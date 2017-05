Jouw data is eigendom van Oracle - en je wist het niet

De kans is groot dat jij onderdeel bent van Oracles nieuwe grootste geldmachine. Ja, je bent klant van Oracle dus je betaalt al groot geld voor producten, maar daar gaat het in dit geval niet om. Jij bent nu zelf het product. Want naar alle waarschijnlijkheid sta jij opgeslagen in Oracles Data Cloud, een enorme bron van informatie over zowel mensen als bedrijven.

De techgigant heeft zijn enorme database samengesteld door het volgen van mensen op het web en het kopen van data vanuit diverse bronnen. Maar de kans is groot dat niemand weet dat hij of zij ooit toestemming heeft verleend voor die dataverzameling. De informatie komt uit een heel netwerk van dataverzamelaars. Het grootste gedeelte komt uit drie soorten bronnen: media-uitgevers, retailloyaliteitsprogramma's en traditionele datahandelaren als Experian.

Die 15 miljoen databronnen (!) hebben een database opgeleverd van maar liefst 5 miljard profielen, waarbij niet gezegd is dat elk profiel uniek is. Maar, zo stelt Eric Roza, de leider van Oracle Data Cloud, het gaat zeker om miljarden mensen. De data wordt verkocht aan bedrijven die gericht willen adverteren, waarbij Oracle datawetenschaptechnologie gebruikt om te zorgen dat mensen worden geïdentificeerd ongeacht ze tijdens het websurfen van browser veranderen, of naar andere hardware overstappen, zoals van PC naar de smartphone.

Oracle ziet Data Cloud als belangrijk onderdeel van zijn toekomst. De dienst gaat adverteerders en mediabedrijven helpen om gerichter te kunnen adverteren. De meerwaarde moet zitten in de onafhankelijkheid van advertentieplatforms als die van Google of Facebook.

De Data Cloud vormt tevens de fundering van machine learning-features binnen andere software van Oracle. Een van de uitdagingen van bedrijven die zich bezighouden met machine learning is het verkrijgen van datasets die groot genoeg zijn om accurate modellen te kunnen bouwen, en Oracle denkt daarin te kunnen voorzien.

Oracle is natuurlijk niet de enige in dit soort dataverzamelen en het volgen van mensen op het internet. Maar wat Data Cloud anders maakt dan Google's advertentiebusiness is dat consumenten en bedrijven niet weten dat hun internetgedrag wordt opgeslagen met de bedoeling die data te verkopen, en ook nog eens in deze ruime mate. De dataleveranciers van Oracle moeten verklaren dat zij toestemming hebben van gebruikers om hun data te verzamelen. Maar het verkrijgen van die toestemming is vaak verborgen in een paar zinnen diep in de privacyverklaring. Daarbij is het niet nodig om Oracle Data Cloud bij naam te noemen.

"Vaak wordt het neergezet als een algemene verklaring, vooral omdat het tegenwoordig zo gewoon is", zegt Roza, die als voorbeeldzin noemt 'we gebruiken deze informatie om onze advertenties beter naar uw voorkeuren te richten, en te delen met een selectief aantal partners.'

Gebruikers kunnen overigens op meerdere manieren uit die datacollectie van Oracle komen, zegt Roza. Oracle maakt het mogelijk dat mensen een speciaal cookie installeren in elke browser die ze gebruiken waarmee ze voorkomen dat Oracle ze volgt. Het deleten van de cookie of het gebruik van een nieuwe browser heft die bescherming overigens direct op.

Maar te weten komen of je nu wel of niet bent opgenomen in Oracles Data Cloud is de eerste -moeilijke- stap. Ondertussen blijft Oracle geld pompen in deze nieuwe business en pusht het nu naar potentiële klanten. Het bedrijf heeft miljarden besteed aan overnames (BlueKai, Datalogix, Moat) om deze database mogelijk te maken en dus hadden we het moeten zien aankomen.