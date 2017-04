In zes stappen naar je droomcarrière

Veel werknemers hebben periodiek een gesprek over hun persoonlijke ontwikkeling. Bij de voorbereiding hierop reflecteer je op je loopbaan en denk je na over je eigen wensen, doelen en de koerswijzigingen die hier misschien voor nodig zijn. 'Hoe nu verder?', is de hamvraag. Dat vraag jij je niet alleen af, hopelijk ook je leidinggevende.

Veel managers kunnen echter deze vraag slechts beperkt beantwoorden. Aan de ene kant omdat ze zich niet genoeg hebben beziggehouden met de medewerker, aan de andere kant omdat ze de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf niet voldoende kennen.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is dus nodig. Zo'n plan helpt managers om de werknemer naar de volgende logische stap te begeleiden. Werknemers zouden minimaal één keer per jaar hun carrièreplan moeten updaten. Daarbij moet je niet alleen reflecteren op de functie bij je huidige werkgever, maar een horizon in het oog houden die je wilt bereiken.

Maar laten we heel eerlijk zijn: carrière-experts roepen al vele jaren, zo niet decennia, dat we een persoonlijk ontwikkelingsplan zouden moeten opstellen. Toch zien we in de praktijk het maar weinig werknemers doen. Daarom verwijzen we naar een boek, als een stimulans om toch eens hiermee te starten.

Ginny Clarke schreef het boek 'Career Mapping: Charting Your Course in the New World'. Een boek dat lessen trekt uit de systematieken van bedrijven zelf: zij schetsen elk jaar welke functies er zijn en over welke vaardigheden hun toekomstige medewerkers moeten beschikken. En ze archiveren de cv's van hun medewerkers.

Werknemers kunnen op individueel daar veel van opsteken. Voor het opstellen van een persoonlijk carrièreplan adviseert Clarke de volgende zes, eenvoudige, stappen te nemen:

1. Chronologische opsomming:

Allereerst stel je een lijst samen van de werkzaamheden die je in je beroepsleven hebt uitgeoefend, net als in een cv. Daarbij noteer je welke vaardigheden je nodig had voor elke positie.

2. Wensenlijst:

Daarna bedenk je voor jezelf waar je graag heen wilt. Daarbij kan het helpen om eerst de branche te noteren waarin je graag wilt werken en dan de functie, om zo dicht mogelijk bij de gewenste rol te komen.