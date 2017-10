Een checklist voor superieur leiderschap

"Het vermogen om te leren is de belangrijkste kwaliteit die een leider kan hebben" - Sheryl Sandberg (COO, Facebook)

Velen van ons leven en werken met blinde vlekken in ons zelfbewustzijn. We denken dat we veel beter zijn in de dagelijkse dingen dan we in werkelijkheid zijn: rijden, koken, dansen en zingen, om maar eens wat te noemen.

Leiderschap is nog zoiets; de wereld zit vol met mensen die zichzelf voor de gek houden of gewoon een blinde vlek hebben als het gaat om hun bekwaamheid. En, helaas voor veel van hun medewerkers, klanten, leveranciers en aandeelhouders, kan deze zelfoverschatting blijvende schade aanrichten aan alles, variërend van grote projecten tot carrières en aandelenkoersen.

Maar er is hoop. We kunnen zelfbewustzijn aanleren en gedrag en gewoonten ontwikkelen die meer in dienst staan van de mensen die op ons vertrouwen. Het kan en moet een levenslange reis zijn, maar hier is een checklist die je alvast een benchmark geeft over jouw leiderschapskwaliteiten.

1. Leiders spreken tegen mensen, en niet tegen 'bedrijfsmiddelen'. Iedereen in jouw team heeft zijn kwetsbaarheden, meningen, behoefte aan respect, geluk en de rest in het menselijke karakter. Leiders nemen de tijd om hun team te leren kennen. Leiders geloven dat hun medewerkers net zo belangrijk zijn, of zelfs belangrijker, dan hun klanten.

2. Anticipatie is een superkracht. Heb je wel eens een videogame gespeeld met je kinderen? De game is vaak al voorbij voordat je goed en wel lekker zit op de bank. Dan hoor je vaak: "Volwassenen kunnen niet op tegen kinderen". Waarom verliezen we van ze? Omdat ze het spel al honderden keren hebben gespeeld en kunnen anticiperen op de vijanden en gevaren die op de loer liggen. Leiders maken een bewuste keuze om hun omgeving en de mensen daarin te bestuderen. Daardoor zijn ze in staat om consistenter op gebeurtenissen te anticiperen dan de ad hoc-leider.

3. De mindset van een beginner is krachtiger dan die van iemand die met de vinger wijst. Wat kunnen jouw medewerkers verwachten als er iets misgaat, of als zij een fout maken? Wijs je direct naar de 'schuldigen' of pak je deze interacties aan om ervan te leren? Het is niet makkelijk om je emoties in bedwang te houden als je geconfronteerd wordt met een flinke vertraging in een belangrijk project. Maar daarom wordt jou het leiderschap dan ook toevertrouwd.

4. Leer moeilijke conversaties te beheersen. Wist je dat jouw brein (en die van anderen) sociale pijn op dezelfde plek verwerkt als fysieke pijn? De reden waarom jouw medewerkers hun vergissingen willen verhullen en de reden dat jij discussies vermijdt over elk moeilijk onderwerp is dat iedereen het gevaar voelt in dergelijke interacties. Wellicht dat je een laag empathisch vermogen hebt, maar er is geen wet die je verbiedt dat te ontwikkelen - als je je drijfveren en beperkingen kent en een consistente drang naar verbetering hebt.

5. Elk team heeft behoefte aan psychologische veiligheid. Goed presterende teams kunnen niet zonder dat functioneren. Deze mensen die je leidt en die altijd het onmogelijke lijken te doen, kunnen dat omdat jij - of je voorganger - een omgeving hebt gecreëerd waarin zij de vrijheid voelen om te doen waarvan ze houden zonder angst te hebben dat beschuldigende vingers worden gewezen of op grote schaal repercussies volgen.

En een paar vragen die nadere beschouwing verdienen: wat onderscheidt jou van de rest? Van wie leer jij? Zoek je naar anderen waarvan je kan leren? Mentoren? Coaches? Is leiderschap een bewuste praktijk voor je, of een reactieve ad-hoc beleving?

Je leert meer over leiderschap van de mensen om je heen dan uit een boek. Een stevig professionele en persoonlijk netwerk is een groeiversneller in jouw leercurve in leiderschap.