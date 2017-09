6 trends die de toekomst van de cloud bepalen

Bij veel organisaties is werken in de cloud inmiddels een vast onderdeel geworden. Volgens een internationaal onderzoek van Forrester-Research antwoordde 38 procent van de managers dat ze momenteel bouwen aan een eigen cloud omgeving. 32 Procent maakt gebruik van een openbare cloud dienst. De rest van de geïnterviewden geeft aan dat ze nog dit jaar op een en of andere manier gebruik willen maken van cloud technologie. 59 Procent van de geïnterviewden geeft de voorkeur aan een hybride cloud als operationeel model.

Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google en IBM zijn al lang niet meer de bedrijven die bovenaan het wensenlijstje staan van de IT-managers. Een complete armada aan gespecialiseerde dienstverleners staat inmiddels klaar om vrijwel elke uitdaging rondom inzet en beheer van clouddiensten aan te gaan. Experts zien nu een nieuwe golf ontstaan op de markt voor cloud die gebruikers niet alleen meer mogelijkheden biedt, maar ze ook nieuwe uitdagingen geeft.

Deze ontwikkeling laten we zien aan de hand van 6 trends.

Trend 1: Colocationdiensten zitten in de lift

Diverse CIO's willen wel van hun dure datacenters af maar weten nog niet op welk paard ingezet moet worden in de cloud-markt. Colocationdiensten van bedrijven zoals Equinix of Digital Reality vormen daarom vaak een alternatief, aldus Forrester analist Dave Bartoletti. Deze bedrijven stellen de CIO's in staat hun systemen te laten draaien in rekencentra in eigen beheer en daarnaast gebruik te kunnen maken van openbare clouddiensten : "Het grote voordeel van colocation is dat een bedrijf bij wijze van spreken met een druk op de knop gelijk gebruik kan maken van een directe hoge snelheidsverbinding met praktisch elke openbare cloudprovider."

Wat dan weer de implementatie van een multicloud strategie makkelijker maakt. Daarnaast zou voor de CIO's dan een mogelijkheid ontstaan om clouddiensten van AWS, Azure of Google-cloud intensief te testen voordat er wordt besloten tot een migratie.

Trend 2: De kostenbeheersing in de cloud wordt gecompliceerder

CIO's die gebruik maken van een multicloudstrategie hebben al snel in de praktijk geleerd hoe omslachtig vendormanagement kan worden. Inkopers of zelfs de aanbieders zijn tot op heden niet genoeg toegerust op zulke scenario's. De vele gebruiksmogelijkheden van AWS, Microsoft en vergelijkbare systemen maken het niet makkelijker.

"De kostenbeheersing van clouddiensten vormt een steeds groter wordende uitdaging", zegt Bartoletti. Hij vertelt over een IT-manager die een fulltimer moest aanstellen die zich alleen met het aangaan en beheren van overeenkomsten voor clouddiensten moest bezighouden.

Aan de andere kant leren managers steeds beter de kosten te beheren, aldus de Forrester medewerker. Een cloud-architect bij een groot softwarebedrijf bijvoorbeeld lukte het om de kosten van 2,5 miljoen dollar terug te brengen naar ongeveer 300.000 dollar door heel precies het gebruik van de cloud te controleren. Bij kostenbeheersing kunnen professionele managementtools ondersteuning bieden zoals bijvoorbeeld Cloudability, Cloud Cruiser en Cloudyn.

Trend 3: Hyper-converged-systemen vereenvoudigen de private cloud

Niet elke CIO wil zijn klantgegevens en andere gevoelige data toevertrouwen aan een serviceverlener. Een private clouddienst is in deze situaties een vaak gekozen oplossing, maar vergelijkbaar met een public cloudscenario moet dan wel aan talrijke voorwaarden worden voldaan. Voorwaarden zoals virtualiseringstechnieken en standaardisering maar ook automatische features, self-service functies en monitoring van resources. Om dit alles in eigen beheer op te zetten vraagt een enorme inspanning.

Hyper-converged-systemen zouden hiervoor een oplossing kunnen bieden. Zij bieden al vooraf geïntegreerde bronnen aan voor computing, storage en netwerkdiensten waardoor de bedrijven sneller een private clouddienst kunnen opzetten.

Onderzoeksbureau Forrester adviseert aan IT-managers om hyper-converged systemen als basis gebruiken voor hun private cloud. Dat geldt met name bij nieuwe workloads waarvoor snel en geautomatiseerd op- of afschalen nodig is. Als voordeel omschrijft Bartoletti dat je 100 hyper-converged-containers kunt koppelen zodat je een geheel krijgt van compute-, storage en netwerkbronnen die vanaf één managementconsole te besturen is.

Trend 4: Containers maken toepassingen mobiel

Door de inzet van containertechnologieën zoals Docker bloeit de cloudomgeving op. Ontwikkelaars kunnen softwarecodes met Docker op relatief eenvoudige wijze beheren en migreren. Veel bedrijven gebruiken containertechniek als middel om verzekerd te zijn van de flexibiliteit van hun toepassingen tussen de grote cloudplatformen van AWS, Microsoft of Google. Vaak zijn zulke projecten ingebed in DevOps strategieën waardoor het mogelijk is om softwareontwikkeling te versnellen. De aanbieders van clouddiensten ondersteunen daarvoor niet alleen Docker, maar ook andere open source containerplatformen zoals CloudFoundry of OpenShift.

"Ieder public en private cloud-platform ondersteunt inmiddels de ontwikkeling op basis van containers", legt Bartoletti uit. OpenShift en CloudFoundry werken net zo goed op een Google cloud-platform als op de Azure of AWS platformen. Deze ontwikkelingen betekenen ook diverse uitdagingen voor de IT-managers, want inzet van containers op grote schaal betekent ook problemen en vraagstukken rondom beveiliging, monitoring, opslag en computernetwerken.

Trend 5: De cloud zorgt voor optimalisatie van toepassingen

In plaats van toepassingen zonder aanpassingen te verschuiven naar een openbare cloud, proberen sommige bedrijven deze aanpassingen vooraf te optimaliseren. Deze optimalisatie wordt door experts Lift-and-Shift genoemd. Een goede aanpassing zou zijn om toepassingen zo om te bouwen dat ze optimaal gebruikt kunnen worden voor cloudeigenschappen zoals flexibiliteit en schaalbaarheid. Maar zulke migraties kunnen erg duur worden, antwoord Bartoletti. Hij adviseert daarom de inzet van migratie-tools, die bedrijven ondersteunen om zonder al te hoge kosten toepassingen naar de cloud over te dragen.

Trend 6: Enterprise-software verschuift naar de cloud

Diverse bedrijven beheren ondertussen Enterprise-toepassingen in de cloud. De schroom bij vele managers lijkt af te nemen om bedrijfskritische software in de cloud te zetten. Zo draaien inmiddels ook belangrijke SAP-toepassingen onder een AWS-cloud. Grote Amerikaanse bedrijven zoals de Dollar Shave Club draaien hun Spark-Analytics systemen op een Amazon-platform.

Het vertrouwen van de CIO's in de public cloudproviders is gegroeid, volgens Bartoletti. Deze trend zal zich verder ontwikkelen: "De bedrijven zetten nieuwe ideeën steeds sneller om in software. Daarom is de cloud de beste omgeving om analyses te kunnen maken van bedrijfsgegevens."