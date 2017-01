6 tips om succesvol salarisverhoging te vragen

In een sterker wordende economie en met een krappe markt voor IT-talent heb je meer mogelijkheden om aan salarisverhoging te werken. Nu het jaar alweer goed op eigen benen staat is het een mooi moment om te vragen naar meer geld. We geven zes tips om dat voor mekaar te krijgen.

Na de financiële crisis van 2008 en de nabrandende recessie waren veel mensen al blij dat ze een baan hadden - maakt niet uit wat voor baan en wat voor salaris. Maar nu de economie weer is opgekrabbeld krijgen bedrijven wat meer flexibiliteit in hun budgetten en halen wat meer de hand van de knip.

Veel mensen hadden lange tijd niet het lef om te vragen naar loonsverhoging en hadden ook geen onderhandelingsruimte. Maar nu willen mensen meer risico nemen en is het vragen naar meer salaris iets gewoner.

Op de volgende pagina's gaan we dieper in op je kansen op salarisverhoging en geven we je zes tips om in te zetten in je onderhandelingen met je directe baas.