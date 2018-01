Dit gebeurt er met de cloud in 2018

Twaalf maanden is een lange tijd in cloudcomputing (denk maar aan alle nieuwe ontwikkelingen in 2017), maar ik wil toch toegeven aan de lange traditie om bij aanvang van het nieuwe jaar vooruit te blikken. Dus riemen vast, hier zijn mijn Cloud Voorspellingen voor 2018!

Cloud 2.0 gaat mainstream

Ondanks alle ongelooflijke innovatie in de cloud is hetgeen we het meest doen in de cloud nog steeds het gebruik van rekenkracht en opslag. Jazeker, na meer dan 16 jaar na de creatie van het eerste type hypervisor, is meer dan 85 procent van de cloud niet meer dan betere virtualisatie in andermans datacenter.

Het goede nieuws is dat we slechts het zich steeds herhalende patroon volgen van alle disruptieve innovaties. Als consumenten worden geconfronteerd met een disruptie, proberen ze het eerst te gebruiken zoals ze gewend waren met de voorgaande technologie. Neem bijvoorbeeld de komst van digitale fotografie, waarbij we die technologie gebruikten via digitale camera's waarvan de vorm en de functies verdacht veel leken op die van de analoge camera's. Nu is digitale fotografie zo gewoon geworden dat het gebruikt wordt via smartphones, laptops, brillen en zelfs via home assistents als Alexa.

Hetzelfde gebeurt in de cloud, waar de echte disruptieve innovatie - wat ik Cloud 2.0 noem - eindelijk mainstream wordt. Cloud 2.0 gaat over platformdiensten, serverloze en samengestelde applicaties die heterogene clouddiensten bieden die alleen draaien als dat nodig is. Het gaat om een breuk met de 30 jaar aan variaties in het client-servermodel dat persistente servers en besturingssystemen nodig had als fundament voor al onze applicaties. De transformatie duurt zeker tien jaar maar 2018 wordt het omslagpunt waarin 2.0 eindelijk wordt geaccepteerd als de toekomst van onze applicatie-architectuur.

Laten we beginnen met het lange afscheid van virtuele servers. Wacht daar niet te lang mee.

Machines redden ons

Het snelheid van de veranderingen in de cloud zijn ongeëvenaard. Een redelijk grote cloudklant kan elke dag honderdduizenden veranderingen aanbrengen in cloudomgevingen. Elk van die veranderingen kunnen effect hebben op jouw organisatie op het gebied van kosten, prestaties, beschikbaarheid en zelfs compliance.

Infrastructuur als code geeft ons de mogelijkheid als die applicaties en infrastructuur in te zetten met ongelooflijke efficiëntie, maar het managen ervan is nog steeds een mensentaak. Het goede nieuws is dat we allemaal goed werk verrichten in het draaiende houden van dit alles. Het slechte nieuws is: ik heb het laatste hoofdstuk van dit boek al gelezen en de mensheid verliest.

Ja, 2018 zal het eerste jaar worden waarin machine learning en AI hun eerste inhoudelijke rol gaan spelen in het managen van de cloudcomplexiteit die we hebben gecreëerd. Net als de supersnelle handelsalgoritmen die de aandelenmarkten hebben veranderd, zal dat ook gebeuren met snelle algoritmen die de verandermanagement in de cloud zullen automatiseren. We zullen machinaal aangestuurde kennis en automatisering onze monitoring, incident management, kostmanagement en configuratiemanagement zien aansturen. Het eindresultaat: minder kosten, betere beveiliging, verbeterde SLA's en betere prestaties.

Treur niet, we hebben nog steeds mensen nodig. Tenminste, voorlopig nog.

Google gaat meespelen

Ik ben in het verleden nogal hard geweest wat betreft Google Cloud. Het is niet zo dat ik Google niet mag. Ik bewonder het bedrijf, waardeer hun cloudinnovatie, en ik denk echt, echt niet dat ze 'evil' zijn. Maar ik heb tevens een bedrijf gezien die terwijl ze de cloud zouden moeten domineren, worden voorbijgegaan en afgetroefd door een rivaal die later begonnen is in de cloud en met minder inzetbare middelen. Maar ik voorspel dat Google in 2018 de nummer 2 wordt in de publieke cloud, in klantengroei beter scoren dan Amazon en Microsoft en Azure zullen verslaan in werkelijke cloudomzet.

[Bij werkelijke cloudomzet bedoel ik omzet die gerelateerd is aan IaaS en PaaS (en daarmee dus niet Office365 of Windows Server en een assortiment aan andere snelgroeiende producten die niets te maken hebben met de cloud).]

Het jaar 2018 zal Google laten zien uitblinken in innovatie en daarbij zullen ze kritieke massa bereiken in de zakelijke markt.

