3 stappen naar een groter zelfvertrouwen

In mijn jeugd vertelde mijn moeder het verhaal over Dumbo en de veer. Dumbo dacht dat hij kon vliegen als hij de veer vasthield. De veer gaf hem zelfvertrouwen, maar de waarheid was dat Dumbo helemaal zelf kon vliegen. Net als Dumbo hebben we allemaal in ons om tot grote hoogten te stijgen. Soms is het enige dat daarvoor nodig is het anders verwoorden van hetgeen we onszelf vertellen, zodat je je werkelijke kracht die je altijd hebt gehad kan herkennen.

Als je zoekt naar bevestiging en lof van anderen, of aanneemt dat als jij iets kan doen, het dus makkelijk moet zijn, sta je daar niet alleen in. Zo'n 70 procent van de mensen heeft een laag zelfvertrouwen. Als je denkt dat je niet zo getalenteerd bent als anderen van je denken, en bang bent om ontmaskerd te worden als fraudeur, heb je het oplichterssyndroom. Deze gevoelens komen vooral voor bij hoogopgeleide en getalenteerde mensen en kunnen een drempel zijn in het bereiken van je ware potentieel. Het maakt dat mensen hun prestaties bagatelliseren en voorkomt dat ze hun mening geven. Net als Dumbo missen ze het zelfvertrouwen. Wat zijn hiervoor de oplossingen?

Kijk naar de feiten en sta voor je prestaties. Schrijf ze op en wees er trots op! Neem het gedrag over van de mensen waarvan jij vindt dat ze iets bereikt hebben. Zij voelen zich niet schuldig over hun tekortkomingen, ze weten dat ze niet in alles briljant kunnen zijn. In plaats van te denken dat ze het beter hadden kunnen doen, zeggen mensen met zelfvertrouwen dat "het examen moeilijk was". Je hoeft niet perfect te zijn. Het maken van fouten is zelfs een belangrijke stap in het leerproces. Zonder mislukkingen zou er geen vooruitgang zijn.

Dus...hoe zie jij jezelf? Het Dunning-Kruger Effect laat zien dat mensen de neiging hebben hun capaciteiten te overschatten. Geslacht speelt een rol: mannen hebben de neiging hun capaciteiten 30 procent hoger in te schatten dan ze zijn, terwijl vrouwen vaker zichzelf onderwaarderen. Die overschatting is een eerlijke overmoedigheid omdat de betrokkene waarlijk gelooft in zijn opgeblazen capaciteiten, en dat geeft ze extreem zelfvertrouwen. Hoewel ze niet de meest slimme of meest capabele persoon zijn, gedragen ze zich wel zo en anderen nemen dat vervolgens ook aan.

Een van de redenen van het grote verschil tussen man en vrouw is dat vrouwen de neiging hebben te vertrouwen op feedback van anderen in het bepalen van hun zelfwaarde en denken als snel: "was mijn antwoord maar zo slim". Mannen daarentegen steunen niet op de feedback van anderen en hebben een hoger niveau aan zelfrespect en denken: "ik ben slim". Gedragsonderzoek wijst uit dat omdat vrouwen vaak blijven vastzitten in het verleden en steunen op externe validatie, ze eerder het gevoel hebben dat ze perfect moeten zijn. Het verlangen om perfect te zijn zorgt voor onrust en risicovermijding, en voorkomt dat vrouwen leren van het maken van fouten. Dat sexeverschil wordt deels veroorzaakt door de maatschappij, dat risicovol gedrag van jongens aanmoedigt, zowel in ruw taalgebruik als in verliezen in sport. Deze gedragingen zorgen voor innerlijke weerstand en vertrouwen. Deze verschillen kunnen de oorzaak zijn dat vrouwen moeilijker om kunnen gaan met mislukkingen en negatieve opmerkingen. Vrouwen moeten minder geven om hetgeen andere denken en meer vertrouwen op hun innerlijke barometer.

Zelfvertrouwen is net zo belangrijk als competentie, omdat het gedachten omzet in actie. Onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer studenten hun eigen waarden bevestigen, hun eigenwaarde en prestaties verbeteren. Volg deze 3 stappen om negatieve gedachten te vervangen door positieve eigenkracht en je zal zien dat je zelfvertrouwen zal verbeteren.

1. Frame je innerlijke boodschap

Ik heb geleerd me niet af te vragen wat het ergste is dat kan gebeuren, omdat ik me dan ga richten op alle slechte mogelijke uitkomsten. Ik moet daarentegen denken aan de meest positieve zaken die kunnen gebeuren. Dat maakt me enthousiast en ik begin te dromen.

2. Begrijp je sterke punten, herken je zwakke punten en verontschuldig je nooit voor het niet perfect zijn

Fouten geven de gelegenheid te groeien en te leren, dus verwelkom ze en deel ze. Kopieer het gedrag van degenen die oprecht overmoedigen en doe dat met trots. Denk...ik ben goed!

3. Verplaats je nerveuze energie naar enthousiasme

In plaats van te proberen te kalmeren van je onrust, kan je die adrenaline gebruiken en zeggen dat je opgetogen ben. Dat is een makkelijke omschakeling omdat onze hersenen hetzelfde reageren op angst en op opgetogenheid. Dat laatste resulteert in 17 procent betere prestaties en meer zelfvertrouwen. En het kan opwindend zijn.

Het geheim is te begrijpen dat je niet zelfverzekerd hoeft te zijn om te handelen met zelfvertrouwen. Niemand behalve jij is zich bewust van jouw schroom. Je moet je gedachten simpelweg onder controle houden en je prestaties waarderen. Wees niet bang voor risico's of mislukkingen, die kunnen juist een waardevolle leerervaring geven. Het heeft me jarenlang gekost om de waarde van zelfvertrouwen te leren kennen en mijn passie te laten schijnen.

Wees dapper! Je weet niet waar je toe in staat toe bent totdat je het probeert.