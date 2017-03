In deze 10 stappen wordt je een verschrikkelijke IT-baas

De crux in het management ligt niet in het samenstellen van een dream team, in het helpen van anderen om succesvol te zijn of het oplossen van technische problemen. Het gaat erom ervoor te zorgen dat alles in dienst staat van de zaak - jouw zaak.

Als je nieuw bent in IT-management geven we hier een onfeilbare gids in slecht gedrag - helemaal tot aan de top.

Stap 1: Geniet van je autoriteit

Het leven is al kort genoeg.

Eerder in je carrière moest je smeken voor wat meer geld, zelfs voor zulke kleine uitgaven als het trakteren van je team op een pizza tijdens een lange doorhaalsessie. Nooit meer! Als manager heb je een echt budget. Je kan je team op een pizza trakteren zonder iemand daarvoor toestemming te vragen.

Maar daarin zit niet de lol van je autoriteit. Die zit in momenten als bijvoorbeeld een projectmanager die aan jou rapporteert haar team op een pizza wil trakteren. Dat zijn die momenten dat je op je strepen moet gaan staan. Je eist natuurlijk een solide onderbouwing voor dergelijke uitgaven.

Stap 2: Coachen

Over die kostenverantwoording voor die pizza: ga dat niet simpelweg eisen. Dat zou autocratisch zijn. Dit is een kans om te coachen - een leermoment.

Roep de projectmanagers in je kantoor. Sluit de deur. En leg zachtjes en geduldig uit waarom het belangrijk is om incidentele kosten te rechtvaardigen, zelfs als het gaat om schijnbaar kleine zaken als een pizzalunch voor een hardwerkend team. Waarom is het zo belangrijk? Hier zijn wat redenen waaruit je kan kiezen:

Werkhouding: Als te veel teams te veel pizza's bestellen creëer je een atmosfeer waarin ze er denken recht op te hebben. Na een aantal keren wordt de pizza niet meer als beloning of dank gezien, maar wordt het gewoon, simpelweg omdat iedereen doet wat 'ie moet doen. Als te veel teams te veel pizza's bestellen creëer je een atmosfeer waarin ze er denken recht op te hebben. Na een aantal keren wordt de pizza niet meer als beloning of dank gezien, maar wordt het gewoon, simpelweg omdat iedereen doet wat 'ie moet doen.

Oplopende kostenpost: Kleine uitgaven bij elkaar worden een grote kostenpost. Alle pizza's bij elkaar kunnen net zo veel gaan kosten als een licentie op Microsoft Office. Wil jouw projectmanager echt de oorzaak zijn dat niet elke werknemer kan beschikken over een tekstverwerker? Kleine uitgaven bij elkaar worden een grote kostenpost. Alle pizza's bij elkaar kunnen net zo veel gaan kosten als een licentie op Microsoft Office. Wil jouw projectmanager echt de oorzaak zijn dat niet elke werknemer kan beschikken over een tekstverwerker?

Aandeelhouderswaarde: Dit is de grote coachingkans. Kijk, in jouw marktsegment wordt de aandeelwaarde uitgedrukt als een meervoud van de bedrijfsresultaten; misschien is die verhouding wel 12:1. Dat betekent dat elke uitgave met 12 moet worden vermenigvuldigd om zo de impact op de aandelenprijs te berekenen.

Als werknemers hebben we tevens de morele plicht zuinig met de bedrijfsmiddelen om te gaan. Is een pizza dan nu echt belangrijker dan onze ethische integriteit?

Dit zijn slechts enkele coachingkansen. Beperk je niet tot deze. Innoveer - kom met je eigen ideeën voor coachingkansen. Immers, een van de redenen waarom je bent gepromoveerd was je bereidheid om initiatief te nemen.

Stap 3: Hou iedereen verantwoordelijk

Iedereen weet dat een kritiek element van een effectieve organisatie is dat iedereen weet waar ze op aangesproken kunnen worden. Als het belangrijk is, wordt iemand eigenaar gemaakt.

Natuurlijk betekent dit dat als iets belangrijks mis gaat, degene die daarvan eigenaar is, heeft gefaald.

Je wil vanzelfsprekend geen organisatie van faalhazen hebben. Je hebt mensen nodig die succesvol zijn. Als iemand in je organisatie faalt, weet je wat je te doen staat.

Uiteindelijk verleen je ze daarmee een gunst, door ze te leren dat falen consequenties heeft.

Stap 4: Regelmatig het artikel lezen dat zegt dat IT-managers een zakelijke achtergrond moeten hebben, en niet een technische.

Het is echt maar één artikel. Het komt om de zoveel tijd weer bovendrijven in IT-publicaties in de afgelopen pak-em-beet 25 jaar. Soms is de tekst iets anders, of wordt het aan een andere auteur toegeschreven. Maar de verschillen zijn triviaal. Je hoeft er echt maar ééntje van te lezen - of eigenlijk alleen de kop - en de boodschap in je opnemen.

Omdat het belangrijk is: net zoals chief financial officers en hun managementteams zakelijk moeten zijn ingesteld, en niet financieel, net zoals marketingmanagers zakelijk moeten zijn ingesteld, net zoals chief operating officers zakelijk moeten denken en geen expert moeten zijn in hoe je de dagelijkse gang van zaken runt, moet jij ook zakelijk denken en niet vanuit een technologisch perspectief.

Als je eenmaal die grote stap hebt gemaakt, hoef je je niet langer het hoofd te breken in hoe je een technologische visie met je teams ontwikkelt, want je denkt vanuit zakelijk perspectief en niet vanuit een technologische visie.

Hoewel, dat is natuurlijk niet zo. Je zal welzeker een technologische visie ontwikkelen, gebaseerd op events voor IT-managers in luxueuze oorden en met een agenda vol met golf, waarbij je gastheren je bijpraten over de technische details - met volledige buzz-woordenbingo - geschikt voor IT-managers-die-zakelijk-denken.

Op de volgende pagina: maak nieuwe vrienden, je hebt ze nodig