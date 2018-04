Hoe je de werkelijke waarde van data bepaalt

Bedrijven hebben tegenwoordig enorme hoeveelheden data om mee te werken, zowel traditionele gestructureerde data als ongestructureerde (dark) data die nu meer inzichtelijk worden gemaakt na doorbraken in natural language processing, data-extractie en classificatietechnologie.

Het benutten van de inzichten die uit die data worden gehaald leidt ertoe dat gebruikers betere beslissingen kunnen maken, risico's kunnen evalueren en manieren vinden om klanten te benaderen en binnen te houden. Hoewel deze informatie zeker waardevol is, is de exacte waarde van bedrijfsdata eigenlijk nog vaak onduidelijk. Veel CIO's en zijn CXO-collega's hebben zich dat al afgevraagd. Onze ervaring in de omgang met multinationals heeft ons geleerd dat hierin een gestructureerde aanpak nodig is. Die aanpak is onderverdeeld in drie lagen: intrinsieke waarde, afgeleide waarde en algoritmische waarde.

Intrinsieke waarde

Vaak kunnen bedrijven hun informatie samenvoegen en het beschikbaar stellen als een data-as-a-service-model. Zo bundelt kredietbureau Equifax zijn betalingsbestanden en verkoopt het historische kredietinformatie aan instituten die dat gebruiken om financiële besluiten te ondersteunen. Zo heeft Dun & Bradstreet een grote database van zakelijke data over bedrijven en verkoopt die aan bedrijven die de (financiële) achtergrond van leveranciers en partners willen checken. Retailers hebben zeer extensieve data over het winkelend publiek en verkopen die informatie aan hun leveranciers en producenten. Sommige telco's verkopen GPS- of andere gebruikersdata. De financiële waarde van die data kan je meten via de DCF-methode, de discounted cash flow, waardoor je een beeld krijgt van de intrinsieke waarde.

Afgeleide waarde

De afgeleide waarde is de uitdrukking van innovatie via combinatie, waarin een organisatie een dataset combineert met andere informatie om zo nieuwe waarde te creëren. Een agrarisch bedrijf kan bijvoorbeeld data over het lokale weer combineren met data over de lokale grond en gewassen. Het bedrijf kan aan de hand van die combinatie beslissingen maken over optimale omstandigheden in het bemesten en het gebruik van pesticide om zo te werken aan een optimale oogst.

Een ander voorbeeld: banken kunnen een basic graph algoritme gebruiken (zoals die bijvoorbeeld ook door LinkedIn wordt gebruikt om mensen te koppelen) bij financiële transacties om zo een netwerk van witwassers te identificeren en vervolgens die data combineren met reguleringsdata, sensordata en data over zoekopdrachten. Het waarderen van deze data vereist businessmodel-denken, het evalueren van raakvlakken en het bouwen van een model die gebaseerd is op de afgeleide waarde van het domein.

Het inzichtelijk maken van dark data en het vinden van de afgeleide waarde ervan is een mooie manier om eraan te verdienen en er voordeel uit te halen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een batch aan bedrijfsmails samenvoegen en daaruit data halen, zoals bestemming, verzender, onderwerp en tijdsbepalingen. Dan kan het mogelijk een sterke correlatie halen tussen de prestaties van werknemers en emailpatronen. Het bedrijf kan de relatie analyseren tussen die variabelen en al vroegtijdig zijn beste presteerders in het personeelsbestand identificeren.

Algoritmische waarde

Een van de meest opwindende manieren om data te gebruiken is voorspellen. Netflix doet dat enorm goed. Het verzamelt data over klantgedrag en past machine learning toe in het voorspellen wat iemand graag een volgende keer zou willen zien. Naarmate mensen meer kijken, worden de aanbevelingen beter. Door het matchen van content met de voorkeuren van de kijker bouwt Netflix aan loyaliteit en meer omzet.

Op eenzelfde manier kunnen verzekeringsmaatschappijen foto's verzamelen van verkeersongelukken en vraagt het informatie over elk geval, zet het vervolgens in als gelabelde data bij machine learning en voorspelt het de uitbetaling op de claim. Waar klanten vroeger moesten wachten tijdens een langdurig onderzoek, met mogelijk een bezoek van een expert, kunnen ze nu snel uitvinden wat hun uitbetaling zal worden en zodoende snel hun volgende stappen bepalen, waardoor hun totale ervaring met de verzekeringsmaatschappij een stuk simpeler eruit komt te zien. In een ander voorbeeld kan een zakelijke kredietmaatschappij data gebruiken van eerdere krediettransacties in de ontwikkeling van een voorkeursmodel in welk financieel product in welke samenstelling het beste past bij een specifieke kredietaanvrager.

In alle voorbeelden komt de echte waarde van data tevoorschijn als bedrijven generieke algoritmen toepassen (zoals segmentatie-algoritmen of entiteitherkomst-algoritmen) op een specifieke domeindataset. Dat overbrugt de laatste stap tussen algoritmetheorie en industriedomein.

Kort gezegd krijgt de waarde van data steeds meer aandacht van directies en CXO's nu digitale technologieën de markten opschudt. Grip krijgen op de bedrijfswaarde van data wordt steeds belangrijker voor de meeste bedrijven. Een gestructureerde aanpak in de waardering van data kent drie componenten - intrinsiek, afgeleid en algoritmisch.