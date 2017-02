5 fouten in het aannemen van IT-specialisten

Het vinden van de juiste IT-medewerker kan een uitdaging zijn, en als je de verkeerde keuze maakt zijn de gevolgen vaak substantieel. Volgens arbeidsdeskundigen kost een dergelijke verkeerde keuze minimaal 30 procent van een jaarsalaris, maar dat cijfer is mogelijk zelfs nog conservatief. Het is een fout die simpelweg niet meer kan worden gemaakt in deze concurrerende markt.

Om te helpen de valkuilen van een verkeerde keuze te voorkomen en de juiste man of vrouw aan te nemen, geven we hier vijf algemeen voorkomende fouten weer, zodat je die kan voorkomen.

1. Denken dat bedrijven het voor kiezen hebben en niet de kandidaat. Bedrijven die zoeken naar tech-talent doen dat vaak met het waanidee dat zij de macht hebben omdat zij bepalen wie er wordt aangenomen. Maar als het gaat om hooggekwalificeerde IT-ers en tech-talenten, is dat niet langer het geval. Omdat gespecialiseerd talent met technische expertise moeilijk te vinden is, dicteren gekwalificeerde talenten de markt en maken zij zelf de keuze op welke vacatures ze reageren, bij welke bedrijven ze willen werken en hoe veel ze betaald willen worden. Om dergelijk talent binnen te halen moeten bedrijven accepteren dat ze de touwtjes in deze markt niet meer in handen hebben en ook als zodanig handelen. Of het risico lopen dat ze misgrijpen en dat talent naar de concurrentie gaat die de markt wel begrijpt.

2. Te weinig bieden vanwege te klein budget. Het is heel simpel: als je toptalent wilt zal je moeten betalen. Omdat gekwalificeerde kandidaten de markt dicteren vragen ze hogere salarissen. Je kan niet na een sollicitatiegesprek wegkomen met een te laag bod. Immers, marktconforme salarissen zijn overal op te zoeken, dus kandidaten weten heus wel wat ze minimaal waard zijn.

3. Het niet testen van de technische vaardigheden. Vanwege de concurrentiestrijd in de markt voor toptalent vergeten veel bedrijven hoe belangrijk het is om de technische vaardigheden van de kandidaten te testen, zeker als het CV al de ervaring laat zien waarnaar ze op zoek zijn. Maar CV's vertellen slechts één kant van het verhaal. Het is enorm belangrijk om de vaardigheden van een tech-sollicitant te testen, meer dan elke andere soort kandidaat vanwege de noodzakelijke behoefte aan de specifieke expertise. Het lijkt we wellicht op dat ze beschikken over de vaardigheden die je zoekt, maar dat weet je pas zeker als je ze test, bijvoorbeeld met een opdracht in een bepaalde code of programmeertaal. Die test moet taak-georiënteerd zijn, waarbij kandidaten een functie moeten ontwikkelen met gebruik van de programmeertaal die jij vereist in de vacature. Het uitvoeren van die test maakt de kans dat je een slechte keuze maakt een stuk minder, en wordt je niet verrast nadat het contract al is getekend.

