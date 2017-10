10 stappen die je moet nemen in je nieuwe baan

Start beter in je nieuwe positie, want het kan zo mis gaan.

Een bekende grap onder CIO's is dat de afkorting van hun titel staat voor 'Career Is Over', een verwijzing naar het feit dat de gemiddelde looptijd van een techleider ongeveer vier jaar is. Ontwikkelende bedrijfsbehoeften en ontevredenheid met IT-leiderschap geeft aan dat die houdbaarheidsperiode niet snel zal veranderen.

CIO's die bij een bedrijf aan de slag gaan komen diverse obstakels tegen. De uitdijende rol van technologie als stuwende kracht binnen een bedrijf betekent dat CIO's zichzelf terugvinden in de moeilijke positie waarin technologie zowel het bedrijf draaiende houdt als dat het de groei van het bedrijf moet aanjagen, zegt Khalid Kark, onderzoeksdirecteur van Deloitte's CIO-programma. "Bedrijven zoeken niet alleen naar technologieleiders", zegt Kark. "Ze zoeken naar inspirerende zakelijke leiders die de IT-organisatie kunnen leiden en inspireren en een cultuur van talent in een sterk presterende omgeving kunnen ontwikkelen."

Het overstappen naar een ander bedrijf is met name zwaar omdat de business in een bedrijf verwacht dat de nieuwe CIO direct hun strategie gaat ondersteunen, zegt Kark, terwijl de realiteit is dat ze vaak maanden moeten besteden om hun IT-huis op orde te krijgen. Tegenwoordig nemen bedrijven juist langer de tijd om een vacante CIO-positie in te vullen omdat ze er zeker van willen zijn dat kandidaten goed passen binnen de bedrijfscultuur, zegt Kark. Adobe Systems bijvoorbeeld nam zeven maanden de tijd om de CIO-positie in te vullen, waardoor CIO Cynthia Stoddard eerst moest werken aan het herstellen van de identiteit en zichtbaarheid van IT binnen het bedrijf.

Er is geen kant en klaar handboek voor het innemen van een nieuwe CIO-positie. Maar nieuw onderzoek van Deloitte biedt de volgende tips voor IT-leiders om die belangrijke stap makkelijker te nemen.

1. Wees scrupuleus met je tijd

Start met het vaststellen van je initiële prioriteiten en refocus de verwachtingen van de business. Je hebt maar weinig tijd om je eigen huis op orde te brengen als je bij een nieuw bedrijf komt, dus wat je doet in de eerste zes tot negen maanden is absoluut essentieel. "Aan het einde van die zes maanden wordt van je verwacht dat je een veranderagenda kan presenteren, en heb je die dan niet dan zit je in de problemen. Dat leidt tot mislukking, want de verwachtingen bij de anderen zijn torenhoog."

2. Bind je team

Transities zijn geladen met onzekerheid, dus je krijgt hoe dan ook te maken met wat operationele verstarring. Leg je strategische visie uit aan belangrijke en goed presterende teamleden. Probeer ze mee te krijgen met je plan, de moeilijkere beslissingen moeten tot later wachten.

3. Prijs talent, ruim op en neem aan

Schat het aanwezige talent in en bepaal of de belangrijkste teamleden de juisten zijn voor de cultuur die je wilt vestigen. Als je merkt dat je te veel tijd kwijt bent aan de uitvoering, dan zal je je team moeten veranderen. Zet ze op de juiste positie, haal nieuw talent binnen en integreer je teams om losstaande 'centers of excellence' te voorkomen.

4. Vind je trouwe luitenanten

Het reorganiseren van het leiderschap bij je teams kan fris elan opleveren en nieuwe ideeën, en nieuwe verwachtingen van de prestaties. Daarnaast kan het zo zijn dat je IT-leiders jouw baan graag hadden gewild (en dus niet hebben gekregen), en dus zal je mogelijk genoodzaakt zijn om ze te vervangen om enige tegenstand te voorkomen. Je kan niet hebben dat je luitenants je ondermijnen.

5. Werk samen met de business

Toen IT nog een eigen eilandje was, was het niet zo relevant wat de zakelijke leiders dachten van jouw afdeling. Maar dat is niet langer het geval en dus zal je de stakeholders uit de business moeten spreken om erachter te komen wat hun zorgen en uitdagingen zijn, en die vervolgens aanpakken. Je committeren aan de business en het laten zien van empathy hebben voor langere tijd een positieve uitstraling en zal zich gaandeweg uitbetalen. "Het is tegenwoordig belangrijker dat je weet hoe je relaties legt met de verschillende stakeholders in de business dan dat je technisch competent bent", zegt Kark.

6. Leg contact met klanten, partners en leveranciers

Herinner je je nog dat je tijd ooit eens werd opgeslorpt door de backoffice? In dit digitale tijdperk ben je meer gericht op doelen die klantgericht zijn. Door verbinding te leggen met de rest van de deelnemers in de waardeketen laat je zien dat je meer bent dan alleen maar een ondersteuner van de business. Het zal je tevens helpen om de rol van technologie zodanig toe te passen dat het waarde levert. "Vijf tot acht jaar geleden werd er niet van je verwacht dat je naar buiten gaat, maar nu is er de verwachting dat je de dynamiek van de markt waarin je bedrijf opereert, begrijpt", zegt Kark.

7. Pluk het laaghangend fruit

Het laten zien van je competentie als IT-leider kan je helpen in het snel winnen van vertrouwen. Kark zegt dat een van zijn CIO-klanten bijvoorbeeld een nieuw bedrijfsbreed draadloos netwerk in enkele maanden heeft neergezet, waardoor verbindingsproblemen werden opgelost die lange tijd de medewerkers hadden gefrustreerd.

8. Pak quick wins op een breder niveau

Een nieuw draadloos netwerk is leuk, maar het levert je geen onbeperkte goodwill op. Door de aanpak van falende IT-systemen en vertraagde projecten met een hoge zichtbaarheidsgraad bij de stakeholders in de business ga je een stap verder. Pak het uitstel van architecturale beslissingen aan, of hoge uitgaven die drukken op het bedrijf. "Je moet ervoor zorgen dat de basis effectief en efficiënt loopt en dat de juiste mensen op de juiste plaatsen zitten."

9. Prioriteer vraag en aanbod in IT

Gebruik deze eerste inspanningen om de backlog van IT-projecten nader te bekijken en je volgende stappen te prioriteren. Daarbij gaat het onder meer over de vraag of je in een bepaalde behoefte kan voorzien met clouddiensten in plaats van on-premises. Werk samen met businesspartners om een governanceproces neer te zetten dat zorgt voor een betere alignment van projectoplevering met de behoeften van de business. Kark sprak met een CIO die net twee weken aan de slag was en tot de ontdekking kwam dat er 1300 IT-projecten liepen waarvan de meeste vertraging hadden opgelopen of uit het budget liepen. Dat is een recept voor 'catastrofaal falen' in IT, zegt Kark.

10. Versterk het fundament en pas verwachtingen aan

De leiders in de business willen dat hun nieuwe CIO de IT-cultuur verandert op weg naar een meer strategische denkwijze, zegt Kark. Maar jij worstelt met het herstellen van beschadigde IT.

Een wereldwijde retailer haalde een nieuwe CIO binnen om het team nieuw leven in te blazen en een nieuwe strategische visie op IT te ontwikkelen. Maar hij was pas een paar dagen aan de slag toen een enorme uitval de point-of-sale-systemen trof, wat het bedrijf enorm beschadigde. Kark zegt dat het niet ongewoon is dat sommige CIO's 70 uur per week werken en dat zes maanden achtereen om alleen al het eigen huis op orde te krijgen. Je kan de tijd aan het oplossen van problemen verminderen door getalenteerde mensen die verantwoordelijkheid te geven. Dat geeft jou meer vrijheid om eerder aan strategie te werken.

Conclusie

Uiteindelijk willen bedrijven een CIO die kan leiden, die toptalenten aan zich bindt en opleidt en de digitale strategie vormgeeft. Ze moeten vaak tegelijkertijd CIO, COO en CDO zijn. "Tech-expertise is niet zo interessant meer", zegt Kark. "Waar bedrijven werkelijk naar zoeken is een inspirerende leider die past binnen de cultuur van verandering."