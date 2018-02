Data is niet bepalend voor concurrentie in digitale markt

Iedereen beschikt over dezelfde informatie; creativiteit is belangrijker.

Zoals ik gisteren al heb beargumenteerd in Nee, data is niet de nieuwe olie van de digitale economie is data geen eindige en uitputtende bron als olie en het is geen informatiearchitectuur. Het is een waardevolle input die bedrijven de kans geeft hun producten en diensten te verbeteren en onze levens verrijken en productiever maakt.

Maar in sommige gevallen kan data een barrière zijn om een markt in te komen. Zoals The Economist het stelt, "grote dataverzamelingen kunnen...gebruikt worden als beschermende slotgrachten." Sommige mededingingsautoriteiten stelden dat "...het verzamelen van data kan leiden tot instapbelemmeringen omdat nieuwkomers niet in staat zijn de data te verzamelen of te kopen die gelijkwaardig is in volume of variatie als de data van gevestigde bedrijven."

Theoretisch kan de controle over data door een bedrijf in bepaalde omstandigheden tot zulk een dataschaarste leiden voor andere bedrijven dat concurrentie nauwelijks mogelijk is.

Maar in werkelijkheid speelt data geen rol als barrière bij het instappen in de techmarkt. Het Centre on Regulation in Europe zegt: "Het eerste principe is dat data één element is, belangrijk maar niet uniek, in het ontwikkelen van succesvolle toepassingen en algoritmen. Andere elementen zijn eveneens belangrijk, zoals geschoold en creatief personeel (vooral computerwetenschappers en engineers), kapitaal en distributiekanalen."

Data is op een speciale manier belangrijk - het verwerken van data levert inzichten die helpen in het verbeteren van de kwaliteit van een dienst. En het goede nieuws is dat bedrijfskritieke data makkelijk voorhanden is voor techbedrijven en voor de vele andere industrietakken die data nodig hebben. Het internet op zichzelf is de bron van grote aantallen belangrijke commerciële informatie, gratis beschikbaar voor iedereen die het wil gebruiken. Serviceproviders stellen enorme hoeveelheden extra informatie commercieel beschikbaar voor zakelijk gebruik. De vloed aan data is zo groot dat bedrijven als Oracle datamarktplaatsen opzetten om bedrijven te helpen te vinden en aan te kopen wat ze nodig hebben.

Daarnaast is data niet de bestemming zelf. In ieder geval is meer niet noodzakelijkerwijs ook beter. Op een moment geeft extra data geen toegevoegde waarde meer. Sterker nog, bij veel applicaties daalt de waarde van de data snel; het is vergankelijk. Applicaties moeten het hebben van nieuwe data, niet van stapels historische data. Om een voorbeeld te geven: 15 procent van alle zoekopdrachten die per dag worden gedaan zijn volkomen nieuw voor Google's zoekmachine.

Daarnaast gaat het echt om de vaardigheden en creativiteit van de werknemers van een bedrijf die zorgt dat data omgevormd kan worden tot succesvolle toepassingen. De datingdienst Tinder versloeg op de Amerikaanse markt de datavoorsprong van gevestigde namen als Match.com, eHarmony en OkCupid met innovatieve features als de "dubbele opt-in". Zoals econoom Hal Varian het stelt is het recept wat belangrijk is , niet de data. En het recept - het algoritme, het idee - komt van kwalitatieve datawetenschappers en creatieve ondernemers.

En tenslotte is niet de hoeveelheid data cruciaal. Data is alleen van belang voor concurrerend vermogen als het schaars is en en niet kan worden gerepliceerd. De filosoof John Locke zei dat het legitiem is om bezit te verkrijgen "in natuurtoestand" zolang "er nog voldoende en van dezelfde kwaliteit overblijft" voor anderen. In de data-economie is de vraag niet zozeer of data waardevol is maar of er genoeg goede data beschikbaar is om door de concurrentie te gebruiken.

Toen mededingingsautoriteiten dit context-afhankelijke feitelijke vraagstuk tegenkwamen in de afgelopen jaren bij specifieke fusie-zaken, onderzochten ze telkens of concurrenten na die fusie toegang zouden hebben tot genoeg data.

In 2008 besloot de Europese Commissie dat "de combinatie van (Google's) data over zoekopdrachten met (Doubleclick's) data over het websurfgedrag van gebruikers tegenwoordig al beschikbaar was voor een aantal van Google's concurrenten."

De Europese Commissie kwam in 2014 in de zaak van de fusie tussen Facebook en WhatsApp tot de conclusie dat "ongeacht of de gefuseerde entiteit de gebruikersdata van WhatsApp zal gebruiken om tot beter gericht adverteren te komen op Facebooks sociale netwerk zal er nog steeds een flinke hoeveelheid gebruikersdata op het internet te vinden zijn die waardevol is voor adverteerdersdoeleinden en die niet exclusief onder controle staat van Facebook."

Nog een zaak, uit 2016. De Europese Commissie keek naar de fusie van Microsoft met LinkedIn en besloot dat "de combinatie van de respectieve datasets lijkt niet te resulteren in het verhogen van barrières voor nieuwkomers of groei van marktpartijen, omdat er nog steeds een grote hoeveelheid gebruikersdata beschikbaar is die waardevol is voor adverteerdersdoeleinden en die niet exclusief onder controle staat van Microsoft."

En tenslotte oordeelde de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt over de markt voor online videostreamingdiensten dat "grote hoeveelheden data geen onoverkomelijke barrière opwerpen voor nieuwkomers in de markt."

Het is goed dat mededingingsautoriteiten onderzoek doen naar mogelijke schadelijke effecten op consumentenbelangen van het verzamelen of combineren van datasets. Maar de overvloedige aanvoer van data in het ecosysteem van internet en het gemak waarmee waardevolle data kan worden gereproduceerd door concurrerende firma's geeft aan dat die onderzoeken geen schadelijke effecten zullen laten zien. In de echte wereld, in tegenstelling tot de wereld van speculatie en theorie, is data geen barrière voor nieuwkomers.