Waarom de interne cloud het aflegt tegen de publieke cloud

In het komende jaar zullen we weer meer cloudimplementaties zien dan in vorige jaren. Steeds meer CIO's worden geplaagd door de enorme kosten van het managen van de infrastructuur terwijl ze tevens te maken hebben met grote kosten in het leveren van beschikbaarheid, security en performance. De cloud wordt zo steeds moeilijker te vermijden. Met een op volle toeren draaiende economie kunnen bedrijven blind worden voor inefficiëntie en de werkelijke kosten van de infrastructuur. Maar het is nu toch echt tijd om de juiste beslissing te maken en de kosten en operationele risico's te verlagen.

Ik zet hier op een rijtje wat veel bedrijven zich dit jaar gaat realiseren.

Bedrijven realiseren zich dat interne clouds niet het antwoord zijn.

In de laatste paar jaren hebben diverse bedrijven besloten hun datacenters te virtualiseren om makkelijker en sneller toegang tot de infrastructuur te leveren aan hun ontwikkelaars. Dat is een goed idee en heeft een belangrijke impact op de snelheid waarmee ontwikkelaars kunnen werken. Maar bedrijven beginnen zich te realiseren dat het draaien van een hybride infrastructuur niet noodzakelijkerwijs goedkoper is voor het bedrijf. Zelfs nu ontwikkelaars sneller toegang hebben tot de infrastructuur blijven andere kosten bestaan. De gevirtualiseerde infrastructuur kan bijvoorbeeld leiden tot centralisatie. In het geval van een uitval van de infrastructuur worden dan meerdere services en applicaties getroffen.

Bedrijven realiseren zich dat het moeilijk is van oude infrastructuur af te komen.

Bedrijven beginnen vaak aan projecten om grote infrastructuur te moderniseren in de hoop dat ze uiteindelijk in staat zijn alle belangrijkste services te migreren van de oude infrastructuur naar de nieuwe infrastructuur. Ze hopen tevens uiteindelijk oude services te kunnen dumpen. Maar dergelijke migraties zijn vaak erg kostbaar en vanwege de onbestendige aard van bestaande en oudere services kunnen die niet altijd worden gemigreerd. Dat leidt tot een stel services die op de oude infrastructuur blijft staan, waardoor je nog meer fragmentatie krijgt in de bedrijfsinfrastructuur. En bij meer fragmentatie krijg je meer kosten.

Bedrijven realiseren zich dat hun app-ontwikkelaars nadeel ondervinden bij het gebruik van interne clouds.

Bedrijven zien dat het best moeilijk is een interne cloud te draaien van hoge kwaliteit. Dat komt omdat dergelijke bedrijven niet aan de economies of scale kunnen komen die publieke cloudaanbieders wel hebben. Daarnaast is de kwaliteit van de publieke cloud, vooral in security, performance en beschikbaarheid vele malen groter vanwege die economies of scale. Omdat interne clouds die efficiëntie niet kunnen bereiken hebben apps op die interne cloud vaak problemen vanwege die infrastructuur van lagere kwaliteit. Dat beschadigt uiteindelijk het vertrouwen en moraal van de ontwikkelaar. Tegelijkertijd kunnen publieke clouds op veel hogere snelheid innoveren en functionaliteit toevoegen. Ontwikkelaars op interne clouds moeten in de regel veel langer wachten om gelijkwaardige mogelijkheden en features te krijgen.

Bedrijven realiseren zich dat de Total Cost of Ownership van interne clouds erg hoog is.

Het is niet voldoende voor bedrijven om gevirtualiseerde infrastructuur aan te bieden aan hun applicatie-ontwikkelaars. Net zoals dat strategisch wordt ingezet door de aanbieders van publieke clouds is het belangrijk dat platformservices beschikbaar komen voor ontwikkelaars. Deze platformservices halen veel last weg bij de ontwikkelaars en verkorten de tijd om nieuwe apps te ontwikkelen. Het bouwen van en werken met die services, zoals authenticatie, autorisatie, logging, reportage, analytics, identiteit, monitoring, opslag, brengen eigen kosten met zich mee en vereisen voor lange periode mensen en planning. Zonder gecentraliseerde diensten moeten ontwikkelaars dat in elke app inbouwen en het bedrijf kan veel tijd en middelen verliezen in het herhalen van die inspanningen bij elke app die gebouwd wordt.

Bedrijven realiseren zich dat publieke clouds de juiste strategische keuze is voor de meeste bedrijfsapps.

Nu de bedrijven een goed inzicht krijgen in de werkelijke kosten van hun eigen infrastructuur en de kosten van het niet gebruiken van publieke clouds, zullen ze zich realiseren dat het verplaatsen van in ieder geval iets van hun IT naar de publieke cloud zinnig is op zowel financieel als operationeel gebied. Met opties als encryptie, opschalen en services als monitoring en disaster recovery kan de flexibiliteit en snelheid van de publieke cloud niet in huis worden geïmiteerd.