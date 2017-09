Dit is de oplossing voor jouw dagelijkse werkstress

Een verantwoordelijke baan in IT maakt nog altijd niet gelukkig.

Ik heb in het afgelopen jaar vele IT-professionals gesproken tijdens een onderzoek voor een marketingcampagne. Sommigen waren van middelbare leeftijd, sommigen nog erg jong. Ik sprak met mannen en vrouwen in verschillende regio's die werkten bij grote en kleine bedrijven.

Eén ding viel me op: ik heb werkelijk niemand ontmoet die er ontspannen bij zat. Ze zijn allemaal gestresst en hebben geen tijd. Ze zijn gepijnigde zielen die constant hun telefoon checken Ze leven hun leven aan de rand van een vulkaan.

Misschien geldt dat niet helemaal voor iedereen. Een onderzoek van TEKsystems uit 2016 laat zien dat IT-professionals minder gestresst zijn dan een aantal jaren geleden. Maar zelfs in dat onderzoek bleek dat de werktevredenheid laag was, met minder dan de helft die vond dat ze het meest bevredigende werk deden uit hun carrière.

Voor bedrijven is dit een groot probleem. Om goed uit de digitale transformatie te komen is het van belang dat een bedrijf een energieke en betrokken IT-afdeling heeft. Maar lage werktevredenheid leidt tot toenemende anomie. Als dat voortduurt zullen IT-professionals naar een ander bedrijf verkassen, ze zijn immers gewild.

Het goede nieuws is dat dit slechts een tussenfase is. Aangezien steeds meer IT-werk wordt geautomatiseerd zal de werkdag steeds minder saaie taken kennen en meer inhoud krijgen in het verbeteren van de organisatie. Mijn mening is dat het zijn van CIO attractiever is dan ooit tevoren.

Bronnen van onvrede

De grootste pijnpunten bij IT-personeel is nu vooral dat ze gevraagd worden zo veel zaken te implementeren dat ze het niet meer kunnen bijbenen. Sommige CIO's zijn tot aan liefst 80 procent van hun budget kwijt aan het draaiende houden van de huidige systemen. Dat maakt dat er weinig budget overblijft om te zorgen voor groei, verandering of innovatie, terwijl de vraag daarnaar bij de business en de klanten alleen maar groeit.

Vaak leidt dat tot schaduw-IT waarbij medewerkers de IT-afdeling negeren en zelf hun eigen oplossingen aanschaffen, wat weer kan leiden tot securityproblemen.

Daarbij hebben IT-budgethouders minder te zeggen over hun budgetten dan vroeger. Gartner voorspelt dat de CMO in 2017 meer IT-aankoopkracht heeft dan de CIO. Budgetten worden normaal gesproken ondergebracht op afdelingsniveau, dus het hoofd van een afdeling kan zijn eigen IT-oplossing kiezen en is daarbij niet afhankelijk van de CIO.

Kijkend naar deze factoren is het geen mysterie waarom CIO's zich zo vaak miserabel voelen. Therapeuten zeggen dat controle een sleutelfactor is in baantevredenheid. Dat verklaart waarom loodgieters die hun eigen bedrijfje runnen over het algemeen gelukkiger zijn dan artsen en advocaten die in loondienst zijn. Een IT-directeur in 2017 heeft weinig controle over zijn budget en hoe medewerkers IT inkopen en gebruiken. Tegelijkertijd krijgt hij de schuld als er iets mis gaat.

De gelukkige CIO

De beste manier om die psychische pijn te verlichten is het herstructureren van je datacenter. Veel van de stress van de IT-baan ligt aan het onderhouden van een legacy systeem. Van oudsher is een IT-systeem gebaseerd op een 3-tier infrastructuur: rekenkracht, opslag en netwerk.

Daaraan toegevoegd is een laag operationeel management, met software, virtualisatie, applicaties en het management van al die zaken. Dat zijn vier teams. Dat biedt niet veel synergie en maakt de zaak gecompliceerd. Elke keer als een CIO iets wil deployen, moet hij veel energie steken in het ontwerpen van een oplossing die binnen die constructies kan werken. Zo'n deployment kan weken of maanden duren, en kan dus de behoeften van de medewerkers niet bijbenen.

Zulke infrastructuren kunnen worden vervangen door geconvergeerde of hyper geconvergeerde platformen, die de front-end architectuur verwijderen en het mogelijk maken deploys te doen in enkele uren of dagen. Onderhoud is eveneens makkelijker met zo'n systeem.

Een ander voordeel van deze aanpak is dat IT-medewerkers generalisten kunnen zijn in plaats van specialisten. Er is geen noodzaak om een netwerkexpert bij de hand te hebben, bijvoorbeeld.

Dat is de weg te gaan. Een geconvergeerd platform en meer automatisering zal een CIO helpen in het worden van een generalist, en die kennis te combineren met meer zakelijk inzicht. Daardoor zal de CIO van de toekomst minder zorgen hebben over het in de lucht houden van de systemen en zich meer te richten op P&L.

Hoewel we op dit moment in een tussenfase zitten, is er geen beter moment om een IT-leider te zijn. Met minder dagelijkse zorgen en meer zeggenschap in de strategie van het bedrijf zal de baantevredenheid van de CIO stijgen, En wellicht worden ze op een dag even gelukkig als loodgieters.