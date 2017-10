Waarom zoveel IT-leiders falen

Als het gaat om het invullen van posities in het topmanagement heeft vrijwel geen enkel bedrijf een probleem in het definiëren van de vaardigheden en karakter die de CEO, CFO of COO moet hebben. Maar waarom is het dan zo moeilijk om het juiste talent te selecteren voor de belangrijkste IT-rol? Het wordt zelfs steeds moeilijker om de beste CIO te vinden en aan te nemen.

Het probleem is in ieder geval deels gerelateerd aan de mate van verandering dat elk managementtype heeft ondergaan in de laatste 30 jaar. Het leiden van het hele bedrijf werkt tegenwoordig ongeveer hetzelfde als in de jaren 80 van de vorige eeuw. De wereld van internationale finance heeft zich wel ontwikkeld maar de ins en outs van het financiële vak zijn niet wezenlijk veranderd sinds het begin van het informatietijdperk. Bedrijfsvoering heeft veel vooruitgang gekend op veel gebieden, waaronder de supply chain en efficiency, maar de verantwoordelijke voor de operations die rond de eeuwwisseling actief was zou nu bij terugkeer geen onverwachte zaken tegen komen. Maar in de wereld van technologie zijn de vereisten van leiderschap elke vijf jaar enorm veranderd. .

Dilemma's in IT herhalen zich niet

Slechts achttien jaar geleden was de belangrijkste zorg in technologie de Y2K-bug. Wereldwijd maakten bedrijven zich grote zorgen dat de overgang naar het kalenderjaar dat voor het eerst in de geschiedenis met een 2 begon, zou leiden tot crashes van de belangrijkste bedrijfssystemen of dat die op een andere manier disfunctioneel zouden worden. Een algemene baanbeschrijving voor een CIO in die dagen zou ongeveer als volgt luiden:

CIO gevraagd. Moet diepe ervaring hebben in business continuity en disaster recovery. Ervaring met client-server-systemen, datacenter design/onderhoud en MRP-systemen zijn een plus. Ervaring met Windows NT4 spreekt in je voordeel, net als aantoonbaar succes in het leiden van Visual Basic- en C++-ontwikkelteams. Bij voorkeur hebben we iemand die een achtergrond heeft in IP-netwerken en -technologie.

We gaan versneld naar het hedendaagse technologielandschap en alles is veranderd. Vrijwel elk soort software en hardware is anders, teamstructuren hebben zich ontwikkeld of zijn uitgestorven, prioriteiten liggen op hele andere vlakken. In sommige gevallen zijn de taken van de CIO zo complex geworden dat nieuwe functies als de CTO, CISO en CDO zijn ontstaan. Als een 'standaard' baanbeschrijving nu zou worden geformuleerd, zou het zoiets worden:

CIO gevraagd. Moet erg bedreven zijn in DevOps, Agile en Scrum-methodologieën, en in het gebruik van Docker in een gedistribueerde ontwikkelomgeving. Diep begrip van cloudtechnologieën en virtualisatie (server/endpoint) is vereist. We zoeken een verandermanager die de directie kan adviseren op het gebied van (bedrijfs)transformatie, met tevens een 'hands on'-mentaliteit. Diepe kennis en ervaring van de nieuwste generatie securitysystemen en -methodologieën is eveneens vereist.

In tegenstelling tot elke andere positie in het topmanagement zijn de vereisten voor de CIO vrijwel onherkenbaar veranderd ten opzichte van 1999.

In de zoektocht naar de juiste CIO zien bedrijven zich gesteld voor een enorme uitdaging in het volledig begrijpen aan welke kwalificaties nu eigenlijk behoefte is. Criteria die vijf jaar geleden zijn gebruikt voor het rekruteren en selecteren van een CIO kunnen niet meer worden hergebruikt. En terwijl de gemiddelde looptijd van een CFO bij een bedrijf steeds langer wordt, is alleen al dit jaar (2017) de houdbaarheid van een CIO met een jaar verminderd..

Gegeven de continue veranderingen in de vereisten wat kunnen bedrijven doen om de juiste persoon binnen te halen?

Een andere focus is nodig

De meest gemaakte fout in het zoeken naar een CIO is een te rigide focus op specifieke vaardigheden en kennis van tools. Elk bedrijf heeft een unieke technologiefootprint en de belangrijkste IT-leider moet zeker begrijpen hoe hij de zaak draaiende moet houden. Maar de tijdelijke aard van technologie betekent dat de huidige architectuur snel zal worden vervangen. Vaardigheden in het domein zijn zeker belangrijk om te hebben, maar een te grote focus erop zal het toekomstperspectief van de in te huren manager danig vernauwen.

De belangrijkste IT-leider moet expertise hebben op zowel technisch als functioneel gebied, maar hij zal - als hij werkelijk van het juiste kaliber is - vooral een strategische denker moeten zijn. Technologie verandert zo snel dat een CIO in staat moet zijn een scherpe toekomstvisie te hebben. Die visie is de belangrijkste component voor het succesvol gidsen van de organisatie langs een route die niet altijd even zichtbaar is, maar wel degelijk naar vaste grond leidt.

Het is niet algemeen bekend maar het niveau van strategische capaciteiten in een individu kan worden gemeten. Op de fundamenten van het pionierswerk van wetenschapper Elliot Jacques hebben bedrijven als Peoplefit een manier ontwikkeld waarbij je kan bepalen wat de strategische capaciteiten van iemand zijn. Door een numeriek niveau toe te kennen aan een persoon en die af te zetten tegen de waarde van een functie kan een bedrijf zien of een kandidaat de strategische mogelijkheden heeft om de taken die bij een CIO horen uit te voeren. Daarbij wordt het werkniveau van een persoon geplaatst in een spectrum van 1 tot 7. Maar wat betekenen die nummers? Veel, als je die paart met een definitie van algemene managementrollen die tegenwoordig bestaan.

Hier achtereenvolgens de voorbeeldrollen en hun strategische capaciteiten, uitgedrukt in de mate waarop ze vooruit kunnen denken:

Niveau 1 - Arbeid volgens procedures, admin, beginnende programmeur (1 dag tot 3 maanden).

Niveau 2 - Beginniveau manager, Programmer Analyst (3 maanden tot 1 jaar).

NIveau 3 - Afdelingshoofd, senior programmeur (1 tot 2 jaar).

Niveau 4 - Directeur, general manager, vicepresident (2 tot 5 jaar).

Niveau 5 - Leider van een businessunit, senior VP, C-level (5 tot 10 jaar).

Niveau 6 - Leider van een aantal businessunits, Groep-VP (10 tot 20 jaar).

NIveau 7 - Leider van een onderneming bestaande uit meerdere bedrijfsgroepen (20 tot 50 jaar)

Te vaak worden kandidaten geselecteerd die eruit springen in gesprekken en hun technische know-how, of de uitstraling die ze hebben verkregen door te werken voor zo'n bekend en gerespecteerd techbedrijf aan de westkust van de VS. Deze kwalificaties op zich zijn niet negatief. Maar als een kandidaat met de capaciteiten op het niveau van 2 of 3 wordt gekozen als CIO, zal niets het gemis kunnen ondervangen aan strategisch denken of visionaire kwaliteiten die pas beginnen te ontluiken op niveau 4.

Het bepalen van iemands werkniveau is niet iets dat je kan overlaten aan iemand die onbekend en ongetraind is met de assessmenttechnieken. Ongeacht de vaardigheden van de recruiters zullen ze niet in staat zijn om holistisch het profiel van een kandidaat samen te stellen, behalve als er van buitenaf hulp is ingeroepen. Omdat de meeste bedrijven zich niet bewust zijn van het concept van de verschillende werkniveaus en waarom dat zo belangrijk is, is het niet verrassend dat deze data zo vaak niet wordt gebruikt in CIO-selecties.

Doe alsof het gaat om het voortbestaan van je bedrijf

Dit jaar barstte een discussie los over de valkuilen die zich voordoen als het IT-leiderschap het niveau niet aankan. Toen Equifax merkte dat ze data waren verloren van meer dan 145 klanten vanwege een security-incident, stuurden ze snel de CIO en de CISO weg. Richard Smith, de CEO, deed nog een poging vast te houden aan zijn positie, maar moest een aantal weken later toch het veld ruimen. Uiteindelijk zal de oorzaak van het security-incident worden toegeschreven aan een kwetsbaarheid in Apache Struts, maar het was in werkelijkheid een falen in visie. Een leider op het niveau van 4-plus, of die nu technisch is of niet, zou de positie van Equifax hebben gezien en hoe dienst enorme schat aan waardevolle data een onweerstaanbare aantrekkingskracht zou hebben op financiële hackers uit de hele wereld. Gedurende het eerste kwartaal van 2017 gebruikte Equifax al artificial intelligence en machine learning in zijn systemen die de kredietwaardigheid van klanten berekenden. Zou een toekomstgerichte CIO niet allang al de waarde van machine learning hebben ingezien voor security? Met biljoenen bestanden die moeten worden beschermd zou het antwoord hierop waarschijnlijk 'Ja' zijn geweest.

Het zoeken naar een CIO zou een uitvoering moeten zijn van een assessment naar strategisch leiderschap, niet technisch vernuft. Nu er steeds meer op het spel staat zouden bedrijven de CIO-rol hoger moeten waarderen, meer training erop loslaten en zwaardere eisen moeten stellen, op eenzelfde manier als dat gebeurt met andere posities op C-niveau. De toekomst van je bedrijf zou ervan kunnen afhangen.