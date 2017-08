3 typen gebruikers van BI en hun behoeften

System-of-record rapportages zijn voor veel gebruikers verleden tijd, business-gebaseerde flexibele analytics zijn de nieuwe standaard, inclusief self-service functionaliteiten. Het is dan ook geen verrassing dat steeds meer ondernemingen in Business Intelligence (BI) en analytics investeren. In deze blog stel ik je voor aan de drie typen gebruikers en hun behoeften, zodat je gericht op zoek kunt gaan naar het juiste systeem of tooling voor jouw organisatie.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Informatiegebruikers (70-90%)

Deze gebruikers voorzien in hun informatiebehoeften met standaard rapporten. Ze nemen de informatie tot zich en vervolgens handelen zij op basis van de gegeven data. Afwijkende cijfers laten ze bekijken door hun collega's, de informatiewerkers.

De belangrijkste behoeftes van informatiegebruikers zijn:

Relevante informatie (volledig, actueel, correct)

Toegankelijke informatie (intuïtief, overzichtelijk, aansprekend en beschikbaar)

Voor hen is ontwikkeling en beheer van een centrale database van belang. Daarnaast willen zij graag rapportages kunnen genereren, bijvoorbeeld met SAP Design Studio of Webi.

Informatiewerkers of -analisten (10-30%)

Dit zijn gebruikers die data uit het systeem gebruiken voor analyse. Deze gebruikers zijn niet tevreden met standaard rapportage, maar willen zelf data kunnen combineren. Ze zoeken naar verklaringen voor trends en cijfers. De afgelopen jaren wordt deze groep steeds groter en ik verwacht dat deze trend zich doorzet.

De behoeftes van deze groep zijn iets uitgebreider. Naast relevante informatie, net als bij de informatiegebruikers, hebben zij aanvullende wensen:

Breed toegankelijke informatie

Software om data te kunnen analyseren en zelf rapportages te kunnen maken zonder dat ICT of statistische kennis vereist is (intuïtief, flexibel en met standaardfuncties)

Zij hebben ontwikkeling en beheer nodig van geïntegreerde datamarts en ondersteuning van software voor data-analyse, bijvoorbeeld SAP Lumira.

Data scientists of data analisten (1-5%)

Ook deze groep groeit voortdurend. Deze gebruikers verwerken middels statistische functies grote hoeveelheden data, zonder dat ze echt weten wat ze gaan tegenkomen. Ze laten data met antwoorden komen. Op deze manier ontdekken ze verrassende patronen.

Relevante en breed toegankelijke informatie is voor hen vanzelfsprekend ook van belang. Daarnaast hebben zij het volgende nodig:

Niet gestructureerde informatie (bijvoorbeeld teksten, of webdata)

Zelf kunnen koppelen en verrijken van data

Geavanceerde statistische data science software

Op hun verlanglijstje staat ontwikkeling en beheer van een centrale informatievoorziening voor zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie. Daarnaast is ondersteuning van een decentrale flexibele analyseomgeving voor het lokaal koppelen en verrijken van data gewenst. SAP Predictive Analytics is een voorbeeld van statistische data science software die goed kan worden ingezet.

Frank Gubbels is senior BI-specialist bij Universiteit Leiden en voorzitter van de VNSG-focusgroep Business Intelligence

De informatievoorziening inrichten

Voordat je een IT-systeem kiest, is het belangrijk eerst het type gebruikers binnen jouw organisatie in kaart te brengen. Door de juiste ondersteuning aan te bieden, kunnen alle gebruikers de voor hen nodige details achterhalen. Maak alle informatiebehoeften binnen de organisatie inzichtelijk, dan weet je precies welk informatiesysteem voldoet aan alle smaken binnen jouw team.