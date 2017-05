10 broodnodige vaardigheden voor je toekomstige baan in IT

De beste vaardigheden voor de toekomst

Het IoT explodeert, met steeds meer apparaten die met elkaar in verbinding komen te staan. Er is alleen wel een probleem: er is niet genoeg talent met de juiste vaardigheden om IoT-projecten te managen en uit te voeren. Het is zelfs zo dat het tekort aan mensen en het gebrek aan expertise het grootste obstakel is voor bedrijven die juist zo graag voordelen uit IoT willen halen, zo zegt onderzoeksbureau Gartner.

"Techbedrijven zijn allemaal bezig met het bestendigen van hun IoT-strategieën, maar wat we zien is dat ze niet de processen en de mensen hebben die het kunnen uitvoeren. Gartner zegt zelfs dat driekwart van alle IoT-projecten twee maal zo lang duurt dan zou moeten omdat er te weinig talent in huis is om er vaart achter te zetten", zegt Rich Pearson van arbeidsbemiddelingssite Upwork. Uit de omvangrijke database van Upwork hebben we de tien meest gevraagde vaardigheden gedestilleerd die bedrijven nodig hebben om hun IoT-strategie succesvol uit te voeren.