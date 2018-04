Wat je nodig hebt om als manager te slagen

Ik heb het privilege gehad om manager te zijn van duizenden werknemers in de meer dan 20 jaar als manager van IT-afdelingen. Een van de interessantste zaken die ik steeds maar weer zag voorbij komen is hoe veel werknemers de wens hebben manager te worden.

Ik hou verschrikkelijk veel van het managen van IT-organisaties en van de mensen in die organisaties, maar het is echt niet altijd een feestje. Het is ook hard werken, frustrerend soms en enorm uitdagend om het echt goed te doen. Dus voordat je begint te solliciteren op die openstaande managementvacature, zou je je eerst eens moeten verdiepen in die baan.

Bekijk eerst eens de vier discussiepunten die ik hieronder behandeld en besluit dan of je wel toe bent aan een stap naar het managementniveau.

Beantwoord het "waarom"

Ik word in gesprekken met werknemers vaak geconfronteerd met iemands wens om manager te worden, en mijn eerste vraag is dan altijd waarom.

Het antwoord kan een bruikbaar perspectief opleveren. Hier zijn enkele voorbeelden die ik heb gehoord in al die jaren:

"Ik wil de baas zijn"

"Ik wil de autoriteit en de prestige van de positie"

"Ik wil anderen vertellen wat ze moeten doen"

"Ik weet het niet, het lijkt me gewoon passen in mijn carrière"

"Ik wil bij managementmeetings zijn en weten wat het bedrijf van plan is"

"Ik wil een grote organisatie bouwen"

Op het moment dat medewerkers die antwoorden gaven hadden ze geen benul over wat de baan als IT-manager nu precies inhield. Sterker nog, dat weten de meeste IT-professionals niet. Te veel worden in een managementpositie gezet met weinig tot geen voorbereiding om de baan effectief uit te kunnen voeren. Het resultaat laat zich raden.

Je antwoord op "Waarom wil je een manager zijn" onthult veel over wat je wil uit een baan en hoe je de rol van IT in het bedrijf ziet.

Veel techneuten zien de rol als eentje die de technologische richting van het bedrijf definieert en bepaalt welke tools worden gebruikt.

Voor hen is de allure van een managementpositie de mogelijkheid om die beslissingen te maken. Tot op zekere hoogte is dat waar, maar velen begrijpen niet dat wat werkelijk leidt tot die beslissingen de bedrijfsbehoeften zijn en niet zozeer de technische kennis van de manager.

2. Je huidige competentie is niet genoeg

Goed zijn in hetgeen je doet is niet voldoende om je klaar te maken voor een managementpositie.

Laat me dat herhalen. Dat een persoon een buitengewoon goede techneut is betekent niet dat die persoon een goede, of zelfs middelmatige, manager kan zijn.

De groei van technologie in de laatste 20 jaar heeft gezorgd voor een grote vraag naar meer IT-managers, en velen hebben zich geplaatst zien worden in die rol met weinig meer dan hetgeen ze geleerd hebben in hun vorige posities.

Zeker, weten te programmeren kan een voordeel zijn als je manager van een programmeerteam bent, maar het kan ook een beperkende factor zijn.

Als je de beste softwareontwikkelaars neemt en ze managers maakt, verliezen de CIO en het bedrijf vaak hun meest productieve resources plus dat een onervaren iemand nu een managementrol inneemt die directe invloed heeft op vele anderen.

Lange tijd was de gedachte dat de beste kracht op een technisch vlak effectief de rest van het team kon leiden.

MIS!

Het is niet alleen een verkeerde gedachte, het kan tevens een gevaarlijke zijn voor het bedrijf, de IT-organisatie en zelfs de medewerkers die door zo'n actie worden geraakt.

Feit is dat het effectief managen van mensen en technologie-resources weinig van doen heeft met hoe technisch je bent en meer van doen heeft met jouw vermogen om te faciliteren, overtuigen, plannen, organiseren, motiveren en communiceren.

Je hoort niks technisch in die eigenschappen.

Opeens is het meer belangrijk geworden wat je anderen laat presteren dan wat je zelf kan presteren. Dat is een enorm moeilijke overgang voor de meeste technische experts: afhankelijk zijn van anderen in plaats van jezelf.

Management is zoals elke andere vaardigheid. Je kan het leren, maar belangrijk is dat het een geheel andere skillset vraagt dan wat je in huis moet hebben als een techneut.

Natuurlijk is het feit dat je succesvol was als technische kracht een goed begin, omdat het je helpt in de relatie met anderen in technische rollen.

Als je manager bent geworden, dan zal je de technische zaken aan anderen moeten laten, en kan je je tijd en energie richten op het managementdeel.

Met de snelheid waarmee technologie verandert is het haast onmogelijk om doorlopend de technische expert te zijn én te verwachten dat je een excellente manager bent. Het managen van een IT-afdeling is een uitdagende en voltijds baan.

Als je niets opsteekt van dit artikel, neem dan in ieder geval van harte dat als je besluit een IT-manager te worden, je je tijd en energie moet richten op zaken die je helpen om succesvol te zijn als manager.

Als je het leuk vindt om problemen op te lossen, kennis te maken met nieuwe technologie en nieuwe tools en technologie te implementeren, zou je wellicht beter in je technische rol kunnen blijven. Want dat zijn dingen die technische experts doen.

Managers hebben de tijd niet om experts te worden in nieuwe technologieën en daarnaast ook hun managementtaken goed uit te voeren, zeker als je werkt in een wat groter bedrijf.

3. Bereid je voor om manager te worden

Ik zeg niet dat je geen manager kan worden als je dat echt wilt. Neem mijn inzichten als een boodschap om je voor te bereiden en te begrijpen wat de baan echt inhoudt voordat je de stap neemt.

Het gaat niet om bevelen te geven en anderen te vertellen wat te doen, althans niet zo veel als je zou denken. Als dat namelijk het geval was, zou het een stuk makkelijker zijn.

Hier zijn vijf stappen die je kan nemen in je huidige rol om je voor te bereiden op een managementpositie:

Leer projecten te managen en zet een track record op van het managen van projecten die op tijd en binnen budget worden afgeleverd. Het ontwikkelen van goede vaardigheden op het gebied van projectmanagement is de beste voorbereiding omdat die rol veel skills vereist die ook nodig zijn in een managementpositie.

Observeer hoe succesvolle managers mensen managen en motiveren. Als je iets ziet wat effectief is, stop dat dan in je bagage.

Vind een mentor die een goed track record heeft in management en bereid is jou te helpen in het ontwikkelen van managementvaardigheden. Mentoren zijn onbetaalbaar en besparen je tijd, fouten en frustratie omdat ze de trucjes kennen die effectief zijn voor een manager, net zo zeer dat jij alle kneepjes van het technische vak kent.

Vertel je huidige leidinggevende dat je belangstelling hebt voor een managementpositie en graag hulp zou willen hebben om je daarop voor te bereiden.

Vraag om meer verantwoordelijkheid zodat je nieuwe managementskills kan ontwikkelen. Maak vooraf wel duidelijk dat het bedoeld is om die vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor een managementrol.

4. Er is geen korte weg

Afhankelijk van je achtergrond en ervaring heb je een lange weg te gaan in je voorbereiding. Verwacht niet dat je een managementpositie krijgt aangeboden een week nadat je erom hebt gevraagd. Je moet je realiseren dat managementrollen nieuwe vaardigheden vereisen, dus je moet bereid zijn te investeren in het ontwikkelen van die vaardigheden.

Door de jaren heen heb ik een aantal verzoeken voor een managementrol of een promotie geweigerd van mensen die daar niet klaar voor waren.

Maar voor diegenen die echt een manager wilden worden en waarvan ik dacht dat ze daat het potentieel voor hadden, deed ik extra mijn best. Velen bewezen een exceptionele IT-manager te zijn.

Als ik ze onvoorbereid in zowel inzicht als skillset in managementrollen had geplaatst, dan zou ik zelf als manager onzorgvuldig zijn geweest en zou ik hun carrières hebben kunnen schaden.

In elk geval is de eerste vraag die ik stel: "Waarom zou je manager willen worden?"

In veel gevallen is het eerste antwoord niet dezelfde die ze geven na een jaar, als ze beter begrip hebben van de positie.