Neem ontslag - je wordt er een stuk beter van

Een poster van Lord Alan Sugar verscheen vorige maand op de muur van een CIO die ik ken. Zoals eigenlijk elk jaar.

Lord Sugar is de centrale figuur in de Britse versie van de TV-serie The Apprentice. Had mijn vriend de CIO gewerkt in de VS, dan had het natuurlijk een poster kunnen zijn van Donald Trump. In Ierland zou het Bill Cullen geweest zijn, in Brazilië Roberto Justus...maar de slogan op de poster zou hetzelfde zijn geweest....You're Fired! (ok, in het geval van Justus is het Você está demitido!', maar je begrijpt wat ik bedoel).

Lord Sugar is, net als zijn medespelers in andere delen van de wereld, een erg succesvol en inspirerende zakenman, maar dat is niet de reden waarom de poster op de muur hangt, en ook niet vanwege het fortuin van Lord Sugar dat hoofdzakelijk is bijeen gegaard in de tech-industrie, wat een logische connectie maakt tussen hem en mijn CIO-vriend Max. Het zijn de woorden op de poster die hem elke januarimaand weer inspireert.

You're Fired.

En wel hierom.

De jaarwisseling is de periode waarin Max zichzelf ontslaat. En dat doet hij op twee manieren die me fascineren.

You're fired #1

Iedere januari beeldt hij zich in dat hij ontslagen is en zonder werk zit. Ik bedoel: hij ruimt daadwerkelijk zijn bureau leeg en neemt zijn spullen mee in een doos! Vervolgens visualiseert hij dat hij een advertentie ziet voor zijn baan, hij verbeeldt zich dat hij daarop solliciteert en op sollicitatiegesprek moet komen. Tenslotte gaat hij na wat hij zou zeggen in dat gesprek.

Probeert het eens zelf. Verbeeld je in dat je op sollicitatiegesprek bent. Wat zou je zeggen? Hoe zou je de strategie van je team neerzetten nu je een buitenstaander bent en hoe zouden die in lijn zijn met de bedrijfsdoelen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van het leiderschapsteam? Wat zou je USP zijn nu je nieuw in je rol komt te zitten? Welke veranderingen zou je doorvoeren? Hoe kan je methodologieën verbeteren? Waar zou je meer efficiëntie aanbrengen en waar en hoe kun je de productiviteit verbeteren?

Max kiest voor januari om dit te doen omdat Kerstmis en Nieuwjaar hem de kans geeft genoeg afstand te nemen van zijn werk, waardoor hij losser komt te staan van zijn positie. Maar ik neem aan dat dit iets is dat je elke tijd van het jaar kan doen - na een weekeinde, feestdagen of vakantie. Als je echt fantasierijk bent kan het zelfs na een lunchpauze.

Als je dit goed doet denkt Max dat het een diepe impact kan hebben op je prestaties. Je zal eerlijk moeten zijn en de vragen hierboven openhartig moeten beantwoorden. Soms ben JIJ hetgeen dat moet veranderen; je zal harde waarheden onder ogen moeten zien en dat kan pijnlijk zijn - wie vindt het niet makkelijker om iemand anders zijn gedrag of denkbeelden aan te vallen? Een kritische zelfanalyse is vaak heel andere koek.

Niettemin is het zo dat hoe constructiever je dit aanpakt, des te groter de voordelen zijn.

Max zegt dat hij als herboren uit deze oefening komt en met een duidelijk plan voor het komende jaar.

You're fired #2

De tweede wijze waarop Max zichzelf ontslaat is een haast natuurlijk bijproduct van de eerste. Hij ontslaat zichzelf van zoveel mogelijk losse commitments en verantwoordelijkheden.

Toen hij een aantal jaren geleden deze exercitie voor het eerst uitvoerde, realiseerde hij zich dat er grote brokken van zijn 'to do'-lijst waren die hij helemaal niet 'to do' moest. Als CIO moet hij een leider zijn, maar er waren tijden dat hij meer een manager was. Er waren bijvoorbeeld taken die hij niet uit handen had gegeven, of omdat hij niet genoeg vertrouwen in zijn team had om ze te delegeren, of omdat hij die zaken leuk vond om te doen toen hij nog een projectmanager was.

Dat tweede punt is wellicht nog het meest interessante. Het probleem dat Max tegenkwam is dat hij zich identificeerde met de dingen waarin hij goed in was geworden en toen hij financieel en emotioneel werd beloond binnen het bedrijf vanwege het goed doen van die zaken werd het moeilijker om ze af te stoten.

Hij maakt een lijst van zaken die hij ECHT leuk vindt om te doen, de zaken waarbij hij de meeste directe tevredenheid van ondervindt en vervolgens delegeert hij die zaken.

Dat maakt tijd vrij om de echte belangrijke zaken aan te pakken - de zaken die het verschil maken tussen succes en zelfs groter succes. Heb je ook zulke zaken? Zaken die als ze worden aangepakt een enorm positieve impact hebben, maar waar je niet aan toekomt vanwege alle andere dingen die je moet doen?

Het afstoten van iets dat je een waardevol gevoel geeft is moeilijk en vergt ongelooflijke zelfbewustzijn. Uit je veiligheidszone stappen en in het onbekende duiken, in totaal nieuwe gebieden, dingen aanpakken waarin...je wellicht niet zo goed bent... dat vergt moed! Maar Max merkte dat de bevrediging die hij kreeg uit het overwinnen van die zwaardere uitdagingen enorm veel groter was dat de directe kortstondige dankbaarheid uit een afgeronde taak die je met je ogen dicht kan doen.

Het was in eerste instantie moeilijk en niet alleen voor Max.

Projectmanagers leunden zwaar op Max. Ze waren gewend dat hij de teugels in handen nam of in ieder geval zo betrokken was dat hij de operationele beslissingen nam. Maar naarmate de tijd vorderde groeide het vertrouwen bij zijn teams. Ze realiseerden zich dat de beslissingen die door Max werden genomen, ook door henzelf konden worden gemaakt, waardoor tevens het projectproces sneller verliep.

Nu de mensen in het team meer zelfvertrouwen hadden gekregen, gebeurde er iets anders interessants. Ze begonnen zichzelf ook te ontslaan!

Een voor een kwamen ze bij Max en stelden voor dat iets waaraan zij of een collega werkte beter kon worden gedaan door een leverancier en ze namen de tijd om een specifieke oplossing te vinden in de markt voor Projectmanagement as a Service.

Kort samengevat: dit alles vereist veel zelfbewustzijn en veel zelfvertrouwen. Loslaten is moeilijk, maar de beloning is groot. Joshua Reeves, de CEO van Gusto, is daarvan een exponent. Hij vertelde The Wall Street Journal: "Met vijf verschillende petten op is je bewegingsruimte wel erg klein." Hij heeft gelijk.

Reeves vertelde Quora dat je tijd moet nemen voor introspectie. "Het is ongelooflijk makkelijk om je te laten meeslepen in de waan van de dag en het leven aan je te laten passeren. Kiezen hoe je je tijd wilt spenderen vereist introspectie - tijd om na te denken wat werkt en wat niet, wat we leuk vinden en wat niet, en dan een verandering te maken in hoe je je tijd besteedt."

"Op school is er een semester- of kwartaalsysteem dat deze introspectie bevordert. Aan het einde van elk semester moet je nadenken over welke klassen je leuk vindt of niet, omdat dat aangeeft welke klassen je vervolgens kiest. In het leven zijn er geen kwartalen of semesters, behalve als je die zelf creëert. Dit tijdstip voor introspectie kan wekelijks zijn (bijvoorbeeld naar een park gaan op een zondag), per kwartaal of zelfs jaarlijks. Gebruik wat logisch voor jou zelf is. Het belangrijkste is een vaste, doelbewuste tijd te hebben waarin je een stapje terug doet en nadenkt over hoe je je tijd besteedt."

Het wordt steeds belangrijker voor leiders om zichzelf "te ontslaan" van zoveel mogelijk verantwoordelijkheden als maat mogelijk is. In de samenstellende fase van een IT-project is het niet onredelijk om van de CIO te verwachten dat hij elke beslissing neemt of controleert, elke taakomschrijving schrijft, kandidaten selecteert, elk contract uitonderhandelt en nu hij toch bezig is, koffie zet. Maar IT-projecten worden steeds complexer, de strategieën van IT en de business komen steeds meer in lijn met elkaar, en het uitvoeren van al die zaken wordt onrealistisch, zo niet onmogelijk.

In veel gevallen is het moeilijk voor leiders om los te laten. Dus start, net als Max, door jezelf los te laten. Het was leuk met je samengewerkt te hebben.