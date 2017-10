Onze digitale toekomst staat in Moskou

De digitale economie houdt de wereld op zijn schouders, zoals Atlas dat deed in de mythische Oudheid. Digitale giganten creëren wereldomspannende platformen die onze wereld steeds platter maken en meer homogeen bij elke uitbreiding van hun bereik.

Van Amsterdam tot Moskou, Madrid tot Mumbai, Manila tot Marrakech: wij als burgers van een digitale wereld gebruiken dezelfde gadgets en games en delen dezelfde verhalen en nieuws in slechts enkele seconden.

Een van de voorrechten van het zijn van een Gartner-analist is het reizen en de unieke toegang tot inzichten in de business van onze klanten over de hele wereld. Dit jaar heb ik tot nu toe in bijna 20 landen geweest. Hoe meer ik reis, hoe meer ik tekenen zie van uniformiteit, het resultaat van onze liefde voor, ons vertrouwen in en omarming van digitale technologieën.

In de digitale economie komt disruptie voor als drie kernpunten bij elkaar komen: cultuur, technologie en regulering. Denk bijvoorbeeld aan de disruptie van de muziekindustrie sinds 2000.

Eerst veranderde de technologie - de iPod, gedigitaliseerde muziekbibliotheken en snellere en betere internettoegang. Toen de cultuur - de gewenning aan het luisteren naar gedigitaliseerde muziek op persoonlijke apparaten, en de wereld keerde zich massaal tot het downloaden van muziek uit digitale piratenbronnen.

Uiteindelijk kwam er ook regelgeving om het intellectuele eigendom van de muzikant te beschermen. iTunes en Spotify maakten legaal geld uit digitale content, De drie kernpunten kwamen eerst bijeen in muziek, en later in elke vorm van content, waarbij de weg werd geplaveid voor gestreamde films en TV.

Kijk met dezelfde bril naar de deeleconomie van Airbnb en Uber of de digitale betaalmethoden, en je ziet het grotere plaatje. Des te meer ik reis in deze dagen, des te meer ik synthese opmerk in cultuur, technologie en regulering wereldwijd. Van Amsterdam tot Manila tot Moskou, overal kan ik vertrouwen op mijn contactloze portemonnee op mijn smartphone.

Ik kan vrijwel overal kiezen voor Uber en uber is zelfs een werkwoord geworden in veel talen, en dus niet alleen slechts een merk (behalve in Londen waar de licentie werd ingetrokken in de week dat ik daar was). Ik kan switchen van sociale sites, afhankelijk van het land, vrienden en doel, van Facebook naar WeChat naar Whatsapp (behalve in Rusland waar LinkedIn is geblokkeerd). Merken vervagen. De ongekende macht van de smartphones betekent dat burgers over de hele wereld dezelfde houding aannemen - ogen naar beneden gericht, schouders wat opgetrokken, vingers in snelle bewegingen. Behalve als er selfies moeten worden genomen, of foto's van alles en overal.

Hoe veel beelden zijn er wel niet van iconische toeristische plekken? Waar zijn ze allemaal opgeslagen? Wat zou een buitenaards wezen kunnen leren van onze wereldwijde digitale big data? Menselijk gedrag is fascinerend in zijn ontwikkeling vanwege digital. Vanaf de dag dat ik mijn carrière startte, voordat wij technologen dit alles hadden uitgevonden (het wereldwijde web en e-mail en mobiele telefoons en het gedigitaliseerde alles) tot de laatste dagen van 2017 draaien de drie kernpunten van disruptie als de fidget spinners en geven constant de vonken af van genialiteit en ontdekking die onze levens verstoren.

Wat kan ons nog verbazen?

Ik zoek nog steeds naar verschillen en geniet van uniciteit als ik reis. Sinds ik voor het eerst Kaboel, Londen en Singapore bezocht als tiener kijk ik daarnaar. En dit jaar vond ik het, maar niet waar ik dat had verwacht of zelfs vermoed. Ik vond het in de kluizen van het Kremlin.

Diep in de Russische bureaucratie ontdekte ik dat echte disruptie wel degelijk leefde en floreerde. Het zijn de tekenen van een krachtige potentie van digitale business die een radicale en commerciële verandering creëren. Verandering die ik me al jaren voorstel. Maar eureka, nu heb ik het gezien. Bij de Russische belastingdienst. De drie kernpunten kwamen samen.

Technologie: cloudopslag, big data lakes, connectiviteit, digitaal betalen, digitale commercie en identity management as infrastructure.

Cultuur: mensen gebruiken digitaal betalen voor vrijwel alles en vertrouwen hun leveranciers, zowel traditioneel als digitaal (Google, Apple en Alibaba doen mee), met hun transactie-data.

Regulering: de overheid creëert open data-beleid, deelt data en datasets met bedrijven en andere overheden.

Wat daaruit voortkomt is een digitaal businessplatform, wat ik afgelopen maand persoonlijk mocht ervaren. Het platform ontvangt BTW-afdrachten en -vergoedingen van vele miljoenen bedrijven en burgers, algoritmen berekenen prijsfluctuaties in het BNP en het 'productenmandje' dat gehanteerd wordt door de analisten van het plaatselijke CBS. Op schermen in de werkruimte konden we live het volume aan verschillende energiebronnen zien, met hun prijzen.

We konden zonder moeite switchen van een compleet landbeeld aan BTW-volumes naar een losse transactie. We konden digitaal een café aan de overkant van de straat binnengaan waar iemand net een bietensap had besteld. Open data-sets werden gedeeld met de partners in het ecosysteem. De volgende, nog krachtigere stap is het visualiseren van economische indicatoren en scenario's die geprojecteerd worden door te experimenteren met variabelen om zo hypotheses te testen.

Platforminnovatie bij de overheid - is dat niet een beetje Big Brother? Niet meer dan elk van de wereldwijde digitale giganten die we allemaal voorzien van data over ons leven, met volledige openheid en vertrouwen. Denk eens aan Facebook met twee miljard burgers, of WeChat dat al een miljard burgers nadert. Daarmee vergeleken zijn de transacties in één land kinderspel. We staan op de schouders van digitale giganten en digitale overheden. We kijken zowel dieper in onszelf als verder weg naar andere landen en zelfs diep in het heelal. De toekomst is hier, en het wordt steeds meer gelijkmatig verdeeld.