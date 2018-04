Hoe je data over het weer kan gebruiken in risicomanagement en sales

Er zijn enorm veel databronnen waarvan een CIO gebruik kan maken in het analyseren van risico's en het opstuwen van omzet. Twee bekende voorbeelden zijn verkoopdata en operationele data. Op zich is het analyseren van deze datasets een prima manier om je organisatie op koers te houden, maar je kan je analyses nog meer optimaliseren door die databronnen te combineren met data over het weer.

Waarom is weerdata en goede dataset om mee te nemen? Het helpt organisaties in het analyseren van risico's en het optimaliseren van sales, en dan ook nog eens vaak beter dan elke andere externe databron omdat het weer invloed heeft op vrijwel elk bedrijf. Bedrijven vergeten vaak dat de weersomstandigheden operationele en financiële impact kan hebben op de winst. Laten we eens kijken naar een paar voor de hand liggende voorbeelden van bedrijven die met succes weerdata combineren met interne datasets om zo hun analyses te optimaliseren en hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Transportonderneming

Het eerste voorbeeld van een bedrijf dat weerdata vermengt met interne data is een transportbedrijf. Ik heb een flink aantal bedrijven gezien die weerdata gebruikt om hun risico-analyse te optimaliseren. Weersomstandigheden kunnen voor flink wat hoofdpijn zorgen bij vrachtwagenchauffeurs. Flinke regenbuien kunnen voor slechte wegomstandigheden zorgen en voor slecht zicht zorgen. Stormen kunnen voor onveilige situaties zorgen, zoals we eerder dit jaar hebben meegemaakt in Nederland, toen tientallen trucks omsloegen. Er is wel eens berekend dat zo'n 24 procent van alle verkeersongelukken met het weer te maken heeft. Dat betekent veel schade en kosten, waardoor het lonend is dat risico te verminderen.

Dat doen veel transportbedrijven dan ook. Door real-time weerdata te combineren met de GPS-data van trucks kunnen de planners de routes optimaliseren. Chauffeurs kunnen nu snelwegen kiezen die voordeliger weersomstandigheden kennen, waardoor er op brandstof en tijd kan worden bespaard en de totale risico's worden verminderd. Transportbedrijven zien ook een voordeel in het combineren van weerdata en cameradata. Op die manier weten ze de omstandigheden en kunnen ze zien of het verkeer een impact heeft op hun schema. Het meenemen van nieuwe databronnen en ze te combineren heeft zich bewezen als voordelig voor veel transportbedrijven en vervoersbedrijven.

Nutsbedrijven

Het volgende brede voorbeeld die ik ken als meteoroloog zijn nutsbedrijven die weerdata meenemen in hun risico-analyse. Deze band tussen weer en nutsbedrijven is een sterke. We hebben een aantal verschillende nutsbedrijven die actief extreme weersomstandigheden in de gaten houden om zo uitval te voorspellen en daarop alvast in te spelen, en ook hun buitendienst daarop aan te passen. Naarmate het weer extremer is, wordt daar meer gebruik van gemaakt, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Japan en Nieuw Zeeland. Hoe doen ze dat?

Ze combineren real-time weerdata met data die laat zien waar hun assets zijn in hun verzorgingsgebied. Zo wordt tropisch weer en voorspellingen samengebracht om te bepalen welke assets geraakt kunnen worden op basis van voorspellingen van windkracht. Nutsbedrijven doen hetzelfde met andere extreme weersomstandigheden. Na het combineren van de data en door het visueel te maken, kunnen ze betere ondersteuning geven en hun teams voor te bereiden op hetgeen er komen gaat.

Restaurants en winkels

Al decennia lang gebruiken restaurantketens en retailers weerdata om hun marketing- en productactiviteiten te plannen. Een algemeen gebruik is dat fastfoodketens de weersvoorspellingen samenvoegen met hun locatiedata. Zo kunnen ze bepalen welke van hun vestigingen te maken krijgen met hoge temperaturen. Als temperaturen hoger worden dan 30 graden weten ze dat ze te maken krijgen met meer vraag naar water, soft drinks en ijs. Het is belangrijk om dat te weten omdat ze daardoor hun vestigingen moeten bevoorraden voordat de hittegolf toeslaat, om klaar te zijn voor de oplopende vraag. Dit is een mooi voorbeeld van het optimaliseren van je omzet met weerdata.

Geavanceerde analytics

De dagen zijn voorbij dat je alleen op weerdata kon afgaan bij het verbeteren van je operationele besluitvorming. In plaats daarvan combineren succesvolle bedrijven de weerdata met andere informatie om zo innovatie toe te passen op de manier waarop ze risico's analyseren en hun omzet verhogen. Als meteoroloog is het mooi om te zien dat bedrijven in een scala aan marktsegmenten hun bedrijfsvoering verbeteren met weerdata. Deze data-integraties en innovatieve risico-analyse kunnen bedrijfsvoering beter dan ooit optimaliseren en ik hoop dat je binnenkort voordeel kan behalen deze varianten van geavanceerde analytics.