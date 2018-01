Hoe serverless computing Laidback Lukes verjaardagsfeestje redde

In de standplaats van startup Brainitch, 'the city of angels', moet alles snel, strak en gesmeerd gebeuren. Het bedrijf in LA, dat artificial intelligence bots maakt voor de film- en muziekscene, krijgt op een zekere dag een verzoek binnen van de organisatie van DJ Laidback Luke. Of het een chatbot kan ontwikkelen voor de aanloop naar de birthday bash van de Nederlandse artiest, in Amsterdam en tevens New York.

De aanvraag is een bot die enkele simpele vragen stelt aan random geselecteerde fans, en als die de vragen goed beantwoorden, zouden ze naar het grote VIP verjaardagsfeest mogen.

Brainitch betrekt er een zelfstandig developer bij, Michael Sylvester, die eerder de aandacht op Product Hunt trok met de release van een van de eerste publieke FB Messenger bots. Hij had tot dan toe zijn bot van schaalbaarheid voorzien met Heroku en Heroku's dyno product. Deze architectuur ondersteunde inmiddels ook enkele deployments van andere artiesten en evenementen, maar de bijbehorende bot had in totaal 'slechts' honderdduizenden bezoekers of gebruikers. Dat terwijl Laidback Luke alleen al zo'n twee miljoen fans op Facebook heeft.

Overbelast

Dat leverde problemen op. Het ging mis toen Brainitch de profielafbeelding van Laidback Luke op Facebook aanpaste en van een QR code voorzag die Laidback Lukes FB messenger bot activeerde. Vanwege een enorme piek in het verkeer, en een horde aan API's (een database, NLP, etc.) waarmee de bot moest communiceren, werd het duidelijk dat de architectuur niet voldoende kon schalen om het massale bezoek af te handelen.

Sylvester anticipeerde hierop door additionele Dynos te deployen om zo een nog acceptabele response time in stand te houden. Maar het was wel een dure aangelegenheid.

Overstap naar serverless

Gelukkig kon de ontwikkelaar het roer snel omgooien en de architectuur drastisch aanpassen: hij stapte over naar een serverless computing provider. Het voordeel van de architectuur die deze provider levert, is dat die het aantal benodigde servers oneindig automatisch schaalt op basis van mate van gebruik. Ook beheert en onderhoudt het servers automatisch, zodat een developer een volledig 'serverless' ervaring krijgt. Daarnaast: serverless providers opereren altijd met microservices architecturen, waardoor ze Functions-as-a-Service (FaaS) aanbieden kunnen. Een ontwikkelaar, softwarebureau of IT-afdeling kan daardoor één specifieke functie bij de provider afnemen, in plaats van een (monolitische of containerized) set aan functies.

Omdat de nog jonge serverless computing wereld inmiddels toch verschillende gespecialiseerde frameworks kent, kon Sylvester zich in korte tijd het werken met hun infrastructuur eigen maken. Binnen tien minuten wist hij bijvoorbeeld hoe hij RESTful API's moest maken. Het resultaat was er: met zijn nieuwe opzet bracht hij de terugkerende kosten van Laidback Luke's backend services met bijna 95% terug (van $340 naar $17). Tegelijkertijd zond en ontving de Messenger bot meer dan 100.000 berichten, had het contact met 2700 fans en bood het aan honderden mensen een kaartjes voor de viering van Laidback Luke's veertigste verjaardag.

En sindsdien biedt Sylvester op zijn LinkedIn profiel een nieuwe type service aan: "Leverage serverless architecture to create scalable chatbots on messaging platforms such as Facebook Messenger or Slack."