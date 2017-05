De IT-Carrièrecoach: leer je IT-team zakelijk inzicht

In de eerste aflevering hadden we het over hoe je je leiderschapsrol moet innemen in de digitale transformatie in je organisatie. Vandaag hebben we het over het veranderen van de cultuur in IT.

In de afgelopen tien jaar bestond de rol van IT voornamelijk uit het ondersteunen van de bedrijfsstrategie. IT-leiders hadden mensen nodig die inzicht en begrip hadden in en van hetgeen de business nodig had, die die behoefte konden vertalen naar technologische oplossingen en die oplossingen vervolgens konden opleveren binnen een vastgestelde tijd en budget.

Zakelijk inzicht essentieel voor IT

Maar in dit nieuwe IT-tijdperk, waarin IT input heeft in de zakelijke strategie of die zelfs vormgeeft, hebben CIO's een andere IT-professional nodig. Ze moeten hun teams transformeren van uitvoerders naar vormgevers en zorgen voor een nieuwe mindset in IT.

Dat vergt zakelijk inzicht. Ze moeten de zakelijke context kennen waarin ze werken. Maar hoe geef je een team van techies nu zakelijk inzicht? Dat is niet makkelijk, maar die uitdaging gaat een moderne IT-leider graag aan. We helpen je met tips in deze video.