Hoe je meer grip krijgt op je IT-carrière

In de afgelopen jaren heb ik me zeer verbaasd over het grote aantal CIO's die ik persoonlijk ken die "tussen 2 banen in" zaten. Een goede vriend zat zelfs enkele jaren tussen twee banen in. Het is mezelf eerlijk gezegd ook eens gebeurd in mijn jongere jaren en ik kan je vertellen dat daar geen moer aan is. En omdat de houdbaarheid van CIO's en andere IT-leiders bij een werkgever steeds korter wordt, wilde ik wel eens horen hoe zij aankijken tegen het managen van je IT-carrière.

Dat kan ik vrij snel en makkelijk doen omdat ik met de hashtag #CIOChat op Twitter veel CIO's bereik. Ook over dit onderwerp waren ze bereid openhartig hun visie te geven. Ze waren het met elkaar eens dat het tijdperk van totale controle wel voorbij is. CIO's en hun teams moeten weten dat ze niet alles onder controle meer hebben, dus zullen ze moeten werken aan het beïnvloeden van beslissingen in het bedrijf. Tegelijkertijd zeiden de CIO's in de discussie dat het niet (meer) werkt om jezelf onmisbaar te maken. Integendeel, dat zou zelfs je klim naar boven op de carrièreladder dwarsbomen.

Hoe blijf je relevant

CIO's en andere IT-leiders moeten beter leren inzien hoe hetgeen IT doet past in het grotere plaatje. Ze moeten altijd blijven leren. Ik weet dat als ik les geef ik graag mijn studenten vertel dat hun educatie niet stopt met hun universitaire graad. Denken dat je er al bent is de snelste weg naar je overbodigheid. Leden van de CIOChat gaan nog een stap verder door te stellen dat "als je geen honger hebt naar meer kennis in IT, je de verkeerde carrière hebt gekozen". Dat leidde mij tot de vraag waarom er niet meer IT-leiders op Twitter zitten.

De leden van de chat waren duidelijk in hun streven dat hun teamleden meer grip en eigenaarschap over hun carrière moeten nemen. Een belangrijk element hierin is een focus op persoonlijke ontwikkeling en niet alleen de verbetering van technologische vaardigheden, maar juist verbetering van de 'soft skills'. Dat gezegd hebbende waarschuwde één van de CIO's ervoor dat IT-leiders niet moeten verwachten dat hun werkgever hun persoonlijke reis hierin kunnen definiëren, ondersteunen of zelfs in enkele gevallen begrijpen.

Investeer in mensen en jezelf

CIO's vinden dat IT-leiders moeten investeren in zichzelf en goed kunnen inzien wanneer ze van positie moeten wisselen. Ik weet dat dat laatste niet altijd mogelijk is. En de chatleden zagen ook in dat jij wel kan groeien en veranderen door de tijd heen, maar dat je werkgever niet met je meeverandert. Dat is triest maar ik kan bevestigen dat dat nog te vaak gebeurt.

Disrupt jezelf

Het is interessant dat we over het algemeen door een technologisch filter kijken naar digitale disruptie, maar managementgoeroe Whitney Johnson heeft juist een persoonlijke insteek. Daarom roepen de deelnemende CIO's via CIOChat op om te stoppen met het praten over digitale disruptie. Volgens hen moeten CIO's eerst zichzelf 'disrupten' voordat hun carrière einde verhaal is. Dat betekent veel luisteren naar anderen, op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingen en dus simpelweg vaker uit je kantoor komen.

Eindgedachten

Het is duidelijk dat CIO's meer effectieve managers moeten zijn van hun carrière. Ze moeten zich daarnaast ervan verzekeren dat zij en hun organisaties de juiste vaardigheden hebben om te winnen in dit digitale tijdperk. Dat vergt een bereidheid tot levenslang leren. De CIO van vandaag moet een diep digitaal inzicht en visie hebben om te slagen, terwijl de snelle ontwikkelingen continu alle soorten organisaties overhoop halen. Dit type IT-leider is toekomstbestendig en zal dus steeds vaker worden gevraagd.