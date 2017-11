7 hoofdzonden in datamanagement

Iedereen die te maken heeft met big data weet wat de uitdagingen zijn waarmee bedrijven geconfronteerd worden, als het gaat om de enorme hoeveelheid data die moet worden uitgewrongen, getemd en zinnig worden gemaakt om concurrerend te blijven, aan te klantverwachtingen te voldoen en - steeds meer - te voldoen aan de wet.

We zitten nog in de 'Wilde Westen'-fase van data-integratie en -management (het is nog niet eens duidelijk wie de eigenaar is van de data) en dus is het niet verrassend dat sommige CIO's en directieleden IT-beslissingen hebben gemaakt op basis van strategieën die niet geheel worden geleid door duurzame idealen. Dus hier zijn ze: de zeven doodzonden van enterprise data management.

Lust

De verleiding van mooie glanzende dingen is groot - een nieuwe gadget, een miraculeuze VR-gimmick, etc. Maar je budget gebruiken om een laagje lak over je systemen te verven zonder dat je weet hoe jouw onderliggende data werkt en zich tot elkaar verhoudt, zal je meer problemen opleveren dan oplossingen. Beacons zijn daarin een goed voorbeeld - veel retailers zagen wel wat in de manier waarop die de bewegingen van klanten konden volgen, maar buiten dat hebben er maar weinig een echte strategie ontwikkeld voor het gebruik en het management van die informatie.

Gulzigheid

Als je weet dat je iets met data moet doen maar niet precies weet wat, is de verleiding groot alles aan te pakken - nieuwe systemen binnen halen en datapakketten monteren op legacy processen en een houding aan te nemen van 'meer is beter'. Dat is meer een snelle oplossing in plaats van door het pijnlijke proces te gaan van auditing, analyseren en assimileren. Maar vaak is het resultaat 'alle data, geen inzichten'. Meer informatie heeft geen enkele nut als het niet aan het werk wordt gezet, wat inhoudt dat er systemen moeten zijn die kunnen communiceren en de juiste tools om de data te analyseren.

Hebzucht

Hoewel het eigenaarschap van data nog in detail moet worden uitgewerkt is het afschermen en beschermen van je data verstandig. Maar als dat ten koste gaat van zakelijke kansen dan is die hebzucht niet juist. Als je informatie niet wilt delen met betrouwbare partners en platforms met de mogelijkheid jouw bedrijf beter te maken, dan mis je omzet en winst.

Luiheid

Mogelijk de ergste zonde van allemaal. Een verrassend aantal bedrijven die beter zouden moeten weten, hebben besloten de data-uitdaging aan te gaan door hun kop in het zand te steken en te hopen dat het overwaait. Volgens een onderzoek van clouddienstenleverancier Calligo bijvoorbeeld heeft 69 procent van de IT-beslissers niet de steun van de directie in het kunnen voldoen aan GDPR. Immers, het is een fikse klus om een goede toekomstbestendige datamanagementstrategie te componeren - als alles het blijft doen, al is het inefficiënt, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren?Het antwoord? Faillissement of vervolging.

Woede

Bedrijven die al een tijdje bestaan hebben legacy systemen waar ze nog steeds gelukkig mee zijn - ze willen de dingen doen zoals ze die altijd al hebben gedaan. Traagheid is een sterke kracht - directeuren worden boos als ze uit hun comfortabele sleur worden gehaald, geplaagd door old-school denken en opgelapte en gerepareerde systemen worden aan het werk gezet dat veel verder gaat dan de makers ervan hadden bedoeld. En besluiten die in woede genomen worden over belangrijke bedrijfsstrategieën zullen in de praktijk niet werken of in ieder geval niet lang.

Afgunst

'Ik wil wat zij hebben' kan worden gehoord in bestuurskamers over de hele wereld - als een concurrent iets onderneemt is er een duw- en trekpartij om daar bij te blijven. Maar dergelijke reacties leiden tot haastige beslissingen en implementaties die gewoonlijk uitlopen op kostbare vergissingen. Er is geen standaard oplossing voor datamanagement - je moet uitvinden wat je wilt voor jouw merk, klanten en sales-collega's voordat je je vastpint op een platform die verandering moet gaan brengen.

Trots

Terwijl anderen hun kop in het zand steken of zich zorgen maken over de concurrentie, heb je ook bedrijven die denken dat ze het helemaal voor mekaar hebben - een evenzeer gevaarlijke aanname. Zelfs de meest getalenteerde datawetenschapper kan niet alles weten - datapunten breiden zich uit, net als systemen, platforms en verbindingen, en er is geen manier om op alles te kunnen anticiperen. En als het gaat om wetgeving zoals GDPR waarvan de eisen nog niet geheel duidelijk zijn, is het belangrijk om te accepteren dat de aanvankelijke aanpak ervan begint met aanpassen en meebewegen. Documenteer je beslissingen en argumenten maar wees bereid tot verandering als de best practice duidelijk wordt. Trots leidt tot falen - accepteer dat er 'known unknowns' zijn en wees bereid om je twijfels uit te spreken. Dat is de enige weg in het vermijden van een struikelpartij.

...en een pad naar verlossing

Zeven hoofdzonden en zeven manieren van denken, elk in staat om vooruitgang te frustreren in het managen van data. Gelukkig is er een simpel te vinden pad naar de verlossing voor IT-strategen. Zodra je begint met een eerlijke dialoog over hetgeen je hebt, wat je nodig hebt en hoe je dat gat moet overbruggen, kan je snel opklimmen van data-zondaar naar data-heilige.