Ja, je collega verdient meer dan jij. Nou en?

Google bestrijdt met alle macht pogingen om te onthullen hoe veel zij vrouwelijke werknemers betalen. Je kan je waarschijnlijk voorstellen waarom. Als groep worden vrouwen minder betaald dan mannen. Dat is geen groot of nieuw nieuws en blijft een van de grootste problemen in de meeste branches. Het oplossen van dit probleem is vrijwel onmogelijk, omdat we met enkele uitzonderingen eigenlijk niet weten hoeveel iemand eigenlijk zou moeten worden betaald in een baan.

Dus laten we eens praten over de moeilijkheden in salariëring, hoe werknemers en managers hierdoor worden getroffen en waarom het een veel pijnlijker probleem is dan je waarschijnlijk denkt.

De inherente oneerlijkheid van loon

We nemen twee hypothetische mensen die dezelfde baan hebben, man of vrouw. Als een van hen direct vanuit de schoolbanken is begonnen en hard heeft gewerkt en nooit van baan is veranderd, zal haar salaris na 20 jaar gebaseerd zijn op de loonsverhogingen die ze gedurende die periode heeft gekregen. Maar als hij of zij om de zoveel jaar van baan is veranderd zal het salaris waarschijnlijk gebaseerd zijn op de verbeteringen die elke overstap met zich meebracht. Terwijl beide dezelfde baan hebben kan de persoon die niet loyaal was en steeds van baan veranderde mogelijk al het dubbele verdienen dan degene die 20 jaar in dezelfde baan bleef. Wellicht is het dubbele wel wat veel en eerder een uitzondering, maar 20 tot 30 procent is geen uitzondering.

Als degene met het laagste salaris daar achter komt, zal hij of zij in eerste instantie geschokt zijn. Ze kunnen vervolgens een personeelsprobleem worden, ondanks dat zij steeds hebben ingestemd met elke salarisverhoging en hun ontevredenheid niet wordt gevoed door wat ze verdienen, maar juist door wat een ander krijgt.

Als we aan deze mix dan vervolgens elementen toevoegen als opleidingsniveau en gezinssituatie, dan kan het nog oneerlijker worden. Neem bijvoorbeeld twee mensen die dezelfde baan hebben met dezelfde prestaties waarbij eentje een universitaire graad heeft en de andere niet. Dat zal leiden tot een belangrijk verschil in salaris, net als dat zo zal zijn als de ene single is en de andere een gezin heeft. Dat laatste is vooral fascinerend/irritant omdat er geen garantie is dat de hoger betaalde werknemer niet altijd het meest productief is.

Dus salariëring is oneerlijk, maar óf je kan dat je eigen baantevredenheid en -werkplezier negatief laten beïnvloeden óf je kan leren om het systeem te bespelen. Je kan ook omdenken en je richten op wat werkelijk belangrijk is. En dat is vaak juist niet het salaris.

Sales

Als je de meeste kans wilt hebben op zowel veel geld als eerlijk beloond worden, kies dan voor het werken op commissiebasis. Zoals in sales. Goed, je moet dan wel een mensenmens zijn, goed in het manipuleren, een enorme werkpaard en in staat zijn om om te gaan met afwijzing (veel afwijzing). Je vindt vaak de best betaalde mensen zonder universitaire opleiding in sales. Dit is werkelijk beloning naar prestatie. Ja, er kunnen spelletjes worden gespeeld in territorium, ondersteuning, gedeelde commissies en vuile trucs die veel te ver gaan, maar de productieve verkoper heeft over het algemeen zelf in de hand wat hij of zij verdient, de vraag naar verkopers is altijd hoog en hij of zij kan veel beter omgaan met de bijkomende bullshit dan elk ander in het bedrijf.

Ik werkte bij een groot techbedrijf waar de beste salesmensen meer geld thuisbrachten dan de CEO (die natuurlijk wel meer aandelenopties had). We praten hier over bedragen met 6 nullen en hoewel er slechts één mannelijke CEO was bestond de top van het salesteam uit mannen en vrouwen, talrijk en minder hoog opgeleid.

Bespeel het systeem

Het systeem kan worden bespeeld. Er zijn managers die beloningen agressief gebruiken in hun aansturing en managers die niet geloven in loonsverhogingen als stimulans, er zijn afdelingen die grote budgetten hebben en afdelingen die moeten bezuinigen, er zijn bedrijven die groeien en bedrijven die moeten snijden. Wat je zoekt als je een hoger salaris wilt hebben zijn managers die lonen agressief gebruiken als motivator, die bij afdelingen werken die grote budgetten hebben en die werken in bedrijven die groeien.

Je zal tevens zien dat mensen die instromen op het hoofdkantoor sneller vooruitgang boeken dan mensen die werken op bijkantoren of vanuit thuis. En, tenslotte, degenen die een brede interesse hebben en sociaal goed liggen binnen het bedrijf en daarbuiten, de beste kansen krijgen en sneller vooruit komen.

