Hoe je je carrièrepad kan uitstippelen als digitale leider

In de laatste paar maanden heb ik een aantal interviews en webinars gehad over de impact van digitale technologieën op de rol van de CIO en de vaardigheden die de transformationele CIO van de toekomst vandaag al zou moeten ontwikkelen. Ik heb besloten mijn gedachten hierover samen te vatten in één korte Q&A, voor uw gemak en leesplezier.

Wat is een "digitale CIO"?

Om een digitale CIO te zijn moet je weten dat digital een teamsport is. Het is niet iets dat één manager, hoe invloedrijk dan ook, alleen kan doen. Een digitale transformatie verandert zo diep de fundamenten van het bedrijf dat iedereen, inclusief de CEO, CIO, COO en leiders in marketing, supply chain en HR, nodig is om samen die transformatie aan te sturen.

Centraal in deze transformatie staan agile cross-functionele teams die samen een nieuwe business-kans ontwikkelen of een business-probleem oplossen. De taak van de CIO en de rest van het senior management is genoeg mensen vrij te maken en deze hoog presterende teams te prikkelen en ze vervolgens de vrije hand te geven.

Hoe kunnen CIO's zichzelf positioneren als spil in een digitaal transformatieteam?

Elke CEO in elk bedrijf denkt: "Digital verandert de fundamenten van ons bedrijf, maar we hebben te weinig geïnvesteerd in IT. We moeten nu handelen en investeren in nieuwe technologie. Heb ik het juiste leiderschapsteam die dergelijke investeringen kunnen leiden en die investeringen ook optimaal kan uitnutten?" Mijn advies aan CIO's is actie te ondernemen en leidend te zijn in initiatieven met hoge waarde die klantgericht zijn. Vermijd te zeggen dat dat IT jouw functie is en je enige verantwoordelijkheid. CEO's hebben managers nodig die leidend zijn in technologie, marketing en operations en die over de grenzen van hun eigen organisatie stappen. De CIO's die zich inspannen om de business beter te kennen dan ieder ander en leidend kunnen zijn zonder zich te beperken tot de functionele grenzen, zullen de meest waardevolle manager zijn voor de CEO.

Wat is het carrièrepad voor de digitale CIO?

CIO's die bij die succesvolle transformatieteams zitten, hebben een aantal carrière-opties voor zich liggen.

Een ervan is te blijven in de CIO-rol, maar over te stappen naar een ander bedrijf dat rijp is voor digitale verandering.

Een andere is te blijven binnen het bedrijf maar over te stappen naar een COO-rol. De hefbomen die traditionele COO's hebben gebruikt om operationele efficiëntie te creëren zijn lang niet zo krachtig als operationele technologieën die kunstmatige intelligentie, big data, robotics en IoT met zich meebrengen. Wie heeft de skills om opkomende technologieën in te zetten voor operationele efficiëntie? Dat is niet de traditionele COO. Het is de CIO. We zien steeds meer dat CIO's die een leiderschapsrol hebben gehad in de digitale transformatie overstappen naar een COO-rol.

Een relatief nieuw carrièrepad voor de digitale CIO is chief product officer. Als de producten en diensten van een bedrijf een zwaar software-engineeringcomponent krijgen, waar stopt dan IT en begint product-engineering? Bedrijven zien de grenzen tussen IT en productontwikkeling vervagen, wat CIO's de kans geeft om technologie en product samen te voegen, en beide te leiden.

Laten we de rol van chief customer officer niet vergeten. Veel van digital draait om het centraal stellen van de klant en de band met diezelfde klant. Wie in het bedrijf gebruikt technologie om ervoor te zorgen dat de customer journey is gestroomlijnd en frictieloos verloopt? CIO's hebben veel ervaring in het inzetten van technologie voor dat doel en we zien steeds meer de chief customer officer als evolutionair vervolg voor CIO's.

Ten slotte ken ik veel CIO's die nu dienen als hoofd van shared services bij hun bedrijf. Ze houden verantwoordelijkheid voor IT-functies als vendormanagement, security en architectuur, maar ze leiden ook niet-IT-functies als inkoop, HR en juridische zaken.

Wat kunnen CIO's nu doen om in de toekomst succes te hebben?

Ze kunnen diepe expertise ontwikkelen in de volgende gebieden: