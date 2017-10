Je moet paranoïde zijn om te overleven

Ik hoop dat er nooit een Nobelprijs voor zakelijke wetenschappen komt, want dat zou zonder twijfel gaan naar de verkeerde mensen. Zoals die experts met een MSc-graad in Business Administration waarvan ik vermoed dat ze jaar in jaar uit op het podium staan omdat ze slimme dingen kunnen zeggen in een prachtig gearticuleerde stijl, terwijl ze - over het algemeen - nog nooit aan het roer hebben gestaan van een echt bedrijf.

Geef mij maar de echte ondernemers. Mijn kandidaat voor zo'n Nobelprijs zou Andy Grove zijn, die Intel gebracht heeft van een van de vele chipsfabrikanten naar decennialange leiderschap in een erg moeilijke sector. Gelukkig voor ons liet Andy niet alleen zien wat er voor nodig was om dat te doen, maar vatte zijn belangrijkste boodschap samen in tien onsterfelijke woorden: "Success breeds complacency. Complacency breeds failure. Only the paranoid survive."

Paranoia bij Intel

De logica in die redenering wordt direct gezien door iedereen die enige levenservaring heeft. En technici over de hele wereld houden van de simpele en foutloze logica die het zo bondig uitspreekt. Ook kan de oplossing van Grove, paranoia, niet worden weerlegd. Paranoia, waarmee hijzelf was gezegend, zette hem niet alleen aan iedereen in zijn omgeving snel problemen op te laten lossen, maar die ook te anticiperen voordat ze zich voordeden. Andy Grove wees sombere medewerkers nooit de deur: hij wilde werkelijk horen waarover zij zich zorgen maakten voor het geval hijzelf mogelijk een grote bedreiging over het hoofd had gezien. En vervolgens kwam hij in actie. Het resultaat: decennia lang versloeg Intel telkens zijn concurrenten.

Er zullen mensen zijn die medelijden hebben met zo'n rusteloze, bezorgde man en de gedachte om met hem te moeten werken haten, en hem zeker niet als baas zouden willen. Maar iedereen bij Intel profiteerde van de wetenschap dat de kans dat ze ontslagen zouden worden erdoor afnam. Paranoïde Andy zorgde daarvoor. Intel en de meeste medewerkers overleefden.

De missie: verspreid paranoia

Sommigen zetten de ideeën van Andy Grove weg als niet relevant buiten de snel bewegende techsector. Maar Mark Stevens focust zich in zijn boek Your company sucks op problemen die voorkomen in elk bedrijf: hoe ze hun klanten behandelen. Zijn doel? Lezers te infecteren met een flinke injectie levensreddende paranoia. Stevens richt zich op hoe de opstelling naar klanten afglijdt van succes naar falen. Hebben we eenmaal een klant te pakken, zegt Stevens, vergeten we hem meestal weer. Van succes naar complacency (voldaan achterover leunen) in een hartslag. Het lezen van het boek van Mark geeft je een flinke schok. Hier wat citaten:

"Klanttevredenheid is fnuikend."

"Het maakt niet uit hoe hoog jouw kwaliteit is, je kan niet simpelweg tevreden zijn met de kwaliteitsstandaard die je hebt."

"Helaas leggen aardige leiders de toekomst van hun bedrijf in de handen van beroepsluiaards."

Deze citaten zullen Mark niet de Nobelprijs voor zakelijke wetenschappen opleveren, maar ze zullen wel de ondersteuning krijgen van Andy Grove.

Alleen maar omdat ik paranoïde ben...

Paranoia klinkt als een ziekte, maar in het bedrijfsleven is dat het zeker niet. Nergens anders is het oude grapje zo waar: alleen maar omdat ik paranoïde ben, betekent dat niet dat ze niet achter me aan zitten. In een bedrijf dat opereert in de vrije markt, zit iedereen je achterna. CEO's moeten werken met de wetenschap dat rivaliserende bedrijven elke dag erop uit zijn je pootje te lichten en met dat doel voor ogen ook middelen vrijmaken. Het werk ontnuchterend als je je bedenkt hoe grote namen als DEC, EDS, ICL en vele andere achterbleven, waardoor andere in staat waren hun plaats in te nemen of ze te kopen. Degene die hun plaatsen hebben overgenomen, hebben het nu moeilijk. En het is interessant te beseffen dat de succesvolle techbedrijven van vandaag zoals Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft en meer diezelfde weg zullen gaan: de geschiedenis herhaalt zich aldoor. En als dat gebeurt, behoort een tekort aan paranoia tot de oorzaken.

De moderne CIO: paranoïde?

Paranoia is niet alleen nodig op CEO-niveau: ook CIO's hebben het nodig. In vroegere jaren hadden de voorlopers van de CIO - DP-managers of IT-directeuren - niets van dat alles. Met vrijwel geen externe netwerk waren de externe bedreigingen minimaal. Systeemuitval had weinig impact en zelden merkbaar voor de buitenwereld. Hoewel de budgetten flink waren stonden ze weinig onder druk omdat niemand echt begreep waar ze het geld aan spendeerden. Je kon overleven zonder paranoia.

Maar tegenwoordig sluipt - of zou moeten sluipen - paranoia door de poriën van elke IT-functie. Security is een constante en steeds toenemende zorg. Een uitval van diensten komen steeds meer voor en hebben steeds meer impact. Maar omdat systemen nu concurrerend voordeel bieden wordt paranoia nu ook gericht op de functionaliteit van de bedrijfsapplicatiesystemen. Overweeg eens, in al zijn afgrijselijke mogelijke gevolgen, de ontdekking door de CEO dat de informatiesystemen van een concurrent marktaandeel afpakt van bedrijf.

In 2017 is er zo veel meer voor CIO's om paranoïde over te zijn dan ooit tevoren. Dus hoe ga je ermee om?

Een gedeeld probleem: een probleem voor iedereen

CIO's die overleven spenderen enorm veel tijd om ervoor te zorgen dat ze goed geïnformeerd worden over mogelijke en voorkomende problemen met de service, de beveiliging en de risico's. En ze hebben meer kennis nodig over de bedrijfsapplicaties dan ooit tevoren. Die kunnen immers het bedrijf maken of breken. Dus CIO's moeten hun paranoia inzetten op zowel strategische plannen als op meer actuele zorgen. Dit is een flinke last en CIO's kunnen dat niet alleen. Ze zullen hun paranoia over moeten brengen op het hele techteam. Mensen in IT moeten nu stoppen met die zelfgenoegzaamheid, stoppen met het achterover leunen na succes en altijd blijven geloven dat ongeacht hoe goed dingen zijn, het altijd nog beter kan. Als de baas zo denkt, zal die gewoonte zich verspreiden.

Van elke IT-manager moet worden verwacht dat hij - op zijn domein - weer hoe de tegenpartij presteert. Hoe goed zijn de systemen van de concurrent? Hun security? En hun disaster recovery? Wat is het verleden van je concurrent op het gebied van security-incidenten? En op downtime? Op personeelsgebied? Op kosten? En hoe doe jij het daar tegenover? Wat moeten we beter doen?

Als je de gedachte aan een leven lang over je schouder kijken niet aantrekkelijk vindt, dan is dat begrijpelijk. Maar dat is de IT-wereld van vandaag, niet alleen interessant maar ook gevaarlijk. Maar nogmaals: alleen de paranoïde overleeft. Dus kies voor overleving en wordt paranoïde.