Hoe Big Data zorgt voor grote risico's bij banken

Data speelt in toenemende mate een belangrijke rol in de bankensector. Data is bijvoorbeeld belangrijk bij de ontwikkeling van intelligente applicaties voor omnichannel interacties, die aansluiten op specifieke behoeften van eindgebruikers. Data maakt nieuwe banking-modellen mogelijk, zoals peer-to-peer-leningen, crowdfunding, en de sharing economy.

De impact van data wordt het best duidelijk door te kijken naar voortschrijdend inzicht op het gebied van consumptief krediet. Banken zijn gewend te moeten vertrouwen op kredietscores, die werden gebaseerd op een beperkte set van meetgegevens. Aan die benadering kleven twee grote nadelen. Ten eerste verloopt besluitvorming langzaam, omdat banken geen compleet beeld van de financiële situatie van een klant hebben. Ten tweede ontstaan er zogenoemde thin files, met name bij jongere generaties, die geen financiële voorgeschiedenis hebben en niet graag lenen. In veel landen zijn de ervaringen met consumentenkredieten daardoor uitsluitend negatief: banken gebruiken het model om klanten die te laat terugbetalen op een zwarte lijst te zetten.

Risicomanagement via voorspellingen

Tegenwoordig baseren banken hun leen- en risicomanagementbeslissingen op geïntegreerde data. Informatie over terug te betalen schulden wordt gecombineerd met nagenoeg real-time informatie over transacties en saldo van klanten, om gefundeerde risicoanalyses uit te kunnen voeren. In plaats van te vertrouwen op de punctualiteit van de terugbetalingen, of de hoeveelheid krediet die verbruikt is, kunnen nu op basis van gedrag uit het verleden voorspellingen over de toekomst worden gedaan.

Om dossiers van thin file-klanten uit te breiden wenden banken en kredietverstrekkers nieuwe informatiebronnen aan, zoals betalingsgedrag uit het verleden, en gebruik van een mobiele telefoon. In sommige gevallen kan iemands sociale medianetwerk helpen bij het bepalen van zijn of haar kredietwaardigheid. Dit wordt nog weleens gedaan door andere kredietverstrekkers dan de reguliere banken.

Data kan ook worden gebruikt om verkoop- en marketinginteractie beter af te stemmen. Banken kunnen berichten naar de klanten aanpassen en de gebruiksvriendelijkheid van hun diensten verbeteren - iets wat erg belangrijk is in een tijd waarin klanten steeds meer waarde hechten aan goede en meer gepersonifieerde dienstverlening.

Handelen op basis van data

Vaak kan traditionele technologie, zoals een relationele database, de hoeveelheid, snelheid en verscheidenheid aan data niet aan. Met name ongestructureerde data als video, audio en tekst zijn ongeschikt voor de eerste generatie Big Data-technologie. Om die data wel te kunnen benutten zetten banken steeds vaker machine learning in. Daarbij leren en verbeteren voorspellende modellen voortdurend op basis van binnenkomende datastromen. Zo kunnen traditionele regressie- of beslissingsmodellen worden ingezet om op basis van relevante variabelen te voorspellen of klanten mogelijk gaan vertrekken. Machine learning kijkt verder dan dergelijke lineaire relaties en legt andere veel waardevollere relaties en mogelijkheden bloot door gebruik te maken van (oneindig) veel meer meetgegevens.

De uitdaging voor banktechnologie

De centrale rol van Big Data brengt onvermijdelijk nieuwe risico's met zich mee. Mensen moeten snappen hoe een analytisch gedreven organisatie aangestuurd en ingericht wordt. Veel banken bewaren momenteel alleen maar gegevens over mensen die een lening daadwerkelijk afsluiten. Door alleen op die groep te letten, in plaats van eveneens mensen te registreren die een aanvraag hebben ingediend geïnteresseerd waren, beperken banken hun kansen.

De meeste acute risico's zijn echter extern. Cyberdreigingen beschadigen vandaag de dag meer dan alleen maar reputaties, en leiden soms zelfs tot ontslag van CEO's - zoals bij Target en Sony. Binnen de overheid en wetenschappelijke wereld is dit ook aan de hand. De vorm van dreigingen is eveneens veranderd: hackers stelen data niet meer, maar passen deze ongemerkt aan en hopen bedrijven en organisaties zo in diskrediet te brengen. Door dergelijke risico verlagende oplossingen in de analytisch gedreven organisatie mee te nemen kan de organisatie zich richten op de echte uitdagingen die banken met het gebruik van Big Data nieuwe kansen in de markt moeten bieden.