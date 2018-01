Hoe je de angst voor de cloud kan wegnemen

We vertrouwen veel aan de cloud toe. Persoonlijke foto's, profielen, banktegoeden en steeds meer zakelijke gegevens en processen. De fysieke plek waar al die data opgeborgen wordt, doet er al nauwelijks meer toe. Hoe is dat bijna blinde vertrouwen in de cloud ontstaan bij organisaties? Voornamelijk omdat de cloud het gewoon altijd doet - op een paar uitzonderingen na, die dan ook breed uitgemeten worden in de media. Bovendien groeit de kloof tussen bedrijven die wel cloud-technologie benutten en bedrijven die dat niet doen. Die eerste categorie scoort in de regel aanzienlijk beter dan de tweede.

We zijn nu op het punt beland dat het beslissers meestal niet uitmaakt waar de technologie vandaan komt, zolang hun business er maar van profiteert - snellere toepassingen, meer flexibiliteit en liefst tegen lagere kosten dan ze er voordien aan kwijt waren. Volgens de onderzoeken van McKinsey naar cloudinfrastructuur en IT-as-a-Service (ITaaS) is de cloud geen discussie meer. 'We zien een fundamentele 'shift' van het bouwen van IT naar het consumeren van IT.' De drijfveren daarvoor zijn duidelijk. In een Forrester-rapport uit 2017 noemt 75 procent van de zakelijk bestuurders de sterkere slagkracht en flexibiliteit en 74 procent de snelheid van implementatie en uitrol als voornaamste voordelen die de keuze voor pure SaaS hun organisaties opleverden.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Waarom is nog niet elke organisatie over?

Maar waarom zijn nog niet alle organisaties over naar een cloud first-strategie, als de cloud aantoonbaar zoveel voordelen oplevert? Eén woord: verandering. Of specifieker: angst voor verandering. Zolang verandering een abstract begrip is, houden we ervan. Maar als het betekent dat we onze ingesleten gewoontes moeten aanpassen: laat dan maar zitten. Het gebruik van nieuwe technologie vraagt een andere manier van werken, van samenwerking buiten je eigen veilige silo. Managers en medewerkers trappen echter vaak hard op de rem bij verandering en vertragen daarmee de digitale transformatie, aldus een Harvard Business Review-onderzoek dat in de Wall Street Journal wordt aangehaald. In Infoworld werd het al in 2014 nog scherper gesteld: 'Nu cloud computing de nieuwe norm is, is de organisatiecultuur de remmende factor en niet de technologie.'

Grappig genoeg is het juist vanwege dit verzet tegen verandering een ideale tijd voor een CIO. De Information Officers zitten in een perfecte positie om niet alleen de technologische adoptie in goede banen te leiden, maar ook en met name om organisatieveranderingen te managen en zo de voordelen van de cloud optimaal te benutten. Het vermogen om samenwerking te stimuleren is daarbij een belangrijke vaardigheid. Sterker nog, het ontbreken van dat vermogen en die vaardigheid is de voornaamste reden voor ontslag van CIO's. Volgens het internationale headhuntersconcern Korn Ferry verdienen 'transformational' CIO's ook nog eens 25-35 procent meer dan hun puur op technologie gefocuste collega's.

Het voortouw bij verandering

Waar het om draait: CIO's moeten de verantwoordelijkheid nemen voor de organisatieveranderingen bij de keuze en uitrol van cloud-technologieën. CIO's hebben over het algemeen de ervaring en de persoonlijkheid die hen bij uitstek geschikt maakt om het voortouw te nemen bij verandering.

Een vanuit technisch oogpunt vlekkeloze implementatie heeft geen enkele waarde als gebruikers de nieuwe technologie afwijzen. De CIO, gericht op samenwerking en consensus, kan al ruim voor de implementatie de basis voor het succes leggen. Er is veel te zeggen over veranderingsprocessen en alle change management modellen, maar over één ding zijn de meeste experts het wel eens. Creëer een 'center of excellence', betrek specialisten uit elke functionele afdeling daarbij en breng die op één lijn waar het gaat om de best practice voor een cloud-migratie.

Wie moet je overtuigen?

Wat zijn andere methoden en modellen om weerstand te doorbreken en de leiding te nemen als een echte transformational CIO? Dat is het beste te omschrijven aan de hand van de verschillende gremia in de organisatie.

Directie en bestuurders: bij het aan je zijde krijgen van de collega's uit de bestuurskamer, gaat het vaak vooral om het bestrijden van misvattingen en het uitdragen van de langetermijnvisie. Een van de hardnekkigste misvattingen is dat data veiliger is als je die lokaal op je eigen terrein opslaat. Wat betreft finance in de cloud zijn er vooral zorgen over compliance. Ook dat is in verreweg de meeste gevallen onterecht. De cloud biedt eenvoudigere en transparantere compliance, en de leverancier is daarbij verantwoordelijk voor het bijhouden van veranderingen in regelgeving. De aanstaande inwerkingtreding van de Europese privacyregelgeving GDPR (AVG in Nederland) is nog een extra reden voor veel organisaties om liever nu dan later naar de cloud te migreren.

Na het bestrijden van misvattingen is het de beurt aan de visie. Pas als iedereen achter de visie staat, kun je de meest geschikte technologie kiezen. Daarmee is er ook de gelegenheid om nog eens goed naar de organisatie en de businessmodellen te kijken. Digitaal succes gaat namelijk niet alleen over technologie, maar vooral over strategie. CIO's kunnen ervoor zorgen dat in de bestuurskamer niet wordt gediscussieerd over de afzonderlijke technologische oplossingen en de ROI daarvan, maar dat de discussie veel fundamenteler gevoerd wordt. Zoals over het ontwikkelen en bouwen van de capaciteiten die de digitale agenda van de organisatie verder helpt.

De gebruikers: een belangrijke taak van de CIO is feedback verkrijgen van de gebruikers in finance, HR, sales, marketing, productie en de andere afdelingen en om hun zorgen en uitdagingen te begrijpen. Nodig medewerkers uit om zoveel mogelijk deel te nemen aan het proces. Een goede tip van Mike Knitter van de Universiteit van Chicago is om van verandering een campagne te maken. "Daarmee help je medewerkers zich voor te bereiden en zich betrokken te voelen." Een succesvolle methode is storytelling. "Het communiceren van de zakelijke waarde vinden veel IT-mensen lastig", zegt CIO Diana McKenzie van Workday. "Wij zijn vaak heel erg gefocust op de activiteiten en minder op de uitkomsten. Ik draai het graag om: begin met de waarde en de uitkomsten en leg daarna pas uit welke rol de technologie daarin speelt."

De IT-afdeling: IT-mensen zijn natuurlijk net gewone medewerkers. Toch is het goed bij het onderwerp cloud-migratie een beetje omzichtig met ze om te springen. Bij een conferentie van Amazon Web Services bleek dat overgaan naar de cloud tot onrust bij IT-medewerkers kan leiden uit vrees voor hun baan. Uit diezelfde conferentie kwam overigens naar voren dat het baanverlies als gevolg van cloud-migratie minimaal is en dat het juist leidt tot het versterken van de IT-afdeling met sterke talenten.

Zorg ervoor dat IT een actieve rol speelt bij de cloud-migratie en niet slechts toeschouwer is. Betrek IT in een vroeg stadium, dat leidt ertoe dat de samenwerking versterkt en de resultaten van het project beter worden. Training en opleiding zijn wel noodzakelijk om iedereen mentaal en wat vaardigheden betreft goed voor te bereiden en uit te rusten.

CIO's van de toekomst

De overgang naar de cloud is niet bedoeld als 'lastenverlichting' voor IT, maar als versterking van de mensen in de gehele organisatie om veel meer te kunnen doen dan daarvoor. Gezien de continue verandering van technologie, zal het leiding kunnen geven aan organisatietransformatie nog lang een veelgevraagde vaardigheid blijven. CIO's die samenwerkingsverbanden kunnen smeden en een visie overtuigend kunnen uitdragen, zijn cruciaal voor het welslagen van het transformatieproces. Als zij de juiste tools kunnen bieden en de weerstand kunnen overwinnen, helpen ze niet alleen hun organisatie aan langetermijnsucces, maar zichzelf ook.