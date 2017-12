Wat je allemaal echt moet kunnen als IT-leider

Een paar weken geleden had ik de eer dagvoorzitter te zijn van het 2017 Future CIO Summit in Boston. Ik werd omringd door veel succesvolle CIO's die keynotes, presentaties, paneldiscussies en interactieve sessies hielden over allerlei onderwerpen, veelal gerelateerd aan de uitdagingen van de CIO in zijn leiderschap.

Een aantal aspecten kwamen steeds weer terug, die de kwaliteiten benadrukten die nodig zijn om een succesvolle CIO te worden. Deze zijn:

Mensen en communicatie

We zien CIO's vaak voornamelijk als tech-leiders, en ik weet zeker dat technologische kennis als het meest belangrijke aspect wordt gezien voor die positie. Deze kennis is natuurlijk een belangrijke en ietwat unieke eigenschap van een CIO. Maar een CIO is een leider en leiderschap gaat voor een groot deel over werken met en het leiden van mensen, waarbij communicatie belangrijk is in het kunnen adresseren van een divers publiek waarmee moet worden omgegaan. Daarnaast is het onderdeel van het zijn van een succesvolle leider dat je een mentor bent voor je mensen, ze koestert en laat groeien, en jezelf omringen met een sterk team.

Flexibiliteit en relaties opbouwen

Een managersrol vereist de vaardigheid en vermogen om om te gaan met problemen die verschillende oorzaken hebben, tegengestelde belangen, en dynamische omgevingen. De CIO moet een allround professional zijn met sterke capaciteiten in techniek, de business, strategie, op sociaal vlak en in bedrijfspolitiek. Het werken met elk onderdeel in het bedrijf is een van de fascinerende zaken van IT, maar je moet wel weten wat elke afdeling motiveert, hoe je goede relaties in de organisaties opbouwt en hoe je moet reageren op een steeds veranderende omgeving.

Onderdeel worden van de omzetkanalen

Er is een reële mogelijkheid voor CIO's om onderdeel te worden van het verkoopproces. CIO's maken immers deel uit van het hogere management en kunnen hun collega's bijstaan in het vertegenwoordigen van het bedrijf ten overstaan van klanten en prospects, vooral als er veranderingen zijn in hun gebruik van technologie. Wie kan het bedrijf beter neerzetten als innovatief als de CIO, degene die verantwoordelijk is voor de bedrijfstechnologie? Daarnaast kan de CIO helpen in het luisteren naar de behoefte van de klant in beter gebruik van technologie en innovatie aan te sturen om aan die klantbehoeften tegemoet te komen.

Na het luisteren naar de sessies over de toekomst van de CIO en de eigenschappen en verantwoordelijkheden van die positie, kan ik mijn gedachten als volgt samenvatten:

Waarom zou iemand CIO willen worden. Het vergt:

Diepe kennis van de business en leiderschap

Het gidsen van het bedrijf in een digitale wereld

Vertegenwoordigende rol en deelname in sales

Adviserende rol in de ontwikkeling van digitale producten

Diepe kennis van financiën

Tactisch leiderschap, waaronder het leiden van grote transformaties, overzicht over het IT-portfolio en zorgen voor effectieve IT-bedrijfsvoering

Het begeleiden van de ontwikkeling van medewerkers

Stimuleren van samenwerking en innovatie

Technologisch expert zijn

CIO zijn is een moeilijke taak en geen positie waarin veel mensen exceptioneel succesvol kunnen zijn. Het vereist een veelvoud aan kennis en vaardigheden die zich moeten ontwikkelen zodat je met goed resultaat leidend kan zijn in de veranderende omstandigheden van tegenwoordig.

Maar er zijn niettemin bijzonder gedreven en getalenteerde mensen die elke uitdaging aanpakken, en het is dit type mens die het goed doet als een CIO. Persoonlijk is dat waarschijnlijk waarom ik zo graag werk met deze mensen.

Als we kijken naar de toekomst is er een grote kans voor de CIO om zijn leiderschap in het bedrijf te laten zien. De IT-strategie wordt de toekomstige levensader van het bedrijf en de meest uitdagende rollen moeten niet alleen technologische kennis hebben, maar ook verstand van financiën, marketing, sales en HR.