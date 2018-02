Conferenties en beurzen leveren een betere IT-leider op

Een boondoggle is de kernachtige Amerikaanse uitdrukking van het verkwisten van geld en/of tijd aan onnodige of twijfelachtige activiteiten die net lijken of ze van waarde zijn.

Sommige IT-leiders worden beticht van boondoggle-gedrag omdat ze conferenties of onderhoudende sessies willen bezoeken op mooie bestemmingen als Las Vegas, San Francisco of Orlando. Anderen worden beschuldigd van het bezoeken van veel te veel meetings en daardoor het niet voldoende aandacht besteden aan hun 'echte' werk.

Het perceptieprobleem

Het is vrij simpel in te zien waarom bazen en collega's dergelijke tripjes afdoen als boondoggles, omdat leveranciers er alles aan doen om bezoekers te trekken, door golfarrangementen, diners, feesten, rondleidingen, wijnproeverijen en ontmoetingen met beroemdheden toe te voegen. Maar sommige bazen zien daardoor niet hoe belangrijk het is voor hun IT-leiders om zorgvuldig uitgekozen conferenties, beurzen en informatiebijeenkomsten te bezoeken.

Technologie verandert zo snel dat het een uitdaging is voor de gemiddelde IT-leider om op de hoogte te blijven van alle opkomende trends, nieuwe producten, nieuwe aanbieders of disruptieve veranderingen in IT die impact hebben op hun industrietak. De kennis van een IT-professional kan binnen enkele maanden al irrelevant zijn, waardoor de IT-leider niet meer in staat is de beste besluiten voor hun organisatie te maken, of inhoudelijk te kunnen bijdragen aan het strategisch plan van de organisatie.

Ik sta verbaasd over hoe vaak ik op een conferentie en beurs een oplossing tegenkwam van een technologiepartner waarover ik niet eerder had gehoord en dat ik kon gebruiken om een lastig probleem op te lossen waar ik al enige tijd mee worstelde. De leverancier wist niet dat ik die oplossing nodig had en ik wist niet dat de leverancier dat had omdat er maar een beperkt aantal momenten zijn waarop je daarachter zou kunnen komen, in de dagelijkse mallemolen van meetings, probleemoplossen, projectmanagement en zo voorts.

Het voordeel voor de organisatie

Conferenties, beurzen en verdiepingssessies laten je niet alleen de huidige en toekomstige oplossingen van leveranciers ontdekken, maar laat je relaties aangaan met personeel van leveranciers die belangrijk kunnen worden in een later stadium als je voor problemen staat. Jaren geleden vroeg iemand mij in een sollicitatiegesprek hoe ik dacht mijn beslissingen te staven en er zeker van te zijn de beste oplossingen voor het bedrijf in te zetten. Ik was blij te kunnen beschrijven welk informeel netwerk aan experts ik tot mijn beschikking had en dat die relaties meer dan graag mij van dienst te zijn als ik voor een probleem sta. Ik merkte op dat een groot deel van die namen in mijn rolodex voort vloeiden uit het netwerken tijdens conferenties en beurzen met leveranciers en collega's bij andere organisaties. Bazen die dergelijke externe betrokkenheid verbieden zullen uiteindelijk zien dat hun IT-leider wegzinkt naar ineffectiviteit.

Conferenties en beurzen bieden kansen om meetings op te zetten met je huidige en mogelijk toekomstige leveranciers die anders weken of maanden kosten om op te zetten als je gewoon op kantoor blijft zitten. Op conferenties is de toegang tot top-engineers en beslissers veel makkelijker omdat die gedurende normale werkdagen goed worden afgeschermd. Het aangaan van relaties op basis van wederzijds vertrouwen met belangrijke leveranciers kan tevens leiden tot concurrentievoordeel in het geval dat de leveranciers hun roadmaps en toekomstvisie met je delen op een dieper niveau dan dat ze met je concurrenten doen.

Beurzen en conferenties geven je de kans snel en makkelijk productvergelijkingen te doen, omdat de IT-leider van stand naar stand kan gaan om snel features en functies te vergelijken. We moeten ook niet onderschatten hoe belangrijk het is om te zien hoe andere organisaties problemen oplossen, innovaties creëren en hun IT-diensten verbeteren.

Een van de beste technieken in meningsvorming die tot innovaties kan leiden is netwerken. Het verhaal gaat dat Steve Jobs kalligrafielessen nam en daardoor op het idee kwam van variabele fonts. Als IT-leiders innovatief of in ieder geval creatief willen zijn, moeten ze weggaan van hun bureau, uit het kantoor en op naar plekken waar ze kunnen zien wat er gebeurt in hun professionele discipline, hun industrie en de wereld. Creativiteit gedijt bij een regelmatig en gezond dieet aan mogelijkheden. Hoe kunnen we van de IT-leider verwachten dat hij of zij problemen oplost met tools waarvan ze niet eens weten dat ze bestaan?

Vertrouwen en privilege

Het kan dus een groot voordeel zijn voor de organisatie als ze een IT-leider hebben die weet wat er gaande is in de markt en die zijn skills scherp en relevant houdt. Sommige IT-leiders hebben verlichte bazen die voorbij kunnen kijken aan het plezier dat een IT-leider kan hebben op een conferentie en die inziet dat het een niet te berekenen waarde kan hebben. Maar de IT-leider heeft dan wel de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat vertrouwen niet wordt beschaamd. Hier zijn enkele manieren daartoe:

Maak een kalender met conferenties, beurzen en verdiepingssessies die je graag wilt bezoeken. Wees erop bedacht alleen die events uit te zoeken die significante waarde met zich meebrengen. Laat ruimte voor minimaal twee onverwachte events zodat je voordeel kan halen uit iets belangrijks waarop je niet had geanticipeerd. Noteer de bedoeling van elk event, het voordeel voor de organisatie en de kosten van deelname. Het benadrukken van de waarde het gaf in de afgelopen jaren is eveneens goed.

Als je van een event terugkomt, zou je de baas een samenvatting kunnen geven van hetgeen is opgehaald ten opzichte van hetgeen je ervan had verwacht. Een soort reisverslag dus. Soms is het meer effectief een mondeling verslag te doen of een presentatie voor het senior management.

Vermijd plekken die automatisch het boondoggle-spook bij je collega's oproepen. Zo kan een conferentie op bijvoorbeeld Hawaii erg waardevol zijn, maar zou meer kosten aan slechte percepties dan het waard is. Probeer te vermijden dat je baas in de positie komt waarin hij die trips voor jou moet verdedigen. Die conferentie is volgend jaar waarschijnlijk op een minder controversiële plek, dus laat Hawaii maar even voor wat het is.

Stel tot doel dat ene ding terug te brengen wat je direct in de praktijk kan brengen of kan gebruiken ten goede van het bedrijf. Je zal wellicht honderd zaken zien die leuk zijn om uit te voeren, maar kans is dat je organisatie zoveel niet aankan. Dus, kom terug met dat ene ding en verzeker je ervan dat de juiste mensen weten dat je dat idee hebt vanuit die specifieke conferentie.

Nodig je baas en collega's zo veel als mogelijk uit je te vergezellen naar relevante conferenties, zodat ze uit de eerste hand zien wat de waarde is van je aanwezigheid daar. Dat creëert een mooie kans voor het bouwen aan de relatie. Het kan tevens van grote waarde zijn om relaties aan te knopen tussen je baas en managers van je belangrijkste leveranciers - een goede investering die je later kan gebruiken.

Als onze meest winstgevende producten het af laten weten en aardverschuivingen in de markt dreigen ons verliesgevend of irrelevant te maken, zijn nieuwe modellen, betere producten en diensten en effectieve oplossingen in stekelige bedrijfsproblemen nodig. Ideeën, dat is het pad naar een positieve bedrijfstransformatie. Het bezoeken van de juiste conferenties kan een oceaan aan ideeën beschikbaar maken aan de IT-leider, en dus ook de onderneming.