Hoe robotic process automation de financiële wereld verovert

Zo groot als de digitale disruptie in het bedrijfsleven ook is, nergens lijkt het nu zo hard te gaan als in de financiële wereld. In de branche heerst een grote druk om te anticiperen op nieuwe opkomende technologieën. De banken ondergaan een revolutie, enigszins door de snelle overstap naar mobiel, maar vooral dankzij robotic process automation (RPA) en de in combinatie hiermee steeds vaker toegepaste kunstmatige intelligentie.

Je vergist je als je denkt dat KI en RPA inmiddels oude koek zijn. Uiteraard wordt er al langer gebruik gemaakt van geavanceerde oplossingen die de diverse stappen in processen automatisch verwerken en daardoor medewerkers ontlasten. Deze tools worden al op grote schaal ingezet.

Legio software agents zijn inmiddels al zo geïntegreerd dat deze ook "echte medewerkers" boventallig hebben gemaakt. Bijvoorbeeld bij de personeelsadministratie, waar gestandaardiseerde processen de in-dienst en uit-dienst meldingen van personeel registreren.

Nog intelligenter

Dat betekende echter niet dat er per saldo banen verdwenen. Bovendien is het personeel slagvaardiger geworden. En zo komen we in het hier en nu. Want om succes met KI te blijven oogsten, moeten systemen nog intelligenter worden. De eerder genoemde tools lopen nu tegen het plafond van hun mogelijkheden op, ze kunnen bepaalde richtlijnen niet volgen. Personeel weet bijvoorbeeld wél hoe het moet anticiperen als een klant door gebrek aan kennis bepaalde uitleg niet begrijpt. De mogelijkheden van machines zijn tot nu toe bijvoorbeeld ook begrensd bij het toekennen van bepaalde transacties.

AlphaGo, een intelligent systeem dat tot nog toe werd ingezet bij het spelen van het bordspel Go, biedt mogelijkheden. Dit systeem werd heel lang als te gecompliceerd beschouwd voor de computer, maar nu is de wereld klaar om het breder in te zetten.

Dat KI-ontwikkelaars hun focus verleggen van gaming naar andere doelen spreekt boekdelen. Het zal niet lang meer duren tot er geen uitzonderingen meer zijn die niet door KI afgehandeld kan worden.

Met RPA naar een enorme hogere productiviteit

Nu zijn we aanbeland bij de financiële wereld. Door de financiële crisis van 2008, regulering van banken en een wet zoals Sarbanes-Oxley, is de kostendruk op de banken enorm gestegen. Dit kan tot een enorme verstoring leiden. Controlerende instituten gaan over tot de aanval, terwijl fintechs vervelende concurrenten kunnen vormen, met alle gevolgen van dien.

Momenteel nemen fintechs vooral een aanvullende rol in. Maar het is onduidelijk hoe snel de grote spelers een ommezwaai kunnen maken. Kijk naar de blockchain bijvoorbeeld, die maar langzaam omarmd wordt. Sneller en makkelijker in te voeren zijn RPA en KI, waarvan ook een revolutie wordt verwacht. Deze technologieën zijn relatief gemakkelijk in te passen in de bestaande omgeving, niet in de laatste plaats omdat deze op cloudtechnologie kunnen draaien.

Dankzij RPA en KI kunnen interne specialisten zich meer richten op innovatie. Een medewerker heeft nu nog de voorkeur, want ondanks de relatief makkelijke invoering van de technologieën, bevinden veel financiële ondernemingen zich nog wel in de fase waarin ze uitzoeken hoe ze deze efficiënt een plek kunnen bieden binnen hun organisatie en zo sneller een kostenverlaging kunnen realiseren.

Innovatie=durven

De cloud verovert ondertussen al zijn plek binnen financiële organisaties. De vraag is niet of maar hoe. Dat komt ook omdat deze technologie op vele gebieden ingezet kan worden. Zo kun je denken aan mogelijkheden voor de klantenservice, digitale marketing en bij andere diensten die gewoonlijk ter beschikking staan.

Er is steeds meer vraag naar intelligente diensten die meer doen dan alleen gegevens verzamelen, analyseren en volgens een vast schema acties bepalen. KI moet zich hierop richten en niet een voor de volle honderd procent heldere zaak proberen te evalueren.

KI moet suggesties doen en op basis van feedbacklussen van aanpassingen leren. En een volgende keer een nog betere beslissing nemen. En zoals menig tech-expert al had verwacht, heeft de markt hier snel op gereageerd.

De grootste uitdaging is misschien wel de bedrijfscultuur te veranderen. Fail fast, fail quick, accepteren van fouten is iets wat nog steeds een taboe is. Met RPA en KI heeft de financiële wereld nu een middel ter beschikking die medewerkers de mogelijkheden geeft met deze nodige cultuurverandering aan de slag te gaan. Uiteindelijk moet je gewoon beginnen.