Hoe je je SaaS-leverancier in toom houdt

Een paar jaar geleden vertelde een CIO me dat "CIO's de dirigent zullen worden van zakelijke diensten in plaats van de bouwer van operationele diensten. Het zelf bouwen van dingen is gemeengoed. Cloud en losse partnerschappen zullen vendormanagement belangrijker maken."

Met dat in gedachten wilde ik weten van de CIO's in de #CIOChat hoe zij aankijken tegen SaaS en SaaS-vendormanagement. De CIO's waren zeer duidelijk tegenover mij dat ze hun organisaties langzaam maar zeker naar SaaS en de publieke cloud overbrengen. Over het algemeen zal er minder on-premises komen te staan en meer in de publieke cloud. De meesten denken dat de balans in de komende drie jaar overslaat naar de cloud en dat on-premises niet meer dominant is.

CIO's beweren dat on-premises tegenwoordig van alle kanten onder druk komt te staan. Daarom geloven ze dat commodity en niet op maat gemaakte apps vervangen worden door SaaS en dat onderscheidende innovatie in de publieke cloud zal gebeuren en bij uitzondering nog on-premises. Marktanalist Hyoun Park, die deze #CIOChat bijwoonde, onderstreepte de meningen van de CIO's door te stellen dat de uitgaven aan SaaS in de komende drie jaar zal groeien naar 30 procent van de totale uitgaven aan software.

Het managen van SaaS-contracten

CIO's hebben veel te vertellen over het managen van SaaS. Bij de meeste SaaS-abonnementen willen ze dat de automatische verlenging wordt uitgezet. Ze vinden dat het automatisch verlengen van abonnementen een risico is. Sommige CIO's zien daarin wel verschillen tussen abonnementen op Office365 (waarvan ze zeggen dat daarin weinig alternatieven zijn) en applicaties als analytics. Niettemin benadrukken de CIO's dat zelfs als er een automatische verlenging is opgenomen in het contract, er altijd ruimte is voor onderhandeling met leveranciers.

Over het algemeen zeggen de CIO's dat organisaties zich vooraf moeten voorbereiden op de abonnementsverlenging. Velen evalueren jaarlijks de overeenkomsten die gaan aflopen. Joanna Young, de voormalige CIO van Michigan, zegt dat "oude inkoopprocessen niet moeten worden meegenomen in SaaS- of cloudovereenkomsten - automatische verlenging is zo'n proces." Daarentegen zouden "CIO's KPI's en SLA's in het contract moeten laten opnemen en hun SaaS-leveranciers daarop actief monitoren en managen. De wijze waarop ze de KPI's en SLA's halen of overtreffen zou leidend moeten zijn in het verlengingsproces."

Amdere CIO's zijn het met Joanna eens en zeggen dat de delivery-methode duidelijk moet zijn omschreven. SLA's moeten duidelijkheid en transparantie opleveren. De CIO's vinden dat einddata van contracten juist goed zijn omdat ze leiden tot een beschouwing van de prestaties van de leverancier. Dat levert weer duidelijkheid op bij de CFO, CEO en de LOB-leiders over de waarde ten opzichte van de investering. Hyoun Park zei dat slechts 20 procent van de grootzakelijke SaaS formeel wordt gemanaged. Ongelukkigerwijs, zo zei hij verder, is 'schaduw-IT' te makkelijk te verbergen achter creditcards en onkostenposten.

Hoe krijg je de beste prijs?

De CIO's vinden het belangrijk dat de betrokken afdeling meedoet in het aanschaffen van SaaS. Dat helpt in het meenemen van de business in het gehele proces. Daarnaast zeggen de CIO's dat als je eenmaal een prijs hebt, je extra korting kan bedingen bij de leverancier als het gebruiksvolume in de toekomst groeit. Dat vergt wel een RPF-proces. De CIO's menen dat factoren als schaalkosten van te voren moeten worden afgehandeld. Het managen van de volumekosten moet direct worden opgenomen in het contract, vinden ze. CIO's bij overheden vinden deze voorspelbaarheid van groot belang in het jaarlijkse budgetproces, omdat er met publiek geld wordt omgegaan.

De CIO's stellen dat het zekerstellen van de beste prijs voor SaaS een investering vooraf vereist in middelen als tijd en menskracht. Alles moet vooraf worden uitgewerkt met de provider. Ook zeggen ze dat IT-leiders aan de leveranciers duidelijk moeten maken dat hun prijsmodel voorspelbaar moet zijn. Ze moeten ook duidelijk maken dat het rapporteren op KPI's en SLA's van groot belang is. Die eisen zorgen ervoor dat je weet waarvoor je betaalt.

Het afhandelen van abonnementen

CIO's vinden dat hierin een partnerschap is vereist tussen inkoop, IT en de functionele groepen binnen de business. Ze denken dat alle requirements moeten bekeken worden door IT voordat het abonnement, of de verlenging ervan, wordt afgesloten, ongeacht de tijdsdruk. Zonder samen vast te stellen hoe je een nieuwe SaaS-partner evalueert en managet, sla je de weg in naar een mislukt partnerschap. Sommige CIO's claimen dat ze al een goed geolied proces hebben, maar zelfs die CIO's zeggen dat ze veel organisaties zien waar dat proces niet goed wordt gemanaged, en dat zorgt voor problemen. In het algemeen zeggen de CIO's dat ze zich zorgen maken over schaduw-IT. Ze menen dat dat IT en de inkoopafdeling een intern onderzoek moet instellen om schaduw-IT te achterhalen.

Wat gebruik je, en waar betaal je voor?

Ik vroeg de CIO's of ze goed in de gaten hebben wat er op de werkvloer gebeurt met SaaS, en of dat een zwart gat voor ze is. In alle eerlijkheid kwamen er verschillende antwoorden op dat vraagstuk. Veel van de CIO's zeiden dat het meten van het gebruik van SaaS-applicaties, en dan vooral welke functionaliteiten ervan, vrij moeilijk is. Dat wordt over het algemeen slechts gedaan als daar een verzoek voor ingediend is, of als ze informatie krijgen die daarmee te maken heeft, zoals het gemis aan logins. Ze proberen wel bij te houden wat de output is van de gehele SaaS-dienst. Maar wat wel duidelijk werd, is dat de CIO's moeten blijven opletten met SaaS, omdat de grootste frictie met leveranciers zich voordoet als je wordt verrast en een berekening van het werkelijke gebruik je tonnen of miljoenen euro's kan kosten.

Dat betekent volgens de CIO's dat IT-leiders oog moeten hebben voor details. CIO's moeten weten welke features worden gebruikt en welke features niet, en hoe veel SaaS-abonnementen in gebruik zijn. De CIO's geven aan dat inzicht in het gebruik essentieel is voordat je de discussie aangaat over het verlengen van abonnementen. Het geeft je munitie in de onderhandelingen.

Afsluitende opmerkingen

Het mag duidelijk zijn dat we nog aan het begin staan van het managen van SaaS-leveranciers. CIO's en hun IT-teams moeten SaaS-leveranciers actief managen om er zeker van te zijn dat ze krijgen wat ze verwachten. Dat vereist SLA-monitoring en KPI-rapportages. Het vereist tevens dat IT en de inkoopafdeling actief de prestaties van de leverancier moeten meten. En, tenslotte, vereist het nieuwe tools in plaats van het achteloos verlengen van bestaande abonnementen. Zonder dat alles nemen bedrijven onnodige risico's en kosten.