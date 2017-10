Hoe je een betere IT-leider wordt

Een van de eerste dingen die je doet als je bij een klant een IT-probleem tegenkomt is te kijken of er verbinding is.

Vaak is de eerste stap op de checklist van IT-supportmedewerkers is het vaststellen van het bestaan van een verbinding. Waarom doen we dat eigenlijk niet met onze meest belangrijke asset in de IT-industrie, onze mensen? Zijn we verbonden?

We hebben steeds maar weer gehoord dat als we relevant willen blijven als IT-leiders we verbonden moeten zijn met de business in onze organisatie, zodat we met technologie kunnen anticiperen op de groei van het bedrijf, of die zelfs te kunnen aanjagen.

Maar wat vaak onbesproken blijft is dat we het allemaal niet alleen kunnen doen en dat we zonder een hoogpresterend en verbonden team het niet zullen redden.

Als IT-professionals zijn we ervan bewust dat de werkelijke waarde van computers niet ligt in de losse CPU's, maar in het netwerk. Tien genetwerkte computers zijn tien maal zo krachtig als tien losstaande computers, zoals Metcalfe's Law al stelt.

Maar hoe zit het met onze mensen?

Een team is slechts een verzameling individuele mensen die aan een leider rapporteren, als je het organisatorisch heel basaal bekijkt. Maar dat is niet beter dan een collectie losse computers die in het stopcontact zijn geplugd zonder een netwerkverbinding. Ze kunnen alle een taak uitvoeren, maar de mogelijkheid om elkaars rekenkracht, activiteit of bestanden te gebruiken is enorm beperkt.

Dus een team start met een verzameling individuen en om dat team te laten presteren, de verwachtingen te laten overtreffen en een hoogpresterende consistentie te laten hebben, zullen die individuen moeten worden verbonden.

Ik bedoel niet alleen via een organisatorische structuur, maar écht verbonden - ze weten van, vertrouwen op en houden van elkaar, nou ja, in ieder geval respecteren ze elkaar. Echte verbinding vermenigvuldigt de kracht en impact van het team, net zozeer als het netwerk de kracht van de computers vermenigvuldigt.

Hoe ziet zo'n echte verbinding er dan uit? Wie moeten met elkaar verbonden worden? En met welk doel? En welk soort verbinding is nodig?

Ik denk dat elk hoogpresterend team bewust vier specifieke soorten verbindingen creëert:

Leider met individuele teamleden

Teamleden met teamleden (binnen het team)

IT-teamleden met IT-teamleden (tussen IT-teams)

IT-team met andere business-functies/groepen

Om betere prestaties te krijgen zal je eerste de verbinding tussen jezelf, de leider, en de losse individuen in je team moeten versterken. Dat creëert een basis van vertrouwen, veiligheid en zekerheid waarop verder kan worden gebouwd. Zonder die sterke één-op-één-verbinding met je team wordt de rest een zware bevalling.

We weten allemaal dat elk persoon zijn sterke en minder sterke punten heeft, maar wat weten we van hun gezinssituatie? Weten we welke andere vaardigheden of ervaringen ze hebben die niet direct gerelateerd zijn aan hun werk maar mogelijk waardevol zijn op andere manieren? Weten we van de weg die ze hebben bewandeld en die ze gemaakt heeft tot degenen die ze nu zijn? Wat weten we van hun motivatie en drijfveren?

Sommigen zullen zeggen dat dat alles niet relevant is. Ik vindt dat juist essentieel is als je wilt slagen. Dat zeg ik omdat ik zelf waardevolle lessen heb geleerd in mijn levenswandel.

Toen ik werd gepromoveerd tot mijn eerste positie als afdelingsmanager van een applicatie-ontwikkelgroep, was dat best wel even eng. Ik werd vanuit diezelfde groep gepromoveerd en het team bestond uit allemaal 'hardcore' ontwikkelaars met traditionele IT-achtergrond (ik niet).

Ze waren ook allemaal man (en ik duidelijk niet) en ze hielden van hun voormalige baas die de meesten van hen had aangenomen (en ook een man met een technische achtergrond), en de meesten van het team waren ouder dan ik was.

Gelukkig had ik de tegenwoordigheid van geest me te realiseren dat ik dit heel anders moest aanpakken dan ik ooit eerder had gedaan. Voor het eerst paste ik een belangrijke militaire strategie toe: ken je vijand.

Helaas was dat de instelling die ik toen had, met al die factoren die tegen me werkten, althans, dat dacht ik. Ik bereidde me voor op een zware periode.

En dat had het best kunnen worden, maar het lot zorgde dat mijn strategie om de vijand te leren kennen in mijn voordeel uitviel. Omdat ik de tijd nam om elk lid van het team beter te leren kennen, werd ik geconfronteerd met het ontnuchterende besef dat mensen niet hetzelfde zijn als het werk dat ze doen, of de vaardigheden die ze hebben, maar dat ze complexe en unieke individuen zijn met een leven vol gedachten en ervaringen die hun bijdragen aan hun rol, het team en de organisatie vorm geven.

Het klinkt wellicht raar dat ik dat besef kreeg, maar in die tijd was mijn ervaring zodanig dat succesvol zijn betekende dat je je persoonlijkheid bij binnenkomst afdeed. Ik had geleerd dat empathisch zijn en het laten zien van emoties 'fout' was.

Vooral als vrouw was ik gedrild in de stelling dat als ik emoties zou tonen ik als zwak zou worden beschouwd en zeker geen potentiële leider. En ik kreeg specifiek en herhaaldelijk te horen dat ik niet aan anderen moest vragen hoe ze zich voelden of naar hun persoonlijke leven te vragen. "Je bent niet hun moeder!"

Dus de les die ik moest leren was hoe een balans te vinden tussen verbinding zoeken met elk individueel teamlid op een manier die niet moederlijk is.

Ik denk dat deze les, waaraan ik blijf werken om het onder de knie te krijgen, meer informatief is geweest dat elke andere test die ik heb gehad.

Begrijp me niet verkeerd: de informatie van Myers-Briggs, de Clifton StrenghtsFinder, de Kolbe AIndex en de DiSC-profile leveren alle goede informatie, maar ze vertellen je zeker niet dat de reden waarom een van de teamleden niet echt betrokken is, ligt in het werk waarvoor ze geen passie voelen en dat hij daarnaast moeite heeft met zijn autistische zoon.

Dus de eerste stap naar het succes als een IT-leider is verbinding maken met je mensen. Laat je team je leren kennen, wat je leuk vindt en niet, je sterke punten en zwakke punten, je wensen en aspiraties. De echte authentieke jij.

En geef je mensen dan de ruimte om kwetsbaar te zijn met jou, één op één. Luister, wees empathisch, luister nog meer en bouw een verbinding die - als je die actief bijhoudt - zal blijven werken en de grondslag zal vormen in de ontwikkeling van een hoogpresterend team en doorlopend succes.