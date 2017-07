Seks met robots, omdat robots ook gevoelens hebben

Kan je ons meer vertellen over je werk bij het Imagineering Institute?

Imagineering Institute is een plek waar we multidisciplinair onderzoek doen. Ons researchteam bestaat uit experts met verschillende achtergronden en die samen werken aan onderzoek gerelateerd aan multisensorcommunicatie, HCI, AI en robotics. Het werk in het lab wordt 'Imagineering' genoemd, oftewel fantasierijke toepassing van technische wetenschappen. Imagineering betrekt drie hoofdstromen. Ten eerste de fantasierijke verbeelding: de projecties en gezichtspunten van artiesten en ontwerpers. Ten tweede, toekomstverbeelding: extrapolatie van recente en huidige technologische ontwikkelingen, het maken van imaginaire, maar realistische (uitvoerbare) scenario's en simulaties van de toekomst. Ten derde, creatieve engineering: nieuw productontwerp, prototyping, en demonstratiewerk van engineers, computerwetenschappers en ontwerpers. Het lab voert onderzoek uit in de velden Mixed Reality, Internet Digital Media, Pervasive Computing, Wearable Technology en Multisensory Communication.

Je gaat het op IT Innovation Day hebben over 'tastbare' technologie. Veel mensen kunnen zich weinig voorstellen bij een internet dat smaak, gevoel en reuk kan doorgeven. Hoe werkt dat?

Wij willen tast, smaak en reuk digitaliseren. We hebben proof-of-concept prototypes ontwikkeld en verbeteren die. Als die technologie klaar is, is het mogelijk om tast, smaak en geur te digitaliseren, te communiceren en te doen herleven, net als we nu al doen met beeld en geluid. Huggy Pajama, Poultry Internet, RingU en Kissenger zijn voorbeelden van technologie die we hebben ontwikkeld voor tast-communicatie tussen mensen en tussen mens en dier. Die technologieën zijn in staat om het aanraken te voelen, door te geven en te herproduceren. Voor smaak en reuk gebruiken we voornamelijk elektrische of warmte-energie om de reuk- en smaak-receptors te stimuleren. We kunnen met die stimulatie de receptorcellen activeren en zij genereren dezelfde sensaties die chemische smaak- of geurstimulatie voortbrengt. We hebben wetenschappelijk bewezen dat dat mogelijk is voor smaak en we zijn nu bezig met een serie experimenten voor de reuk. Als dat eveneens lukt, dan zullen we in de komende tien jaar mensen zien die via mobiele apparaten kunnen communiceren met digitale smaak en geur.

Op welke manier zou dat een verrijking zijn voor de manier waarop mensen interacteren met elkaar en met apparaten?

We zetten grote stappen naar een hyperconnected wereld waarin alle machines, systemen en processen om ons heen gedigitaliseerd worden en met elkaar verbonden. Dat maakt interacties mogelijk van mens tot mens, mens tot machine en machine tot machine. Digitale interfaces voor tast, smaak en geur kunnen direct worden geïntegreerd en gebruikt voor die scenario's. Wij geloven dat dit de traditionele tekst-, audio- en videogebaseerde communicatie zal verrijken tot ware multisensorcommunicatie. Daardoor zullen vele toepassingen worden veranderd, zoals internetwinkelen, messaging, videobellen, e-mail, VR en gaming.

Wat zijn echt praktische oplossingen waarin gevoel en smaak belangrijk kunnen worden?

Volgens mij vooral in communicatie als één op één-messaging, videoconferencing en websites. Dat zijn de toepassingen die we dagelijks gebruiken in onze interactie met anderen. Wij denken dat deze technologieën een revolutionaire verandering zal brengen in communicatie.

Voor veel mensen is de (gedachte aan) interactie met robots wat eng. Zou het gebruik van gevoel hierin kunnen helpen?

Ja. Ik denk dat nieuwe technologieën als tast, smaak en geur, en AI, kunnen helpen in het reduceren van het verschil tussen mens en robot. We zullen deze technologieën implementeren in robots en dat zal de communicatie tussen mens en robot leuker maken. Als jouw robotvriend bijvoorbeeld een lekker hapje tegenkomt als hij buiten de deur is kan hij de smaak delen. Via technologieën als KIssinger zijn we in staat voelsensaties te delen met elkaar. Met gebruik van AI kunnen we tevens robots vriendelijker maken, sensitief en emotioneel. Daarom zijn we nu aan het onderzoeken of we robots kunnen gebruiken als leraren en artsen. Ook hebben we een nieuw onderzoeksveld gestart onder de naam Love and Sex with Robots. Daarin onderzoeken we of mensen intieme relaties kunnen aangaan met robots.

Kan je ons wat concrete uitvindingen melden die werkelijk in de markt kunnen worden gezet?

Waarschijnlijk worden de eerste prototypen van een robotarts en robotleraar dit jaar al geïntroduceerd. Daarnaast zijn we van plan een serie onderzoeksrapporten te publiceren op het onderwerp 'liefde en seks met robots'. Verder zijn we van plan Kissenger dit jaar al commercieel beschikbaar te maken.

Wat zijn de voordelen voor de industrie en het bedrijfsleven?

IoT en smartphonetechnologie hebben de manier waarop industrie en bedrijfsleven kijken naar R&D fundamenteel veranderd. In het verleden konden bedrijven als Kodak met succes hun eigen topproducten ontwikkelen binnen hun eigen labs, omdat de concurrentie beperkt was (het was moeilijk te voorspellen dat ze omver zouden worden geblazen door digitale technologie). Tegenwoordig moeten R&D-labs concurreren met miljoenen technologisch onderlegde jongeren die werken vanuit de kelder van hun ouders met de bedoeling de status quo omver te gooien. Het voordeel van een lab zoals die van de Imagineering Institute is dat we bedrijven de laatste trends helpen begrijpen zodat ze hun technologische achterstand kunnen goedmaken en op een gelijk niveau kunnen concurreren met de disrupters.

Heb je nog iets toe te voegen dat we nog niet hebben behandeld?

Een van de unieke features van Imagineering Institute is dat het een business incubator heeft (The Hangout Malaysia) binnen het onderzoekslab die uitmunt door de symbiose tussen de oprichters van de deelnemende startup en de onderzoekers die zich richten op nieuwe technologieën en 'future casting'. De startups doorgaan een rigoureus trainingsprogramma om er zeker van te zijn dat mensen hun producten willen en ervoor willen betalen. We benadrukken tevens de schaalbaarheid van het bedrijf voor lokale, regionale en wereldwijde groei en de positionering ten opzichte van investeerders.