpunt

Het omslagpunt kan worden gedefinieerd als de balans tussen werkdruk en middelen, en na dat omslagpunt kan de organisatie niet meer de benodigde taken uitvoeren om lopende projecten af te ronden.

Potentiële tekenen dat je je omslagpunt hebt bereikt zijn:

Toenemende foutenlast

Toenemende werkachterstand

Chronische opleververtragingen

Toenemende toevlucht tot taskforces om situaties op te lossen

Om die ongeplande issues aan te pakken en op te lossen die onvermijdelijk opkomen gedurende werkprocessen is brandjes blussen een legitieme tactiek. Maar als ongeplande gebeurtenissen alle beschikbare tijd gaan opsouperen of zelfs overtreffen, dan wordt brandjes blussen meer dan een tactiek. Snel genoeg wordt het de standaard methode om zaken voor elkaar te krijgen.

Een onderzoek van Nelson P. Repenning van MIT Past the Tipping Point geeft aan dat een tijdelijke toename van de werkdruk via brandjes blussen een vicieuze cirkel kan starten en kan resulteren in een permanente afname van presteren.

In een dergelijk scenario zal het management uiteindelijk actief het brandjes blussen aanmoedigen, omdat de focus komt te liggen op de prestaties op korte termijn, of hetgeen vandaag moet gebeuren. Managers gaan voorbij aan vastgestelde procedures om zo iets gedaan te krijgen en weinig aandacht is er voor het werk dat vandaag moet worden gedaan om problemen op de langere termijn te voorkomen. We verliezen uit het oog wat er morgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar zal gebeuren.

Brandjes blussen heeft ook effect op de mens. Mensen die het meeste van hun werkdag zoveel mogelijk brandjes blussen ontwikkelen snel een gevoel van nutteloosheid. Dus de moraal, commitment en absentie gaan snel de verkeerde kant op. Je kan er zeker van zijn dat als je die signalen oppikt, je al voorbij het omslagpunt komt.

Herstellen van het omslagpunt

Als het omslagpunt is bereikt, is de eerste regel deze: doe niets wat zaken erger maakt. Bizar genoeg zijn de oplossingen die vaak worden aangeboden vol van de goede bedoelingen, maar ze maken het alleen maar erger.

Neem bijvoorbeeld het geval van het bedrijf die een ongelukkige serie van grote uitval meemaakt, om er achter te komen dat het grootste deel van die uitval veroorzaakt wordt door verkeerd uitgevoerde routineuze veranderingen in de infrastructuur. In een dergelijke situatie is het niet ongewoon om een 'bevriezing' te doen op verdere veranderingen. De controle op het veranderproces wordt gecentraliseerd met veel meer beheer, waardoor de uitvoering verstopt raakt.

Het beheer consumeert nu meer mensen en middelen waar al zo weinig van beschikbaar zijn. Dat vergroot het probleem. Zelfs de roep om meer automatisering, logisch voor de korte termijn, zal eveneens de beperkte middelen verdelen. Het is deze cyclus die zichzelf zal herhalen en kan zich voordoen in vele vormen en elke fase in de IT-levenscyclus, van het ontwikkelen van nieuwe producten tot aan het onderhouden ervan.

Het onderzoeksrapport van Repenning verklaart veel meer onproductieve neveneffecten van dit gedrag. De centrale boodschap is dat het vrij makkelijk is te vervallen in de modus van brandjes blussen, en als de omstandigheden niet worden veranderd en slecht blijven, zal je uiteindelijk in de modus vast blijven zitten. Dan wordt het gedrag al snel geïnstitutionaliseerd, en vinden teams het moeilijk om terug te keren naar hun eerdere werkprocessen, zelfs als de overbelasting of crisis voorbij is.

Vermijden van het omslagpunt

De weerbaarheid van organisaties in het vermijden van het omslagpunt hangt af van hoe goed zijn de balans tussen planning en brandjes blussen kunnen bewaken. Dat is een moeilijke zaak - in essentie een afweging tussen stabiele prestaties en de kracht van de organisatie om onverwachte veranderingen in het alloceren van mensen en middelen zonder te vervallen in een totale modus van brandjes blussen.

De meeste organisaties werken met volledige inzet van personeel zodat er weinig ruimte is voor het omgaan met onverwachte vraag en gebeurtenissen. In zulke omstandigheden wordt het een tweede natuur om over te gaan in de brandjesblusmodus. Het is mogelijk om enige tijd te werken vlakbij het omslagpunt, wetende dat als de situatie weer hersteld is alles weer terug naar normaal kan gaan. Het risico dat het omslagpunt wordt bereikt blijft niettemin gevaarlijk hoog.

Dus wat is de oplossing? De enige echt plausibele oplossing is om de inzet van engineers en technici te reduceren van 100 procent naar ongeveer 70 procent. Voor de meeste organisaties is dat te doen en het dwingt de managers goed te kijken naar hun werkschema's en hetgeen opgeleverd moet worden.

Al het andere plaatst het bedrijf alleen maar dichter bij het omslagpunt. Afzonderlijke afdelingen moeten nagaan welk percentage van het werk opgaat aan ongeplande noodtaken. Als het deel aan brandjes blussen hoger is dan het geplande deel, gekoppeld aan een hoge mate aan tijdsbenutting van het personeel, dan is het slechts een kwestie van tijd voordat het omslagpunt wordt bereikt.

Geplande inzet van middelen en mensen is de beste manier om er zeker van te zijn dat de balans tussen brandjes blussen en presteren in evenwicht blijft, zeker met de trend die aangeeft dat de complexiteit en volumes toenemen.