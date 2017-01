Jouw IT-manager is een waardeloze leidinggevende

IT-managers zijn slim en ijverig, maar ze zijn waardeloos in het leiden en managen van mensen. Dat is de algemene beeld bij HR-managers die de scherven moeten oprapen na het zoveelste vertrekkende personeelslid bij IT, of na een zeer slechte uitkomst van de jaarlijkse werknemerstevredenheidsonderzoek. En hoewel dat beeld zwaar overdreven is, is er toch wel wat aan de hand met de leidinggevende capaciteiten in IT.

Nader onderzoek leert ons dat ondanks het veel genoemde tekort aan technische en digitale vaardigheden van tegenwoordig het grootste tekort in IT nog steeds ligt in leiderschaps- en managementvaardigheden. CIO's hebben zelden goede motivators of people managers ter beschikking.

Daardoor zijn hun teams weinig betrokken en vaak niet erg enthousiast aan het werk. Sommigen van ons hebben gewerkt met teams die plichtmatig alles afwerkten maar er weinig bij voelden. Vergelijk die tijden eens met de tijden waarin je wel met plezier aan de slag ging, waarin je betrokken was met hetgeen je deed en je echt productief was. Bazen moeten onthouden dat betrokkenheid niet een modewoord is dat door die mensen van HR wordt gebezigd, maar dat het meer omzet en winst oplevert en klanten echt kan helpen.

Gelukkig laat het onderzoek zien dat de directe ondergeschikte van CIO's wel goed presteren in de meeste aspecten van hun werk.

Wat ze goed doen is het identificeren en kunnen uitleggen van strategieën, het plannen en organiseren van het werk en de mensen. Een nadere beschouwing laat zien dat IT-leiders gezien worden als eerlijk en integer. Het is met name het leiderschap en het people management die ze niet onder de knie hebben. Specifieker: velen worstelen met het motiveren en inspireren van mensen zodat die zich storten op hun werk. Het resultaat is dat teams last hebben van een lage moraal en daardoor onderpresteren. Dus de grote vraag is: wat is er aan de hand? Hoe kunnen we dit verbeteren?

Tref het hart, niet alleen het brein

Het is een gegeven dat de zwaktes bij mensen vaak in hun sterkte ligt, en dat geeft een idee over de achterliggende reden van het chronische tekort aan IT-people management. De factor die IT-managers goed maakt in hun werk is dezelfde factor die zorgt dat ze worstelen in het leiden en managen van mensen. Ik heb het natuurlijk over de natuurlijke neiging van veel IT-mensen om erg logisch te denken en te handelen, en de behoefte aan binaire duidelijkheid in hun omgang met de wereld. Dat is een enorme pluspunt in hun werk vanwege de duidelijkheid en structuur die systemen vereisen.

Deze boeken passen goed bij het onderwerp in dit artikel:

Maar dat werkt niet in de complexe wereld van die inconsistente, grillige en vaak verwarrende wezens die we mensen noemen. Er zijn, natuurlijk, veel mensen die hun weg weten te vinden door een complex stukje logica of code en snel kunnen overschakelen naar de subtiele zwakheden en drijfveren van teamleden. Maar blijkbaar zijn die mensen er niet in voldoende mate. En wellicht zullen er nooit genoeg zijn. Dus wat kunnen we doen om dat te verbeteren? Hoe kunnen IT-managers harten raken en niet alleen het brein van de teamleden?