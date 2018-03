Hoe je data en informatie het beste verwerkt

1. Kennis is overleven

Descartes heeft het verwoord met cogito ergo sum, ik denk dus ik besta. Dat was een simpele maar toch diepgaande filosofische stelling. In de hedendaagse zakelijke wereld kan het worden vertaald naar 'ik weet, dus ik blijf bestaan'. De impact van deze stelling neemt alleen maar toe, nu de digitale transformatie, dat immers gestoeld is op data, steeds verder en dieper ingrijpt op het leven van individuen en het bestaansrecht van organisaties.

Niet langer eet de grote vis de kleine vis, maar zoals de oprichter van het World Economic Forum Klaus Schwab het zegt, het is tegenwoordig zo dat de snelle vissen de langzame vissen eten. En om snel te zijn moet een organisatie eerst weten waar het staat - gebaseerd op data en informatie.

Daarom is de manier waarop een organisatie en zijn losse onderdelen data en informatie vergaard en kennis ontwikkeld van levensbelang.

Data > Informatie > Kennis > Wijsheid (DIKW)

Hoewel een organisatie data en informatie moet gebruiken om sneller en beter te weten, laat dat een belangrijk aspect buiten beschouwing.

Een organisatie moet kennis omzetten in organisatorische wijsheid.

De complete life-cycle van dit proces wordt weergegeven in de Data > Informatie > Kennis > Wijsheid-piramide, dat bedacht is door Russel Ackof. Stel je een piramide voor met Data als basis, Informatie als het tweede niveau, Kennis als derde en Wijsheid in de punt. De beweging gaat logischerwijs van de bodem naar de top.

Bij wijsheid moet je denken aan toegepaste kennis in het vormen van onafhankelijke conclusies van een hoger niveau. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld iets weten van de markt, maar alleen reflectie op die kennis kan leiden tot wijsheid in wat die kennis betekent als je zoekt naar de optimale wijze van acteren.

Hoewel het model zijn tegenstanders heeft, heeft het niettemin enorme conceptuele waarde in hoe wij als mensen en onze organisaties data gebruiken om uitgebreide informatie te winnen en onszelf voorzien van brede kennis en uiteindelijk, wijsheid voorbij aan de kennis zelf.

De piramide is slechts één verbeelding van het model, maar wat het een goede verbeelding maakt is dat het laat zien hoe de data tot wijsheid leidt: de lengte van de basis heeft directe invloed op de tweede laag, en zo gaat dat door naar de top.

Maar dat is geen goede reflectie van de werkelijkheid. DIKW als hiërarchie is geen piramide, waar de kwantiteit van elke laag directe impact heeft op de kwantiteit van de volgende laag, maar heeft eerder variabele en dynamische stappen. Met dat model leidt een brede basis niet automatisch tot vastgestelde volgende niveaus. Een brede basis aan data vloeit niet naadloos over in informatie, kennis en aan de top, wijsheid.

Wat dat betekent is dat er geen gegarandeerde brede stroom van data naar boven gaat. Dat wordt nog duidelijker als we dieper ingaan op de twee hoogste niveaus van het model.

De relatie tussen kennis > wijsheid

Hoewel het omvormen van data en informatie naar kennis belangrijk is, zijn er diverse mogelijkheden die het bepraten waard zijn in de K > W-relatie.

Laten we aannemen dat jouw organisatie de grenzen opzoekt van kennismanagement, en er steeds meer kennis wordt gecreëerd en gemanaged - zowel technisch als procedureel - in steeds hogere snelheid. Dat is een feestje waard, toch? Is dat niet het gewenste doel?

Neem twee organisaties. De eerste, Organisatie 1, heeft veel kennis, maar een minimale organisatorische wijsheid. Het kan slechts een klein percentage van zijn kennis omzetten in organisatorische wijsheid.

De tweede, Organisatie 2, heeft minder kennis dan Organisatie 1. Maar het heeft veel organisatorische wijsheid. De organisatie zet zijn kennis om in organisatorische wijsheid op een veel hogere snelheid dan Organisatie 1.

Wat dit effectief betekent is dat Organisatie 2 in een meer optimale positie is dan Organisatie 1, ondanks dat het minder organisatorische kennis heeft. Het haalt meer wijsheid uit minder kennis. En om die reden is het opzoeken van de grenzen van kennismanagement niet altijd het doel.

In dit scenario zou Organisatie 1 beter worden als ze zich zouden richten op het verbeteren van de kennis-naar-wijsheid-processen, en niet zozeer in het ontwikkelen van meer kennis. Daar zijn twee potentiële obstakels in.

Kennisfalen: hoe overproductie en defecten de K > W-mogelijkheden beperken.

Er zijn verschillende redenen dat een organisatie in een situatie kan terechtkomen van Organisatie 1, met de uitdaging van ineffectieve K > W-processen. Deze kunnen worden beschouwd als 'kennisfalen' en ik zal er twee als voorbeeld noemen.

Overproductie

Overproductie van kennis is de ontwikkeling van kennis in meer omvang dan nodig is om optimaal de organisatorische wijsheid te maximaliseren. De overproductie van kennis is om veel redenen contraproductief, een daarvan is de verspilde moeite die je doet om er iets logisch uit te krijgen, iets dat 20 jaar geleden door David Shenk "data smog" is genoemd.

De overproductie van kennis is ook contraproductief omdat het niet bijdraagt in kennisontwikkeling, -deling, -verwerking en -management. Bedenk dat voorafgaande aan kenniscreatie gepoogd wordt data en informatie te verkrijgen en vervolgens die informatie te ontwikkelen tot kennis.

Dat betekent dat de uitdaging niet zozeer ligt in het meer weten, maar het genoeg weten.

Defecten

Kennisdefecten kennen diverse soorten, maar de constante erin is dat de kennis die ontwikkeld is of bestaat fundamenteel inaccuraat is. Hoe vaak is kennis gemankeerd, inaccuraat of misleidend (als klein onderdeel van het totaalplaatje)? Dat valt in te delen in twee categorieën.

Defecte kennis: dit is kennis dat inaccuraat is of wordt op een of twee van de volgende punten of momenten:

Tijdstip van ontwikkeling: De kennis is gemankeerd op het tijdstip van herkenning of creatie. In andere woorden, zijn accuraatheid was al vanaf het begin fout.

Verwerking: Dit is kennis die ooit accuraat was en nog steeds zou zijn als het niet was verwerkt in foutieve kennismanagement. Met andere woorden, de oorspronkelijke juistheid geldt niet meer vanwege mismanagement.

Verlopen kennis: Dit is kennis die ooit accuraat was maar nu inaccuraat is geworden vanwege de veranderende omgeving. Met andere woorden, de juistheid is verlopen.

Dat betekent dat de uitdaging niet altijd ligt in het meer weten, maar in het juist weten.

3. Van organisatorische wijsheid naar uitvoerende actie.

Het herkennen en bestrijden van overproductie en defecten liggen in het optimaliseren van het kennismanagement het maximaliseren van het proces K > W. Maar hoewel hier het DIKW-model eindigt, gaat het met het ecosysteem van organisatorische wijsheid nog verder door.

Om zelf effectief te zijn moet organisatorische wijsheid leiden tot werkelijke actie. Die actie moet daar bewust uit volgen. De uitdagingen van die stap zal in ik een toekomstig artikel uitleggen.

Voor nu zijn de lessen die we leerden dat meer kennis niet altijd beter is; de uitdaging ligt niet altijd in het meer weten, maar genoeg en accuraat weten. Dat kan actief worden gestimuleerd door het adresseren van overproductie en kennisdefecten, met het grote plaatje gericht op het effectief kanaliseren van data en informatie door het DIKW-model richting kennis en organisatorische wijsheid.