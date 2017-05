Gebruik Artificial Intelligence in Sales en Lead generatie

"Je website is een belangrijke informatiebron voor potentiële klanten en vaak de start van de customer journey" stelt Fransen CEO van Leadboxer. "Het is tegenwoordig zo dat potentiële klanten 80% van hun research al online hebben gedaan voordat ze zich bekend maken. De hamvraag is dus: Hoe identificeer je relevante informatie van (anonieme) online bezoekers, hoe kan je deze informatie verrijken en hoe kan je deze informatie dan vervolgens omzetten in acties? Hoe beter je dit proces onder de knie hebt en zelfs hebt geautomatiseerd, hoe beter je conversie zal zijn."

Fransen onderkent hierin zes stappen. Deze stappen zijn apart inzetbaar, maar zo stelt Fransen, als deze stappen aan elkaar gekoppeld zijn, is het een heel krachtig sales en lead generatie proces. We zetten de zes stappen hieronder voor je op een rij.

Stap 1: Bezoekers identificeren en verrijken: Wie bezoekt mijn website?

"De eerste stap is om letterlijk alles te meten wat er gebeurt op je site. Aan de hand van onder andere IP-adressen, mailingen, of formulieren worden anonieme bezoekers geïdentificeerd. Deze informatie kan worden verrijkt met data die opgevraagd wordt uit interne en externe bronnen, zoals LinkedIn, KvK en meer. Zo kom je te weten van welke organisatie de bezoeker is, welke eigenschappen dit bedrijf heeft en welke stappen in de customer journey er zijn gezet. Deze informatie is van groot belang voor de vervolgstappen."

Stap 2: Filteren: Niet elke bezoeker is relevant

"Van tevoren zijn de doelgroepen natuurlijk duidelijk gedefinieerd, zodat iedereen die niet voldoet aan de eigenschappen van deze doelgroep er gemakkelijk tussenuit te filteren zijn. Je kunt je zo blijven focussen op de relevante organisaties/personen en voorkom je dat je door de bomen het bos niet meer ziet."

Stap 3: Gedrag monitoren

De basis is nu gelegd. Je weet nu wie je bezoekers zijn en of ze passen in een van je doelgroepen. Ook als ze zich niet via downloads of het invullen van formulieren bekend maken. Zo weet je in grote lijnen wie interessant is voor je sales-afdeling en wie niet. "Vervolgens ga je naar het gedrag van de bezoekers kijken", gaat Fransen verder. "Hoeveel pagina's bekijken ze? Komen ze op specifieke pagina's, bijvoorbeeld pagina's met specificaties of prijzen? Komen ze terug? Komen er meerdere mensen van één bedrijf naar je site?

Stap 4: Het scoren van je leads

Met al deze informatie, en de informatie uit stap 1, kun je scores opbouwen. Hoe hoger de score, hoe beter. Dit stelt je in staat om de leads te orderenen op basis van de kenmerken en het gedrag. De beste leads en prospects komen zo automatisch boven aan in de lijst.

Stap 5: Integreren in je sales-workflow

De leads met de hoogste scores en die voldoen aan je target of doelgroep kan je vervolgens doorsturen naar elk CRM-systeem, zoals SalesForce, SalesBox of MS-Dynamics aldus Fransen. Hierdoor komt de informatie in het sales systeem terecht, zodat het later gebruikt kan worden voor de laatste stap.

Via Artificial Intelligence naar Sales Intelligence Bovengenoemde stappen zijn al mogelijk en worden door klanten al toegepast bij Leadboxer. Daarnaast kun je nog filtertechnologie inzetten om je eigen lijst op basis van zelf definieerbare criteria samen te stellen. Verder is het mogelijk persoonlijke alerts op te zetten. Zo kan je er bijvoorbeeld voor zorgen dat telkens als er iemand van je strategische accounts de websites bezoekt, er automatisch een bericht wordt gestuurd naar de verantwoordelijke sales persoon. Fransen kijkt ook naar de toekomst "De komende jaren zal het aantal online bezoekers en de daaraan verbonden data exponentieel stijgen. Daarom moet je technologie nu klaar zijn om daar je Sales Intelligence van te laten profiteren."

Stap 6: Patronen herkennen: Customer journey optimaliseren

Alle data kan vervolgens als laatste stap weer verrijkt worden met informatie over hoe de sales-cyclus is verlopen. "Heeft het traject tot een succesvolle verkoop geleid? Zo ja: Wat waren de eigenschappen van deze klant en zijn daar ook weer patronen in te herkennen? Welke leads uit bepaalde bronnen converteren beter?" Hieruit kunnen weer patronen in worden herkend, die de voorspelling van de conversie weer nauwkeuriger maken. Dan kun je natuurlijk weer meer budget toekennen aan campagnes die beter renderen, zodat de marketing effectiever wordt. "Als je die patronen weer meeneemt in het hele traject worden je voorspellingen nog weer nauwkeuriger en de informatie voor je sales-afdeling nog weer beter."