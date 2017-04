De IT-Carrièrecoach: op weg naar digitaal leiderschap

We hebben vorig jaar afgetrapt met het eerste seizoen van de IT-carrièrecoach en staan nu voor de start van seizoen 2.

In het eerste seizoen hebben we ons gericht op hoe je een strategische en effectieve banenjacht houdt, met de bedoeling een positie te verwerven als IT-leider. In het nieuwe seizoen, genaamd "Topcompetenties van de moderne It-leider", geven we in acht afleveringen de vaardigheden weer die je nodig hebt om succesvol te zijn in dit nieuwe IT-tijdperk.

Wat is dat nieuwe tijdperk in IT? Het is een wereld waarin technologie van iedereen is. In tegenstelling tot 5 jaar geleden gebruiken al jouw klanten en al jouw medewerkers al jouw tools, altijd.

Wat brengt het met zich mee om een succesvolle carrière te hebben als IT-leider in deze nieuwe omgeving? Dat was een van de vragen die ik aan meer dan 50 CIO's van grote bedrijven heb gesteld in mijn onderzoek dat ten grondslag ligt aan mijn nieuwste boek, Be the Business: CIOs in the New Era of IT.

Tijdens het schrijven van het boek heb ik een lijst gemaakt van de meest belangrijke vaardigheden die de succesvolste CIO's van tegenwoordig delen. En daar gaat het nieuwe seizoen van de IT-carrièrecoach over.

Communicatie, zakelijke slimheid en relaties bouwen zijn allemaal bekende onderdelen op elke lijst van belangrijke vaardigheden in de afgelopen jaren. En die vaardigheden blijven belangrijk, maar er is tegenwoordig meer nodig.

Deze eerste aflevering gaat helemaal over het worden van een digitale leider, of zoals ik vaak zeg, "het instappen in de leemte van Digitaal Leiderschap." Toekomstige afleveringen zullen eens in de twee weken verschijnen en zullen dieper ingaan op belangrijke CIO-capaciteiten, zoals "Het veranderen van de cultuur in IT", "Het brengen van zakelijk denken in IT", "Het creëren van transparantie in de kosten van IT" en meer. Ik ben er zeker van dat je deze video's kan gebruiken, maar zie ook uit naar jullie feedback.