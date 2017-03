Hoe je start als onafhankelijke IT-consultant

Voor de ambitieuze IT-professional zijn er een aantal mogelijkheden om voordeel te trekken uit de huidige overspannen arbeidsmarkt in IT. Je kan geduldig de carrièreladder binnen je organisatie beklimmen of duiken op een attractieve kans bij een ander bedrijf. Of je begint voor jezelf als consultant.

Om een succesvolle consultant te worden, heb je excellente technische vaardigheden nodig. Maar kennis van netwerken, beveiliging en databases brengt je maar tot halverwege. Je zal toch ook wat zakelijke inzichten nodig hebben.

Waar te beginnen? Drie consultants delen met ons hun ervaringen in het werven van hun eerste klanten.

Wie ken je?

Hoe vind je je advocaat, accountant of makelaar? Waarschijnlijk via je netwerk, je contacten. Mensen die je al kennen en vertrouwen zijn vaak de eerste en snelste weg naar potentiële klanten. Maar zelfs als je honderden contacten hebt op Facebook of LinkedIn kan je nog twijfelen waar te beginnen. Ons advies? Houd het simpel. Maak een lijst van voormalige werkgevers, klanten en andere zakelijke contacten die je al kent.

Diverse IT-consultants zijn hun carrière begonnen door regelingen te treffen met voormalige werkgevers. "Mijn eerste drie klanten waren voormalige managers of collega's", zegt Ray McKenzie, oprichter van Red Beach Advisors, dat in 2014 de deuren opende. Die oude vertrouwensband helpt je niet alleen om werk binnen te halen, maar maakt ook het verschil om snel die deal te sluiten. "Bij elk van mijn drie eerste klanten duurde het proces twee tot vier weken voordat we met de samenwerking konden starten", voegt McKenzie toe.

Ook in andere gevallen kunnen nieuwe consultants een regeling treffen met hun voormalige werkgever om hun bedrijf van de grond te krijgen. Jonathan Stark, een consultant die bedrijven helpt met hun mobiele strategie, zegt dat hij bij het verlaten van zijn werkgever in 2006 een deal kon maken met zijn werkgever die hem in staat stelde een van zijn grootste klanten mee te nemen. "De langdurige relatie met die klant gaf me qua cashflow genoeg mee om mijn nieuwe bedrijf een vliegende start te bezorgen", zegt hij. John Chapin, oprichter van Capital Technology Services, heeft eenzelfde ervaring. "Een voormalige werkgever bracht 3 tot 4 klanten onder mijn hoede omdat hij toch al uit de softwarebusiness wilde."

In aanvulling op voormalige werkgevers kan je ook kijken naar markt- en gebruikersorganisaties als een netwerkplatform. Chapin was vrijwilliger bij de Nashville Software School, een non-profitorganisatie in zijn buurt. Die vrijwilligersbaan leidde tot vrijwilligerswerk voor Code for Nashville....en tot diverse klanten. "Als iemand weet dat je geeft om dezelfde zaken krijg je eerder een aanbeveling van ze als ze ergens horen dat er iemand wordt gezocht", zegt Chapin.

Voorbij je netwerk

Om nieuwe klanten aan te trekken die buiten je directe netwerk staan, zal je wegen moeten vinden om je diensten bekend te maken. Je zou bijvoorbeeld kunnen adverteren via diensten als Google AdWords of je kan je prospects benaderen via e-mail. Marketingconsultant Ed Gandia beveelt een methode aan die aansluit bij de belevingswereld van de prospects, dus via een meer verpersoonlijkt e-mailbericht aanhakend bij hun behoeften. Dat vergt iets meer onderzoek en moeite, maar is effectiever. Wel zal je in direct marketing dagelijks tijd moeten steken, zegt Gandia.

