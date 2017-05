The Working Dead: IT-banen die verdwijnen

Herinner je de cd-rom nog?

Rob Terry wel. In de jaren 90 hielp hij enkele jaren lang interactieve cd's te ontwikkelen voor verschillende bedrijven, waaronder enkele publicaties van IDG. Hij was belast met het creëren van elektronische versies van de magazines die we toen nog uitgaven, waarbij de magazines werden verbonden met dat nieuwe ding dat internet heette

Het heeft niet lang geduurd.

"Cd-rom's zouden magisch al onze opslagproblemen oplossen", kijkt hij terug. "Het was een mysterieuze kunst toentertijd. Voor die hybride cd's moesten we alle hyperlinks met de hand taggen in Word, dan de documenten versturen naar een bedrijf, dat het omzette in iets dat kon worden getoond in een browser."

Toen nam het web het over als publicatiemedium, waardoor de interactieve cd's mooie glimmende onderzetters werden. Terry verhuisde naar e-commerce, vervolgens bio-informatica. Hij is nu CTO en oprichter van Smart Catch, die beroepsvissers helpt in het intelligent managen van de vis die in de sleepnetten terecht komt.

De IT-wereld heeft veel van die golven gekend, waarin de "next big thing" uiteindelijk kleiner uitpakte en een kort leven was beschoren, dankzij de snelle ontwikkelingen in technologie. Toentertijd was het internet de grote veranderaar, tegenwoordig is automatisering, kunstmatige intelligentie en Iets-as-a-Service de reden dat sommige banen verdwijnen en andere snel van inhoud veranderen.

Hier volgt een aantal voorbeelden van tech-banen die op een dag zomaar zijn verdwenen, zelfs nu ze nog helemaal hot en hip zijn, zoals ontwikkelaars en datawetenschappers. Hoe kan je voorkomen dat jouw carrière zich plots in een doodlopende steeg bevindt?

Dode talen

In het verleden betekende specialisatie in een bepaalde tech-discipline haast een gegarandeerde baan. Tegenwoordig is het een ticket naar onvrijwillig pensioen.

"Toen ik begon in de IT-industrie deed ik veel werk in Windows servers", zegt David Cox, CEO en oprichter van LiquidVPN. "Door de komst van Azure en de sterker wordende positie van Linux kwamen veel Windows-admins zonder werk te zitten. Veel van mijn oud-collega's moesten zich omscholen naar Linux of iets compleet anders gaan doen."

Hoe meer een baan is verbonden aan een specifieke taal, besturingssysteem of product, des te waarschijnlijker is het dat het overbodig wordt, merkt James Stanger op, directeur productontwikkeling bij CompTIA.

"De IT-banen die ik bedreigd zie worden, zijn die met veel herhalingstaken, en die met een focus op een bepaald besturingssysteem of bepaald systeem van één leverancier", zegt hij. "Tegenwoordig gaat het niet meer om de leverancier of het OS, maar gaat het om waar de informatie staat en hoe goed je bent in het opslaan, manipuleren en beveiligen van die informatie. Het gaat tegenwoordig om het samenbrengen van meerdere systemen."

Het klassieke voorbeeld is Cobol, zegt Elizabeth Lions, een managementcoach, schrijver en president van Lionsology, een loopbaanadviesbureau. Omdat legacy mainframesystemen nog steeds operationeel blijven bij financiële instellingen, kunnen oudere medewerkers nog steeds aardig wat inkomen opeisen. Maar er zijn wel minder kansen dan vroeger, en die zullen er tevens niet lang meer blijven.

"Iedereen met de woorden 'computer operator' in hun baanbeschrijving, mensen die werken met mainframes en oudere tape-opslag, zullen verdwijnen", zegt ze. "Cobol-programmeurs eveneens. We betalen ze nog flink omdat ze moeilijk zijn te vinden, en als je er eentje nodig hebt, heb je hem of haar ook echt nodig. Maar ze worden overbodig."

Datzelfde geldt voor coders die vasthouden aan C en C++, zegt Lions.

"De hele wereld gaat over op Java of .Net. Je kan nog steeds C++ vinden bij financiële bedrijven omdat hun systemen daarop zijn gebouwd, maar ze verdwijnen."

Smalltalk, Flex en Pascal waren ooit eveneens breed gebruikte talen, merkt Geoffrey Bourne, CTO van banensite Ladders.

"Maar hun populariteit daalde snel totdat ze alleen nog werden gebruikt voor het onderhouden van oudere systemen", zegt hij. "Engineers en programmeurs moeten continu nieuwe talen blijven leren, of ze zien zichzelf plotseling terug in het onderhoud van systemen in plaats van het creëren van nieuwe producten."

