Nieuwe stap richting de analytische economie

Veel succesvolle bedrijven hebben een eigen manier gevonden om data, mensen en ideeën te verbinden. Succesvol omdat ze voordeel weten te halen uit de toegenomen fragmentatie van data en gebruik van de computer. En ongetwijfeld net als u, signaleer ik dat data steeds vaker als strategische troef wordt gebruikt voor zakelijke beslissingen. Een ontwikkeling die ervoor zorgt dat de behoefte aan datakennis enorm toeneemt, waarbij governance, veiligheid en datakwaliteit van essentieel belang zijn. Maar hoe maakt u met uw organisatie uiteindelijk de switch naar de 'analytische economie'?

Voor dit jaar signaleer ik enkele trends om nieuwe stappen in die richting te zetten.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Allereerst wint datakennis aan populariteit en krijgt het ook maatschappelijke prioriteit. Datalearning, het vermogen om data te lezen, ermee te werken, te analyseren en beargumenteren, wordt steeds belangrijker in de analytische economie van vandaag. Onderzoeksbureau Gartner voorspelt zelfs dat tegen 2020 ondernemingen ontwikkelprogramma's voor medewerkers starten, omdat ze beseffen dat er een extreem tekort is aan datakennis. Dit jaar gaan grote softwarebedrijven daarom deze ontwikkelprogramma's aanbieden, om met een gerichte aanpak bedrijven te helpen de datakennis te verbeteren. Uit eigen onderzoek blijkt trouwens dat bijna de helft van alle werknemers het lastig vindt onderscheid te maken tussen echte en gemanipuleerde data. Verder toont het onderzoek aan dat minder dan 20 procent van de medewerkers datakennis heeft, waarbij 65 procent van hen zegt deze skills verder te willen verbeteren.

Een andere ontwikkeling die niemand ontgaat, is de snelle opmars van cloudservices die zelfs de verwachtingen van IT-leiders overtreffen. Dit jaar moet echter een deel van de data uit de cloud worden weggehaald, onder meer om redenen van regelgeving en beveiliging. Dit leidt tot gefragmenteerde data en toepassingsdomeinen. Analytische architecturen die multicloud, multiplatform en hybride netwerken ondersteunen, worden de nieuwe norm. Netskope, dat zich richt op cloud-beveiliging, denkt dat de gemiddelde onderneming momenteel op duizend verschillende cloud services draait.

Edgy

Een trend die ik ook signaleer is dat het in steeds meer gevallen voordeliger wordt om workloads lokaal te organiseren in plaats van via een datacenter. Dit zogenoemde edgy-computing geldt zeker als het om Internet of Things (IoT), offline mobiel en uitvoerige analyses gaat. Als gevolg daarvan gaat u in 2018 een enorme toename zien van workloads uitgevoerd op verschillende apparaten, omdat dit beter past in de snelheid van dataoverdracht, bandbreedte, autonomie en privacy. Tegen 2019 wordt minimaal 40 procent van door IoT gecreëerde data meer edgy opgeslagen, geanalyseerd en verwerkt, verwacht IDC . In 2022 zal zelfs 75 procent van de gegenereerde data van bedrijven gecreëerd en verwerkt worden buiten de traditionele datacenters of in de cloud.

Het meer samensmelten van big data, data discovery en datawetenschap valt ook op. Er zijn veel meer manieren om het werk in deze gebieden met een breder publiek te delen. De veelbelovende vooruitgang in machine intelligence, big data-indexeringen en machine-tot-machine integratie, opent namelijk nieuwe mogelijkheden voor gebruikers, bijvoorbeeld om complexe en gevarieerde datasets te ontdekken. Daarnaast is daadwerkelijke datakennis meer dan data kunnen analyseren. Je moet ermee kunnen lezen en schrijven en tegen de data in kunnen gaan. De laatste jaren heeft dat geresulteerd in zelfservice datavoorbereiding op een visueel aantrekkelijke manier. In 2018 zien we nieuwe manieren om data te catalogiseren, wat helpt om het aan een breder publiek over te brengen, door corporate data, databases en externe data op een meer visuele wijze te combineren.

Interoperabel wordt noodzaak

U begrijpt dat dit ook betekent dat de noodzaak van interoperabiliteit en nieuwe bedrijfsmodellen toeneemt. Ik merk aan alles dat bedrijven niet langer op zoek zijn naar end-to-end oplossingen en afzonderlijke 'stapeltjes'. Liever kijken ondernemingen naar onderdelen die gemakkelijk aan elkaar vastgeknoopt kunnen worden. Daarbij wordt het steeds belangrijker dat verschillende softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren. En dit betekent dat analyseplatforms in deze nieuwe omgeving open en interoperabel moeten zijn, uitgebreid en ingesloten moeten kunnen worden en werken met moderne API's. De interoperabiliteit zorgt ervoor dat analytics niet meer één bestemming heeft, maar veel meer ingebed wordt in de workflows. Oftewel, de grens tussen de Business Intelligence-applicaties zoals we die nu kennen, vervaagt naar datagedreven apps die de 'analytische economie' een boost geven.

Alhoewel sommige investeerders niet blij worden van het woord bitcoin, verwacht ik wel dat meer ideeën worden geïnspireerd door blockchain en peer-to-peer technologieën. Dit staat nog relatief in de kinderschoenen, maar dit jaar gaan we zeker experimentele applicaties voor analytics en datamanagement zien die verder gaan dan de cryptovaluta.

Analytics wordt een gesprek

Het gebruik van analyses is van oudsher gericht op onder meer drag-and-drop dashboards. Wees gerust, die blijven ook dit en de komende jaren handig, maar er zijn ook andere oplossingen beschikbaar voor 'conversationele analyse'. Deze vereenvoudigen de analyses en uitkomsten en bieden storytelling, waardoor gebruikers veel overzichtelijker en meer onderbouwd de cruciale uitkomsten ontvangen. Deze technologie, ondersteund door virtuele assistenten en chatbots via API-integratie, biedt een nieuw manier van interactie.

Uiteraard zullen we rond al deze ontwikkelingen gebruikers op verschillende niveaus zien. Niet iedereen is immers in staat om elke keer data tot op detailniveau door te spitten. Zelf noem ik dat herdefiniëring van rapportages, met meer contextuele informatie, waardoor de analyses die we nu kennen worden omgedraaid. Gebruikers hoeven niet meer naar een plek toe om analyses te maken, omdat deze analyses worden ingebed in hun werkomgeving. Het wordt de juiste informatie, voor de juiste mensen, op het juiste moment, op de juiste plaats en in de juiste context. Dat zorgt ervoor dat meer mensen dan ooit empowered zijn om analyses te doen.

Analytics wordt meeslepend

Tot slot, analytics wordt meeslepend. De doorbraken op de kortere termijn zullen plaatsvinden in bestaande dienstverleningen, waarin analytics een veel prominentere rol gaat spelen. Dit ook omdat de prijs van virtual reality apparaten hoog blijft, waardoor een brede adoptie hiervan nog wel even uitblijft en we dus ook nog wel enige tijd verwijderd blijven van augmented reality. Maar in de bestaande dienstverlening gaat van alles gebeuren, ook in die van uw organisatie. Dankzij betere gebruikersinterfaces, grootschalige beeldschermen in digitale ruimtes, storytelling met data en samenwerkende functies, waardoor het gebruik van analyses verder toeneemt.