Pas op! Cloud-leveranciers zijn Too Big to Fail

De hyperscale publieke cloud en zijn leveranciers hebben min of meer hetzelfde pad gevolgd als het bankensysteem. We vertrouwen blindelings op banken: ze bewaren wat we van waarde vinden, het opnemen van wat we nodig hebben van die waarde is te doen met een klik op een knop en we zien zelden mensen als we interacteren met onze bank. De meeste interacties worden gedaan via een app of via de browser. De dagen dat we een bankfiliaal binnen lopen liggen al lang achter ons.

En net zoals het bankensysteem zijn de cloud en zijn leveranciers simpelweg te groot geworden om te falen, het bekende 'too big to fail'. We kunnen het ons niet veroorloven dat zoiets gebeurt. In het geval van een cloud-uitval of zelfs een complete crash, zouden onze systemen kreupel zijn en zouden we vrijwel niets meer kunnen doen in ons dagelijks leven. Aansprakelijkheid in de cloudmarkt is zodoende een integraal verkoopargument geworden.

Maar daarmee is een eventuele uitval nog niet te voorkomen, zelfs voor de grote jongens in de markt en hoewel uitval op grote schaal zelden voorkomt blijft de kans erop - bij elk van de hyperscale clouddiensten - niet uit te sluiten.

De simpele beslissing om een dienst in de cloud te zetten is slechts het begin van het verhaal. Organisaties (en hun service providers) moeten de beschikbare cloudarchitecturen goed doorlichten, net zoals de beschikbaarheid van de diensten en het automation process management, en hoe die passen bij hun specifieke behoeften. Planning is cruciaal.

Beschikbaarheid van diensten

SLA's zijn allemaal prima, maar ze komen alleen aan de orde nadat er een uitval is geweest. Uitval is simpelweg onderdeel van het leven voor degenen die cloud gebruiken, op eenzelfde wijze als stroomuitval voorkomt. Het is belangrijk dat organisaties een provider selecteren waarbij niet alleen wordt gekeken naar de garanties in hun SLA, maar op hun track record in het reageren op uitval, de gemiddelde downtimes, welke redundanties ingebouwd zijn en meer van dat. De kreet "we bieden 99,999 procent beschikbaarheid" klinkt imposant - maar belangrijker is hun reactie op die 0,001 procent dat ze downtime hebben.

Cloud-architectuur

Cloud is niet simpelweg plug-and-play. Elke organisatie heeft specifieke behoeften die alleen kunnen worden ingevuld met specifieke architectuur. Dat is waarom het opslaan van totaal alles in de cloud wordt beschouwd als een zonde, en hybride is nu de preferabele architectuur voor de meeste organisaties.

Automatisering

We hebben allemaal de neiging te denken dat automatisering dé oplossing is voor allerlei problemen in het dagelijks werk. Zodra je menselijke fouten verwijdert uit de dagelijkse taken neemt in theorie niet alleen de kans toe dat die processen foutloos worden, maar tevens kun je mensen vrijmaken voor minder simpele en meer belangrijke taken.

Als het gaat om de cloud , is automatisering al een gegeven, maar vaak zien we over het hoofd wat er allemaal nodig is om het meeste te halen uit een clouduitrol. De standaard deploy-to-cloud-scripts zijn op zichzelf niet toereikend. Net zo belangrijk, zo niet belangrijker, zijn security, monitoring, auto-scaling en legacy asset migration.

Hoe dan ook zijn organisaties steeds meer op zoek naar manieren om IT-functies te automatiseren zonder dat ze vast komen te zitten in tools die hun vermogen om te veranderen beperken in de volgende vijf jaar. Cloud-organisaties die een meer flexibele aanpak van IT-functies bieden hebben een voorsprong in het bieden van betere resultaten van een clouddeployment.

Het IT-landschap is bezaaid met cloudbewegingen die niet te standaardiseren zijn in scripts, en dat komt omdat geen twee bedrijven dezelfde behoeften hebben. Daarnaast zijn cloud-outages niet te vermijden - het is niet voor niets dat niemand een SLA aanbiedt met 100 procent uptime.

Het is daarom belangrijk dat organisaties, ook cloud service providers, hun due diligence op tijd doen zodat hun bedrijf weerbaar is ten opzichte van die 0,001 procent tijdsspanne waarin zich een outage voordoet.