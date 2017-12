Doe je migratie niet alleen, maar zoek een cloud-buddy

Het buddy-systeem bestaat al decennia lang, in alle aspecten van het leven: op school, het werk of tijdens een reis. Of het nou om een eerstejaars gaat die met een oudere student samen de oriëntatieweek doorloopt, een straaljagerpiloot en zijn of haar 'wingman', of iemand met wie je graag gaat duiken. De meeste buddy-systemen bestaan om twee redenen: ten eerste om op elkaars veiligheid te letten en ten tweede om - wanneer één van de twee meer ervaring heeft - de ander op sleeptouw te kunnen nemen en gebruikelijke en beginnersfouten te voorkomen. Op deze manier ontwikkelt iemand zich sneller en met meer vertrouwen. Als ik zelf een 'cloud buddy' zou hebben gehad, dan had mij dat in 2012 een hoop zenuwen en experimenten gescheeld bij de cloudmigratie van Edmunds.com, één van de grootste Amerikaanse websites voor autoverkoop.

Destijds was het echter nog een behoorlijke kluif om met andere bedrijven die succesvol migreerden in contact te komen. All-in referentiecases op schaal, beheerde migratieprogramma's en een volwassen partnerecosysteem hadden het leven een stuk makkelijker gemaakt. Gelukkig zorgt de huidige overvloed aan mensen, processen en cloud-technologie ervoor dat niemand het nog alleen hoeft te doen. Migreren naar de cloud is gemakkelijker dan ooit, maar dat was het voorheen niet.

Als CIO bij Edmunds.com was mijn belangrijkste taak ervoor te zorgen dat onze technologische capaciteit de vraag oversteeg. In de zeven jaar tot de cloudmigratie werkten we daarom onvermoeibaar aan een zeer efficiënte infrastructuur. Dat ging echter ten koste van de business. Hoewel de infrastructuur stabiel was en automatisch werd bijgewerkt, ging er te veel geld naar ondersteunende IT en te weinig naar nieuwe klant- en servicefunctionaliteiten.

In 2011/2012 was de opkomst van de cloud. Deze bood een alternatief en beloofde een publieke cloud met infrastructuur en diensten tegen een betere prijs dan individuele bedrijven zouden kunnen behalen. Hoewel veel media in die tijd schreven over lage betrouwbaarheid en verborgen kosten, ging Netflix all-in met Amazon Web Services (AWS). Dat maakte in één klap duidelijk dat ook grote bedrijven in de cloud zouden kunnen werken. Op dat moment konden we echter geen bedrijf in een vergelijkbare situatie als Edmunds.com vinden.

Twee voorbereidende stappen

Daarom deelden we de migratie op in twee stappen die tegenwoordig de standaard zijn: ten eerste bouwden we een zogenoemd 'proof of concept' dat de werking van kritieke processen in de cloud bewees; ten tweede stelden we een realistisch financieel model op ter vergelijking met de kosten van dat moment. Na zes maanden sleutelen stond er een concept waaruit bleek dat de cloud een reële optie voor ons was. Daarom besloten we de kosten te bekijken. Op dat moment wisten we nog niet welke voorwaartse sprong in productiviteit de overstap naar de cloud zou betekenen, maar we wisten in ieder geval zeker dat de cloud niet het einde van het bedrijf zou betekenen.

Ontwikkeling van het financiële model leek een minstens net zo grote horde. Het model moest écht zijn, aannames over optimalisatie moesten achterwege blijven. Het bedrijf draaide al efficiënt, dus ik was verbaasd dat ons model liet zien dat we na een tweejarige migratie naar AWS nog meer zouden kunnen besparen - bovenop de miljoenen aan besparing op hardware. Daar kwam nog bij dat het plan puur gebaseerd was op lift-and-shift en de optimalisatie die zou plaatsvinden niet werd meegenomen. Deze positieve doorrekening en het sterke proof of concept leidde tot enthousiaste reacties van de CEO, die direct groen licht gaf.

Zoals ik al aangaf is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in de migratie een buddy te vinden. Tegenwoordig kan dat via programma's en tools als de AWS Migration Acceleration Program (MAP) en AWS Database Migration Service (DMS): twee voorbeelden van het grote aantal systemen dat in het leven is geroepen om de problemen waar wij tegenaan liepen, te voorkomen. Dat gezegd hebbende leerden we wijze lessen tijdens onze solo-migratie, lessen waar elke cloudgedreven organisatie zijn voordeel mee zou kunnen en moeten doen.

Stel je principes bij en doe je voordeel met nieuwe ontwikkelingen

Zo is het bijstellen van de initiële principes en verwachtingen géén hellend vlak naar half werk of zelfs mislukking. De migratiestrategie moet flexibel genoeg zijn om bijgesteld te kunnen worden naar nog meer wendbaarheid en je eigen ervaringen met het werken in de cloud. Bij onze migratie zagen we keer op keer de voordelen van nieuwe diensten die tijdens ons proces verschenen. We begonnen klein, maar maken tegenwoordig gebruik van meer dan 30 AWS-diensten. Het is overigens wel belangrijk om daarbij de einddatum van de lease van het fysieke datacenter in het hoofd te houden. Mijn team ontwikkelde daarom de 'twee-weken-regel': als een nieuwe dienst binnen twee weken was in te bedden, deden we dat in plaats van de oude infrastructuur met dezelfde werking over te zetten. De periode verschilt per project, maar twee weken was voor ons ideaal.

Een andere les is dat huidige werknemers niet vervangen hoeven te worden door nieuwe specialisten. Bij Edmunds.com zetten we in plaats daarvan een Cloud Center of Excellence (CCoE) op, dat de doelen en resultaten monitorde. Veel bedrijven beschikken zonder het te weten al over de juiste mensen om die rol te vervullen. Bovendien zou je met vervanging van huidige werknemers jaren aan ervaring de deur uit laten lopen. Die mensen kennen je infrastructuur en weten welke applicaties het belangrijkst zijn. Door gebruik te maken van ook een intern buddy-systeem zorg je er bovendien voor dat de resultaten consistent blijven naarmate de snelheid van de migratie toeneemt.

Blijf bij via het buddysysteem

Nadat alle applicaties en data volgens schema naar de AWS-cloud waren gemigreerd, was Edmunds.com in staat 30% op zijn IT te besparen. De besparingen liepen bovendien nog verder doordat meer onderdelen van de infrastructuur na migratie ook konden worden geoptimaliseerd of zelfs worden vervangen door clouddiensten. Deze hadden we bij Edmunds.com intern nooit kunnen ontwikkelen en ze boden onze klanten mogelijkheden op een tempo die we zelf nooit zo snel hadden kunnen bereiken. De kloof tussen wat met lokale infrastructuur kan worden bereikt en wat in de cloud mogelijk is, wordt alleen maar groter. Kijk daarom goed naar wat er om je heen gebeurt en maak slim gebruik van het buddy-systeem om zo snel mogelijk te kunnen profiteren van de nieuwe mogelijkheden.