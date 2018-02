Zonder een veilige cloud geen digitale transformatie

Security is essentieel in het voortbestaan van je bedrijf.

De digitale revolutie kan meedogenloos zijn, en bedrijven die niet meekunnen zullen snel ondervinden dat ze worden voorbijgestreefd door meer techvaardige concurrenten. Dat betekent dat bedrijven hun IT-activiteiten moeten verbeteren om concurrentienadeel te vermijden - en ze moeten de juiste technologie vinden plus zorgen dat dat alles ook nog eens op een veilige manier gebeurt.

De juiste technologie is slechts het begin

In deze tijden wordt het steeds belangrijker dat je een betrouwbare infrastructuur gebruikt. Mede daardoor kijken bedrijven steeds vaker naar de cloud in hun zoektocht naar kostenreductie en meer flexibiliteit.

"CEO's zijn over het algemeen positief over de kansen die digitale transformatie hen biedt, maar hebben legitieme zorgen over hun bestaande IT-infrastructuur, die te inflexibel is om een digitaal bedrijf te ondersteunen", zegt de Nederlander Bas Burger, sinds een klein jaar de CEO van Global Services van BT.

Volgens het onderzoek Leading from the front dat door BT is uitgevoerd zijn de meest belangrijke kenmerken van een IT-infrastructuur in de digitale transformatie 'security, betrouwbaarheid, integratie en kosteneffectiviteit'. Van de 400 topmanagers die aan het onderzoek meewerkten zegt 39 procent dat security de belangrijkste barrière is in het leveren van de juiste infrastructuur voor digitale transformatie. De meeste topmanagers (64 procent) zien security als 'zeer belangrijk' in het 'zorgen dat hun organisaties zijn doelen bereikt in de digitale transformatie'.

Het overwinnen van die uitdaging kan in twee stappen volgens Burger. Naast het bouwen van "een meer flexibel (hybride) netwerk en virtuele functies voor meer agility" raadt hij aan dat organisaties "hetzelfde agile infrastructurele model nemen als digitale ondernemers - en dat betekent gebruik maken van bewezen en veilige cloudgebaseerde diensten om nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en te leveren aan klanten, werknemers en zakelijke partners."

Cloud is niet alleen voor grote bedrijven

Dat cloud computing exclusief geschikt zou zijn voor bedrijven van bepaalde grootte is een misvatting, die gelukkig aan het verdwijnen is. Toch bestaat er nog veel verwarring over wat voor soort bedrijf voordelen kan halen uit cloud computing.

"Elk bedrijf dat moet knokken tegen digitale nieuwkomers moet ervoor zorgen dat cloud computing groot onderdeel wordt van IT", zegt Burger. "Niemand wil de eerste - of de laatste - zijn in het uitproberen van iets nieuws. Clouddiensten, met integrale securitymaatregelen en beschikbaar als een pay-as-you-go-model, laat elk bedrijf op zijn eigen snelheid innoveren. CIO's zullen steeds meer zien in een hybride cloudstrategie die publieke en private clouddiensten mengt in een 'cloud of clouds'. Deze benadering geeft CIO's alle flexibiliteit en controle die ze nodig hebben in het voldoen aan de vraag naar nieuwe digitale diensten zonder dat dat ten koste gaat van hun bestaande bedrijfssystemen."

Security niet langer een barrière

Gegeven het feit dat digitale transformatie op de langere termijn onvermijdelijk is en dat cloud computing dat proces zal faciliteren, moeten organisaties obstakels overwinnen die verhinderen dat ze de stap naar de cloud kunnen maken. In het verleden aarzelden organisaties vaak in het implementeren van cloud computing vanwege zorgen over de security. Maar het tegenovergestelde is nu waar: steeds meer bedrijven wenden zich tot de cloud vanwege de security. Ze doen dat omdat ze de cloud zien als veilig en als een manier om hun weerbaarheid te vergroten.

"Onze ervaring is dat bedrijven niet langer onwillig staan tegenover de cloud vanwege securityvraagstukken. In tegendeel zelfs, ze willen naar de cloud vanwege de betere inherente security. Clouddiensten hebben ingebouwde security - en secure by design is een kernprincipe in het digitale tijdperk. Als je clouddiensten veilig zijn, zullen je digitale diensten ook veilig zijn", zegt Burger.

Grootste risico bij uitval is onvoorbereid zijn

Een storing in je dienstverlening is je ergste nachtmerrie, vooral nu zelfs tieners vanuit hun zolderkamertje grote aanvallen kunnen plegen. Die aanvalskracht wordt voor weinig geld aangeboden op het Darknet waardoor iemand zonder enige IT-kennis websites uit de lucht kunnen blazen of zelfs hele bedrijven offline weten te halen. Deze niet geplande downtime kan een organisatie tot aan 15.000 euro per minuut kosten, meldt het Ponemon Institute in het rapport Cost of Data Center Outages. Naast voor de hand liggende implicaties zoals verloren omzet of de herstelkosten, loopt ook de reputatie van het bedrijf een risico, wat mogelijk zware gevolgen heeft voor je merk. Daarom zouden organisaties moeten streven naar een maximum niveau van voorbereiding. Elke beslisser moet zijn rol weten en precies weten wat hij of zij moet doen als zich iets voordoet, en de juiste oplossingen moeten zijn geïmplementeerd zodat het worst case scenario zich al op voorhand niet kan voordoen.

"Het grootste risico ligt in het niet voorbereid zijn", stelt Burger. "Natuurlijk zal digitale transformatie nieuwe risico's met zich meenemen,. Maar die kunnen en moeten geadresseerd worden via een robuust risicomanagement. Het is essentieel om diverse 'wat als'-scenario's door te nemen." Ingaan op afpersing door de aanvaller is geen optie, omdat betalen aangeeft dat je kwetsbaar bent, en dat leidt weer tot nieuwe aanvallen. De juiste voorbereiding bestaat uit een backup van de data en een betrouwbare security-oplossing die om kan gaan met alle aanvalsvormen.

Burger wijst erop dat het management van het bedrijf "moet begrijpen dat security een bedrijfsprobleem is en geen technologieprobleem." Je bewust zijn van de omvang en aard van de risico's van digitale transformatie is belangrijk voor het proactief omgaan met cybercrime. Daarom, zo legt Burger uit, "is goede governance essentieel als de organisatie de juiste beslissingen wil maken en de juiste partners wi kiezen die ondersteunend zijn in de plannen voor digitale transformatie."

Cloudgebaseerde security is de sleutel

Het duurt jaren om een merk op te bouwen, maar het kan minder dan een nacht kosten om het ten gronde te richten. Nu meer en meer bedrijven in de toekomst meer te leunen op clouddiensten zouden ze zich moeten bewapenen met cloudgebaseerde securitydiensten die in staat zijn digitale aanvallen te weerstaan. Een consequentie van digitale transformatie is dat klanten diensten verwachten die altijd beschikbaar zijn. Daarom is het bewaken van de cloud - en dus het bedrijf - essentieel. Vertrouwen is de basis van klantrelaties - en dat op het spel zetten tast de grondslag van het hele bedrijf aan. Daarom is het van levensbelang voor bedrijven om de juiste partners te kiezen in het beveiligen van hun IT-infrastructuur. De geïmplementeerde oplossing zou cloudgebaseerd moeten zijn en moeten vertrouwen op AI, omdat hackers steeds slimmer worden en altijd nieuwe manieren vinden om organisaties schade toe te brengen.

Uiteindelijk is het doel om proactief de cloudstrategie te plannen en te bewaken door een betrouwbare en capabele security-oplossing te kiezen. Organisaties moeten voorbereid zijn voor de slechtst mogelijke scenario's terwijl ze bezig zijn met hun digitale transformatiedoelen. Cloudtechnologieën bieden een gouden kans voor elk bedrijf dat zijn digitale transformatieproces wil versnellen - zolang ze die technologieën beschermen tegen cybercrime.